Il 2025 è agli sgoccioli e, così come avviene ogni anno, i principali servizi in questo periodo lanciano dei riepiloghi che consentono agli utenti di rivivere gli ultimi 365 giorni e ciò riguarda anche le app di fitness, come ad esempio quella di Strava.

Per il 2025 c’è una brutta notizia per tanti utenti di questa popolare applicazione: il team di Strava, infatti, ha deciso che il riepilogo dell’anno sarà una funzionalità riservata agli abbonati.

Strava segue l’esempio di Garmin

Questi riepiloghi rappresentano un modo divertente per riflettere sui propri progressi e per condividerli con gli amici e la versione di Strava si chiama Year in Sport (permette di avere una panoramica personale delle proprie corse, degli allenamenti, delle statistiche, dei traguardi e dei momenti salienti degli ultimi dodici mesi).

A differenza di quanto è avvenuto negli scorsi anni, per il 2025 Year in Sport è una funzionalità riservata agli utenti Premium e questa decisione non è stata accolta molto favorevolmente da quelli gratuiti, le cui lamentele hanno iniziato a moltiplicarsi sui vari forum in Rete. Una scelta simile è stata fatta anche da Garmin e pure in quel caso le lamentele degli utenti non sono mancate.

Tra le critiche mosse a Strava per la decisione di rendere la funzionalità a pagamento vi sono anche quelle in merito alla qualità di Year in Sport, che viene considerata da alcuni come una sorta di nuova veste grafica per dei dati che sono già disponibili nei totali del profilo di ciascun utente.

Ricordiamo che chi non è abbonato al servizio Premium può sempre provarlo gratuitamente per un mese (così da avere il suo Year in Sport) e poi disdire prima della scadenza.

Probabilmente Strava (e anche Garmin) sta solo testando quanto gli utenti siano disposti a pagare per poter fare affidamento su una veste grafica più curata e avere delle funzionalità esclusive.