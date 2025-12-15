Da sempre, anche nelle iterazioni precedenti, Microsoft Flight Simulator si è contraddistinto per il suo estremo livello di realismo, sia a livello ambientale che della strumentazione vera e propria. Le cose cambiano drasticamente con un nuovo aggiornamento (scaricabile in maniera completamente gratuita) di Microsoft Flight Simulator 2024, l’ultimo episodio della serie, che porta con sè la possibilità di esplorare Hawkins, la celebre città che fa da sfondo (da ormai 10 anni) alle vicende di Stranger Things, una delle serie TV più recentemente acclamate e di successo di Netflix, arrivata alla sua quinta (e ultima) stagione conclusiva: scopriamone insieme tutti i dettagli.

Microsoft Flight Simulator 2024: benvenuti ad Hawkins

Al centro dell’esperienza del nuovo aggiornamento di Microsoft Flight Simulator 2024 troviamo la possibilità di salire a bordo di uno speciale modello di elicottero, Bell UH-1H Huey, per esplorare così a “volo d’uccello” Hawkins, la fittizia città statunitense protagonista della serie di Netflix, nel corso degli ultimi incontri con il Sotto-Sopra.

Il livello di dettaglio strizza decisamente l’occhiolino ad altre operazioni simili che abbiamo visto nei mesi precedenti, come nel caso di altri franchise acclamati come Jurassic World o Dune, con un elevato livello di dettaglio e cura degli ambienti circostanti.

Niente è lasciato al caso, per l’occasione: i giocatori hanno infatti la possibilità di sorvolare in lungo e in largo alcuni dei luoghi più iconici e rappresentativi della serie di Netflix, con la possibilità di prendere parte a ben 5 missioni di salvataggio, costellate da diversi eventi sovrannaturali che da sempre caratterizzano Stranger Things, come per esempio le spaccature dimensionali viste nella stagione immediatamente precedente.

Accedere alla nuova espansione a tema Stranger Things è davvero semplicissimo: una volta che il titolo è aggiornato, è sufficiente scaricare il relativo add-on per salire immediatamente a bordo dell’elicottero per solcare ed esplorare in lungo e in largo i cieli di Hawkins.

Non sappiamo ancora quali aggiornamenti futuri ci riserverà Microsoft Flight Simulator 2024 prossimamente: la speranza, per molti utenti, è quella di esplorare il pianeta Genna, protagonista delle vicende vissute all’interno del film Predator: Badlands. Non ci resta dunque che attendere ulteriori aggiornamenti a tal proposito direttamente dagli sviluppatori di Asobo Studio, che siamo certi non tarderanno ad arrivare nel corso delle prossime settimane o mesi.