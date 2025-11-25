Il sogno di milioni e milioni di videogiocatori in tutto il mondo sta per avverarsi, dopo i recenti Fallout (prodotta da Amazon Prime Video) e The Last of Us di HBO. Nel corso delle ultime ore, infatti, la compagnia FX ha annunciato ufficialmente la futura uscita sulla piattaforma Hulu e (a livello internazionale) Disney Plus di Far Cry, una serie televisiva dedicata all’omonimo videogioco sparatutto in prima persona di Ubisoft.

Far Cry: la serie di FX è ufficiale

Sembra che anche FX voglia “salire a bordo” del trend degli ultimi anni, che vede trasporre i videogiochi più famosi e popolari sottoforma di serie televisiva, composta spesso e volentieri da più stagioni. Come si evince dal post pubblicato su X dall’account ufficiale del franchise, nel caso di Far Cry si tratterà a tutti gli effetti di una serie antologica: ogni stagione al suo interno comprenderà dunque una storia (e relativo cast dei personaggi) completamente indipendente e inedita, sulla falsariga di quanto visto anni e anni fa con altre serie popolari come True Detective o il più distopico Black Mirror, pur con tutti i distinguo del caso.

So uh… remember when we said FARCRY stories always escalate? Yeah. FX took that personally. A brand-new FARCRY anthology series is coming to Hulu with a whole new setting, new cast, and the exact level of chaos your therapist told you to avoid. Good luck out there. pic.twitter.com/1QINzLTvca — Far Cry (@FarCrygame) November 24, 2025

D’altronde, già i capitoli videoludici dell’omonimo franchise di Ubisoft ci avevano abituati ad un modus operandi del tutto simile: ogni videogioco della serie originale comprendeva infatti un ambientazione e personaggi totalmente diversi tra di loro, pur mantenendo di base la stessa struttura (più o meno inalterata, a parte alcune aggiunte marginali) del gameplay.

A prender parola in tal senso è stato l’attore Rob McElhenney, il quale si è dichiarato più che entusiasta della collaborazione fianco a fianco con Noah Hawley, conosciuto già in passato nelle vesti di produttore esecutivo per serie televisive come Fargo o la più recente Alien: Pianeta Terra.

Al momento non sappiamo ancora quando uscirà effettivamente la nuova serie basata su Far Cry: non ci resta dunque che attendere ulteriori aggiornamenti a tal proposito direttamente da FX, che siamo certi non tarderanno ad arrivare nel corso delle prossime settimane o mesi.