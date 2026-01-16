Un mouse di fascia alta, pensato per la produttività e l’ergonomia, raramente si trova a un prezzo accessibile. Logitech MX Master 2S, da sempre un punto di riferimento per professionisti e creativi, rompe questa regola con un crollo di prezzo pazzesco che lo porta da 119€ a soli 47,47€ su Amazon. Si tratta di un’opportunità eccezionale per mettere le mani su un dispositivo che unisce precisione, comfort e funzionalità avanzate, con uno sconto del 60% che lo rende un acquisto quasi obbligato per chiunque passi molte ore al computer. Un’offerta del genere su un prodotto così apprezzato non capita spesso e rappresenta il momento perfetto per un upgrade significativo della propria postazione di lavoro. Analizziamo nel dettaglio le caratteristiche che rendono questo mouse un best buy a questo prezzo.

Logitech MX Master 2S: precisione, ergonomia e multi-dispositivo

Logitech MX Master 2S non è un mouse qualunque. È stato progettato per massimizzare l’efficienza e ridurre l’affaticamento, grazie a un design ergonomico scolpito sulla forma della mano che offre un supporto ottimale per polso e palmo anche dopo ore di utilizzo continuativo. La sua vera magia, però, risiede nella tecnologia integrata. Il cuore del dispositivo è il sensore Darkfield Laser Tracking ad alta precisione, con una sensibilità regolabile da 200 a 4000 DPI, che garantisce un tracciamento impeccabile su quasi ogni superficie, incluso il vetro.

La versatilità è un altro dei suoi punti di forza. Grazie alla connettività multi-dispositivo, è possibile associare il mouse a un massimo di tre computer contemporaneamente tramite Bluetooth o il ricevitore USB Unifying incluso, passando da uno all’altro con la semplice pressione di un tasto. Questa funzione è potenziata dalla tecnologia Logitech Flow, che permette non solo di controllare più computer con un unico mouse, ma anche di copiare e incollare testo, immagini e file tra di essi come se fossero un unico sistema. A completare il pacchetto ci sono lo scrolling iper-veloce, che passa automaticamente dalla modalità a scatti a quella fluida per navigare rapidamente documenti e pagine web, e una batteria ricaricabile che assicura fino a 70 giorni di autonomia con una singola carica.

Sensore: Laser Darkfield ad alta precisione, 200-4000 DPI

Laser Darkfield ad alta precisione, 200-4000 DPI Connettività: Bluetooth o ricevitore USB Unifying

Bluetooth o ricevitore USB Unifying Multi-dispositivo: Supporto fino a 3 dispositivi con switch rapido

Supporto fino a 3 dispositivi con switch rapido Tecnologia: Logitech Flow per il controllo e trasferimento file cross-computer

Logitech Flow per il controllo e trasferimento file cross-computer Batteria: Ricaricabile, autonomia fino a 70 giorni

Ricaricabile, autonomia fino a 70 giorni Compatibilità: Windows 7 (o successivi) e macOS 10.13 (o successivi)

L’offerta da non perdere su Amazon

L’aspetto più incredibile di questa promozione è il prezzo. Il Logitech MX Master 2S viene proposto su Amazon a un prezzo di soli 47,47€, un crollo verticale rispetto al suo prezzo di listino di 119€. Questo si traduce in uno sconto netto del 60%, per un risparmio reale di oltre 71€ su uno dei mouse wireless più apprezzati sul mercato. Si tratta di un prezzo che lo posiziona aggressivamente contro modelli di fascia molto più bassa, pur offrendo prestazioni e funzionalità da vero top di gamma. L’offerta riguarda la colorazione Grafite ed è venduto e spedito da Amazon, con tutti i vantaggi legati alla spedizione rapida per gli utenti Prime e all’eccellente servizio di assistenza clienti. Data l’entità dello sconto, è probabile che le scorte siano limitate, pertanto si consiglia agli interessati di approfittarne prima che il prezzo torni a salire.

