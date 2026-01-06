Al CES 2026 di Las Vegas Insta360 ha svelato ufficialmente Link 2 Pro e Link 2C Pro, una nuova line‑up di webcam pensata per chi lavora ogni giorno tra videocall, live streaming, lezioni online e produzione di contenuti. I due modelli raccolgono l’eredità della serie Link puntando su qualità d’immagine elevata, funzionalità AI evolute e una gestione più controllabile e naturale della presenza in video.​

Secondo Insta360 l’obiettivo è offrire uno strumento che non sia solo “più definito”, ma che permetta a professionisti e creator di sentirsi davvero padroni dell’inquadratura e dell’audio, riducendo al minimo setup complessi o software aggiuntivi. Max Richter, VP Marketing e co‑fondatore dell’azienda, ha sottolineato come le nuove webcam nascano proprio dall’esigenza di fornire prestazioni concrete e funzioni che gli utenti desiderano davvero utilizzare ogni giorno.

Indice: Qualità d’immagine: look “da DSLR” sulla scrivania

AI, gimbal e controllo dell’inquadratura

Strumenti per creator, didattica e meeting

Integrazione con Elgato Stream Deck

Audio direzionale con quattro modalità

Disponibilità e prezzi

Qualità d’immagine: look “da DSLR” sulla scrivania

Uno dei pilastri della serie Link 2 Pro è la resa video, che punta a avvicinarsi a quella di una fotocamera dedicata pur restando all’interno del form factor di una webcam. Insta360 ha lavorato su un sensore più grande rispetto alla generazione precedente, con l’obiettivo di catturare più luce, migliorare il comportamento in ambienti poco illuminati e offrire una profondità di campo più naturale.

​

In pratica significa che, anche in un ufficio domestico non perfettamente illuminato, il volto rimane ben leggibile e pulito, mentre lo sfondo assume un aspetto più morbido e meno distrattivo, senza bisogno di pannelli LED aggiuntivi. L’azienda punta proprio su questo effetto “DSLR‑like”, così da permettere a streamer, formatori e professionisti di alzare immediatamente la percezione qualitativa delle proprie dirette o registrazioni, senza dover investire in attrezzatura separata più ingombrante.​

AI, gimbal e controllo dell’inquadratura

La vera differenza tra Link 2 Pro e Link 2C Pro emerge nella gestione dell’inquadratura e nel modo in cui la webcam “segue” chi è davanti all’obiettivo. Link 2 Pro integra un gimbal motorizzato con tracking AI fluido, progettato per mantenere il soggetto al centro della scena anche quando si muove, cammina o utilizza una lavagna durante una presentazione.

​

Link 2C Pro, invece, rinuncia al gimbal fisico e si affida a un sistema di auto‑framing intelligente per centrare automaticamente il soggetto, puntando su una soluzione più essenziale ma comunque assistita dall’intelligenza artificiale. Entrambi i modelli introducono inoltre nuove funzioni come i confini di tracking e le “pause zone”, che consentono di definire dove e come la camera può muoversi o reagire ai movimenti, offrendo un livello di controllo più granulare sul comportamento della webcam.​

Strumenti per creator, didattica e meeting

La serie Link 2 Pro nasce chiaramente con in mente un pubblico che spazia dal professionista in call al creator che trasmette su Twitch o YouTube, fino al docente che tiene corsi online. Per questo Insta360 ha integrato una serie di strumenti pensati per rendere più flessibile l’esperienza: basterà un tap per attivare il green screen virtuale, richiamare preset di scena o cambiare rapidamente modalità di inquadratura a seconda del contesto.​

L’idea è permettere di passare al volo da una classica inquadratura frontale a una view più ampia della postazione o a un set‑up più “teatrale” per chi insegna o presenta prodotti, senza doversi perdere in menu complessi. Con queste opzioni la webcam diventa una sorta di regia compatta sempre a portata di mano, utile tanto in una call aziendale quanto in una diretta social o in una lezione universitaria.​

Integrazione con Elgato Stream Deck

Uno degli aspetti più interessanti per il pubblico “pro” e per gli streamer è la collaborazione con Elgato, che porta l’integrazione nativa con Stream Deck all’interno dell’ecosistema Link 2 Pro. Grazie a questo supporto è possibile associare ai tasti del pannello Elgato funzioni come cambio modalità, richiamo di preset, gestione del framing e altro ancora, ottenendo un controllo tattile immediato senza dover interagire con il software mentre si è in diretta.

​

Durante il CES 2026, Taylor Ward, Director of Ecosystems di Elgato, ha illustrato come questa integrazione consenta flussi di lavoro più snelli e meno soggetti a interruzioni, un aspetto chiave per chi lavora in ambienti ibridi o produce contenuti live. L’unione tra le webcam Insta360 e l’ecosistema Elgato punta quindi a offrire un setup più rapido, meno passaggi manuali e una resa on‑screen più costante, sia in registrato sia in live.​

Audio direzionale con quattro modalità

Non solo video: Insta360 ha dedicato attenzione anche alla parte audio, spesso punto debole delle webcam tradizionali. Le nuove Link 2 Pro e Link 2C Pro integrano un sistema di cattura vocale direzionale migliorato, pensato per enfatizzare la voce dell’utente e ridurre il rumore circostante nella maggior parte degli ambienti di lavoro e di casa.​

Lato software sono previste quattro modalità audio selezionabili in base al tipo di setup e alla distanza dal microfono, così da adattare rapidamente il comportamento della webcam a un meeting, a un podcast improvvisato o a una sessione di streaming. L’obiettivo è ridurre la necessità di microfoni esterni per chi vuole una soluzione compatta e plug‑and‑play, pur lasciando la libertà di integrare periferiche dedicate a chi ha esigenze ancora più spinte.

​

Disponibilità e prezzi

Insta360 ha confermato che Link 2 Pro e Link 2C Pro saranno disponibili a livello globale a partire dal 13 gennaio 2026, con vendite tramite lo store ufficiale del brand e una rete di partner autorizzati al prezzo di:

Insta360 Link 2 Pro: 269€

Insta360 Link 2C Pro: 219€​

Le nuove webcam si inseriscono in un catalogo in cui Insta360 è già riconosciuta per le sue soluzioni 360° della serie X, le micro‑camere GO e una gamma articolata di action cam, gimbal e prodotti professionali. L’azienda continua a spingere sulla semplificazione del processo creativo tramite software basati su AI, con l’obiettivo di abbassare le barriere tecniche e permettere a atleti, creativi, viaggiatori e professionisti di concentrarsi maggiormente sulla narrazione rispetto agli aspetti tecnici.​