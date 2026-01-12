A breve X potrebbe fornire più informazioni sul funzionamento del suo algoritmo, almeno ciò è quanto emerge da un messaggio pubblicato nelle scorse ore da Elon Musk.

Stando a quanto è stato reso noto dall’eccentrico miliardario statunitense nel suo post, il social network entro sette giorni “renderà open source il nuovo algoritmo di X, incluso tutto il codice utilizzato per determinare quali post organici e pubblicitari consigliare agli utenti”.

Una novità importante per X nell’Unione Europea

Ricordiamo che l’algoritmo di raccomandazione di X è stato oggetto di indagini da parte della Francia e della Commissione Europea, che di recente ha deciso di prorogare fino al 2026 un ordine di conservazione inviato all’azienda all’inizio dello scorso anno.

Peraltro, il controllo sulla piattaforma social (insieme alle richieste di responsabilità) è andato aumentando ulteriormente dopo che il suo chatbot, Grok, è stato sorpreso a generare materiale pornografico su richiesta degli utenti e continua a essere utilizzato per spogliare digitalmente le donne senza il loro consenso.

Elon Musk ha promesso di rendere open source l’algoritmo fin da quando ha proceduto all’acquisizione di Twitter e nel 2023 ha pubblicato il codice per il feed “Per Te” del sito su GitHub ma, stando alle analisi effettuate all’epoca, non includeva dei dettagli chiave.

Nel suo post, infine, Musk fa presente che la pubblicazione dei dettagli relativi al nuovo algoritmo open source di questo popolare social network verrà ripetuta ogni 4 settimane, con note complete per gli sviluppatori, in modo da aiutare gli interessati a capire cosa è cambiato.

Nei prossimi giorni scopriremo se l’eccentrico miliardario statunitense rispetterà la promessa fatta nelle scorse ore.