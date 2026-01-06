Nel corso delle ultime ore, in occasione del CES 2026 di Las Vegas, la compagnia produttrice Displace ha presentato ufficialmente il suo nuovo modello di Displace Wall, una TV modulare con pannello OLED che, al contrario dei modelli tradizionali, non richiede cacciaviti, piastre di montaggio e installazioni particolarmente lunghe e complesse, adattandosi così anche agli utenti meno esperti: scopriamone insieme tutti i dettagli, le principali funzionalità e il relativo listino prezzi.

Displace Wall: una TV installata a muro in meno di 30 minuti

La nuova Displace Wall offre un pannello OLED con risoluzione 4K da 130 o 110 pollici di diagonale, garantendo così una visione più che sufficiente (tanto per usare un eufemismo) anche all’interno degli ambienti domestici più grandi e dispersivi. Per chi si accontenta, invece, è disponibile un altro modello da “appena” 55 pollici di diagonale, utile per gli ambienti più ridotti.

La sua caratteristica di maggior successo risiede senz’ombra di dubbio nella sua enorme facilità di installazione: addio in questo caso a cacciaviti, bulloni e dir si voglia, dal momento che per montarla a parete vengono in aiuto delle speciali ventose motorizzate che aderiscono senza problemi al muro e a qualsiasi tipologia di parete, senza discriminare nessun materiale (vetro, ceramica, pareti dipinte e similari). Tutto questo si traduce in un’installazione rapida e veloce, che si risolve nel giro di 30 minuti o anche meno, contro le più classiche installazioni delle TV tradizionali, che richiedono spesso più tempo per la loro messa a punto.

Nessun problema per l’alimentazione del sistema motorizzato delle ventose: nel caso in cui il sistema rilevi un abbassamento del livello di carica della batteria, è in grado di abbassare automaticamente il pannello per evitare rovinose cadute e incidenti domestici.

È proprio questo aspetto che differenzia Displace Wall dagli altri televisori presenti in commercio: il suo funzionamento completamente wireless. Il modello è infatti alimentato esclusivamente da una batteria da 10’000 mAh di capacità (a 46,8 Volt), che consente di lasciare in panchina ogni possibile cavo di alimentazione, che si rivela spesso e volentieri inestetico per i montaggi a muro di questo tipo. A questo si abbina poi un processore Intel N-300 a 8 core, accompagnato da 32 GB di RAM e 256 GB di memoria interna.

È bene specificarlo, il costo non è esattamente alla portata di tutte le tasche: Displace Wall viene venduta infatti ad un prezzo di 39’999 dollari nella sua variante da 110 pollici (costituita da 4 pannelli modulari da 55 pollici ciascuno), che arrivano addirittura a 59’999 dollari nel caso della variante da 130 pollici, costituita da quattro pannelli da 65 pollici ciascuno.

Entrambi i tagli di Displace Wall dovrebbero debuttare sul mercato entro il mese di giugno: non ci rimane quindi che attendere comunicazioni più precise in merito da Displace, che arriveranno senz’altro nel corso delle prossime settimane o mesi.