WhatsApp Beta per iOS torna ad aggiornarsi per mettere a disposizione di un buon numero di beta tester una funzione per i Canali che sappiamo essere in sviluppo già da mesi, ovvero la possibilità di creare un Quiz (ne avevamo già parlato a settembre in merito alla controparte per Android).

La funzione è già stata distribuita ad alcuni beta tester dell’app per Android e, per ragioni di coerenza, il team di sviluppo l’ha messa a disposizione anche sul client per iOS. In soldoni, gli amministratori dei Canali possono creare un Quiz con domande e opzioni a risposta multipla per aumentare il coinvolgimento degli iscritti. Scopriamo tutti i dettagli.

WhatsApp Beta anticipa una novità per i Canali

Con la versione 25.36.10.71 di WhatsApp Beta per iPhone, rilasciata in questi giorni (via WaBetaInfo), il team di sviluppo ha messo a disposizione di un buon numero di beta tester la funzionalità Quiz per i Canali che, una volta rilasciata al pubblico, sarà presente tra gli allegati disponibili per gli amministratori dei Canali.

Selezionando l’icona per aggiungere un allegato al messaggio da pubblicare sul proprio Canale, gli amministratori troveranno una nuova tipologia di contenuto chiamato Quiz (accompagnato da un’icona a forma di coppa) che consente di creare un contenuto (appunto un quiz) che contenga una domanda e più opzioni di risposta (solo una sarà corretta). Ogni risposta può essere affiancata da un’immagine illustrativa. L’interfaccia è molto simile a quella per la creazione dei sondaggi.

WhatsApp mette così a disposizione degli amministratori dei Canali un nuovo meccanismo per aumentare il coinvolgimento del pubblico, qualcosa che va oltre i semplici sondaggi (utili per l’opinione degli iscritti) ma che prevede che gli iscritti al Canale si “sfidino” tra loro per indovinare la risposta. La correttezza (o meno) della risposta, verrà mostrata agli utenti solo dopo che avranno selezionato la risposta alla domanda.

Lato amministratori, essi avranno accesso ai risultati dettagliati del Quiz: potranno vedere quante volte è stata selezionata ogni risposta e identificare quali dei loro contatti abbiano partecipato al Quiz. Insomma, questa aggiunta si configura anche come utile strumento per monitorare il coinvolgimento.

Non sappiamo ancora quando i Quiz per i Canali possano esssere messi a disposizione di tutti gli utenti, dato che attualmente sono disponibili solo per alcuni beta tester. Immaginiamo di potere scoprire qualcosa in più con le prossime versioni di WhatsApp Beta prima dell’arrivo sulla versione “pubblica” (e stabile) di WhatsApp.

Come aggiornare WhatsApp per iOS

Per non rischiare di perdervi le ultime novità introdotte dal team di sviluppo, vi consigliamo comunque di mantenere aggiornata l’app di WhatsApp: per farlo, vi basterà verificare la presenza di aggiornamenti tramite l’App Store di Apple o, in alternativa, raggiungere la pagina dell’applicazione tramite questo link.

Sfortunatamente, come spesso accade, il programma beta tramite TestFlight di WhatsApp per iOS è attualmente al completo (anche se a volte spuntano alcuni slot per accedervi). Di conseguenza, soltanto i pochi fortunati che già eseguono WhatsApp Beta potranno aggiornarla ed accogliere questa nuova funzionalità.