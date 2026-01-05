Cercare un TV da 65 pollici con tecnologia NanoCell e funzionalità smart complete sotto i 500€ è spesso una sfida complessa. La Smart TV LG NanoCell 65NANO766QA rompe questa regola, presentandosi oggi su Amazon a un prezzo che lo rende un vero e proprio best-buy nella sua categoria. Questo modello del 2022 combina un pannello di grandi dimensioni con la qualità visiva della tecnologia NanoCell, un processore intelligente e tutte le funzioni necessarie per l’intrattenimento moderno, dal cinema al gaming. L’offerta attuale rappresenta un’opportunità eccezionale per chi desidera fare un salto di qualità nel proprio salotto senza svuotare il portafoglio. Analizziamo nel dettaglio le caratteristiche che rendono questo televisore così interessante a questo prezzo.

Smart TV LG da 65″: un concentrato di tecnologia e colore

Il punto di forza della LG NanoCell 65NANO766QA è senza dubbio il suo pannello. Parliamo di un display da 65 pollici con risoluzione 4K Ultra HD (3840 x 2160 pixel) e, soprattutto, tecnologia NanoCell. Questa tecnologia proprietaria di LG utilizza nanoparticelle per filtrare le impurità dai colori RGB, garantendo una purezza cromatica superiore e una riproduzione delle immagini incredibilmente vivida e realistica, anche da angolazioni di visione ampie. La retroilluminazione Direct LED assicura un contrasto uniforme su tutta la superficie dello schermo.

Il cuore pulsante del televisore è il processore α5 Gen 5 con AI, un chip intelligente che ottimizza in tempo reale sia le immagini sia il suono. Questo processore analizza il contenuto sorgente e applica miglioramenti mirati per ridurre il rumore, migliorare la nitidezza e rendere i colori più brillanti. Per gli amanti del cinema, la Filmmaker Mode è una funzione preziosa: disattiva tutte le elaborazioni artificiali dell’immagine, come il motion smoothing, per mostrare i film esattamente come sono stati pensati dal regista.

Sul fronte smart, il sistema operativo webOS si conferma una delle piattaforme più intuitive e complete sul mercato. Offre un accesso rapido a tutte le principali app di streaming (Netflix, Prime Video, Disney+, YouTube) e integra gli assistenti vocali Google Assistant e Alexa, permettendo di controllare il TV e i dispositivi smart connessi semplicemente con la voce. Per i videogiocatori, la modalità Game Optimizer raggruppa tutte le impostazioni dedicate al gaming in un unico menu, ottimizzando la latenza e la resa grafica per un’esperienza di gioco fluida e reattiva. L’audio è gestito dalla tecnologia AI Sound Pro, che adatta il suono al tipo di contenuto riprodotto, creando un’esperienza più immersiva.

L’offerta su Amazon da non perdere

Questa eccellente smart TV è attualmente disponibile in promozione su Amazon a un prezzo davvero aggressivo. È possibile acquistare LG NanoCell 65NANO766QA a soli 499€. Considerando che il prezzo di listino al momento del lancio superava gli 800€, il risparmio è notevole e posiziona questo modello come una delle scelte più convenienti per chi cerca un 65 pollici di qualità.

L’offerta è venduta e spedita da Amazon, il che garantisce spedizione rapida per gli abbonati Prime e un servizio di assistenza clienti affidabile. Non è specificata una data di scadenza per la promozione, quindi è probabile che sia valida fino a esaurimento scorte. Per un televisore con queste caratteristiche – pannello NanoCell 4K, processore AI, piattaforma smart completa e funzioni gaming – il prezzo attuale rappresenta un’occasione da cogliere al volo.

