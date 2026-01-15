Il momento giusto per passare a una tastiera da gaming di livello professionale è finalmente arrivato. La Logitech G PRO X TKL LIGHTSPEED scende a un prezzo eccezionale su Amazon, rappresentando un’opportunità imperdibile per chi cerca prestazioni wireless senza compromessi. Questo dispositivo, progettato in collaborazione con i migliori pro-player del mondo, unisce un design compatto a una tecnologia all’avanguardia, e oggi è disponibile con uno sconto che abbatte di oltre 100€ il suo prezzo di listino. Passare da un prezzo precedente di 189,98€ a soli 138,69€ la rende una delle offerte più interessanti del momento nel panorama delle periferiche da gioco. Analizziamo nel dettaglio le caratteristiche che la consacrano come un vero best-buy a queste condizioni.

Logitech G PRO X TKL LIGHTSPEED: prestazioni wireless senza compromessi

La tastiera Logitech G PRO X TKL LIGHTSPEED è stata concepita con un unico obiettivo: fornire ai giocatori un vantaggio competitivo. Il suo design tenkeyless (TKL), privo del tastierino numerico, non è solo una scelta estetica, ma una decisione funzionale che garantisce più spazio sulla scrivania per i movimenti ampi del mouse, essenziali nei giochi FPS. La portabilità è un altro punto a suo favore, rendendola ideale per i giocatori che partecipano a tornei o LAN party.

Sotto il profilo tecnico, questa tastiera non accetta compromessi. La versione in offerta monta gli switch meccanici GX Brown (Tattili), che offrono un feedback tattile percettibile ma silenzioso a ogni pressione, un equilibrio perfetto tra reattività in gioco e comfort durante la digitazione. I tasti sono realizzati in PBT a doppia iniezione, un materiale premium che assicura una durata superiore e una resistenza all’usura e all’effetto lucido, mantenendo la tastiera come nuova anche dopo centinaia di ore di utilizzo.

Il vero cuore del dispositivo è la tecnologia wireless LIGHTSPEED, che garantisce una connessione a bassissima latenza con un report rate di 1 ms. Le prestazioni sono indistinguibili da quelle di una tastiera cablata, eliminando ogni preoccupazione legata a lag o interruzioni. Per una maggiore versatilità, è presente anche la connettività Bluetooth. L’esperienza è completata dall’illuminazione LIGHTSYNC RGB, completamente personalizzabile tramite il software Logitech G HUB, che permette anche di programmare macro e creare profili di gioco personalizzati.

L’offerta su Amazon: un prezzo da non perdere

Questa eccezionale tastiera da gaming è ora disponibile su Amazon a un prezzo che ridefinisce il concetto di convenienza per un prodotto di fascia alta. Vediamo i dettagli dell’offerta:

Prodotto: Logitech G PRO X TKL LIGHTSPEED Wireless (colore Bianco, layout US International QWERTY)

Logitech G PRO X TKL LIGHTSPEED Wireless (colore Bianco, layout US International QWERTY) Negozio: Amazon.it

Prezzo di listino: 239,00€

239,00€ Prezzo precedente: 189,98€

189,98€ Prezzo attuale in offerta: 138,69€

Si tratta di un’occasione straordinaria che permette di ottenere un risparmio netto di 51,29€ rispetto al prezzo più recente e di ben 100,31€ sul prezzo di listino, con uno sconto effettivo che supera il 40%. L’offerta è valida per la colorazione bianca e, come spesso accade per promozioni di questa portata, potrebbe essere soggetta a una durata limitata o all’esaurimento delle scorte disponibili. La spedizione è gestita direttamente da Amazon, garantendo rapidità e affidabilità nella consegna.

Iscrivetevi al nostro canale Telegram PrezziTech per ricevere in tempo reale le migliori offerte sulla tecnologia https://t.me/prezzitech ed ErroriBomba https://t.me/erroribomba per errori di prezzo o sconti incredibili su qualsiasi prodotto.