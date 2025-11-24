Il momento giusto per acquistare un nuovo top di gamma Apple è finalmente arrivato. Grazie a una promozione a tempo su eBay, l’intera nuova famiglia Apple iPhone 17 è disponibile a prezzi eccezionali, rendendo l’aggiornamento più conveniente che mai. Utilizzando il codice sconto PSPRCYBER25, è possibile portare a casa i nuovi gioielli di Cupertino con un risparmio significativo. Nello specifico, iPhone 17 Pro Max scende a 1.299€, iPhone 17 Pro a 1.169€, mentre iPhone 17 e il nuovo iPhone 17 Air si posizionano a un interessantissimo prezzo di 869€. Si tratta di un’opportunità da non lasciarsi sfuggire per chi attendeva il calo di prezzo post-lancio. Analizziamo nel dettaglio le caratteristiche del modello di punta e i termini di questa incredibile offerta.

Intera famiglia iPhone 17 in sconto: quale scegliere?

Apple continua a ridefinire gli standard del mercato con la nuova generazione di smartphone del 2025, guidata dal potente iPhone 17 Pro Max, il vertice assoluto dell’innovazione dell’azienda. Il dispositivo offre un ampio display Super Retina XDR OLED da 6,9 pollici con Dynamic Island e Always-On, racchiuso in una scocca premium protetta dal resistente Ceramic Shield 2. Il nuovo chip Apple A19 Pro a 3 nm, supportato da 12 GB di RAM e 256 GB di memoria interna, garantisce prestazioni fulminee e un’efficienza energetica di altissimo livello, mentre la batteria da 4.823 mAh assicura un’autonomia che copre senza problemi l’intera giornata. Il comparto fotografico compie un altro salto generazionale grazie alla tripla fotocamera Fusion da 48 MP con ultra-wide, wide e teleobiettivo dotato dello zoom più potente mai visto su iPhone, affiancata da una frontale da 18 MP con tecnologia Center Stage per selfie e video di qualità superiore.

Accanto al top di gamma, Apple presenta anche iPhone 17 Pro, un dispositivo che riprende la stessa filosofia progettuale puntando su un formato più compatto. Anche qui il protagonista è il chip A19 Pro, affiancato da 12 GB di RAM e da uno spazio di archiviazione da 256 GB. Il suo schermo Super Retina XDR OLED da 6,3 pollici con risoluzione 2622 × 1206 pixel offre neri assoluti, colori vibranti e una fluidità impeccabile grazie al ProMotion a 120Hz. Il sistema fotografico Pro è stato ulteriormente migliorato, così come la connettività di nuova generazione, che include 5G, Wi-Fi 7 e Bluetooth 6, mentre la batteria da 3.998 mAh assicura una giornata completa di utilizzo.

Per chi desidera invece un device che metta al centro design, leggerezza e portabilità, nasce il sorprendente iPhone Air, lo smartphone più sottile mai realizzato da Apple. Con soli 5,6 mm di spessore e 165 grammi di peso, il dispositivo sfrutta un telaio in titanio di grado 5 e un display Super Retina XDR LTPO da 6,5 pollici, capace di raggiungere i 3000 nit di luminosità di picco e un refresh rate adattivo fino a 120 Hz. Sotto il profilo hardware, nonostante il focus sulla leggerezza, integra lo stesso chip A19 Pro dei modelli premium e una fotocamera da 48 MP di qualità elevatissima.

Infine, per chi cerca il miglior equilibrio tra prestazioni, funzionalità e prezzo, la proposta ideale è iPhone 17. Il chip A19 Bionic garantisce performance di livello desktop, mentre il display Super Retina XDR ProMotion da 6,3 pollici offre colori fedeli e un’eccellente fluidità. La fotocamera multi-sensore è stata ottimizzata con una modalità Notte più efficiente e ritratti più realistici. Anche qui troviamo connettività avanzata con 5G, Wi-Fi 7 e Face ID di nuova generazione.

Nuovo codice sconto su eBay: tutti al minimo storico

Questa incredibile promozione è attiva su eBay tramite un venditore altamente affidabile, con migliaia di recensioni positive e spedizione rapida. I prezzi di listino dei nuovi iPhone 17 restano elevati, ma grazie al coupon dedicato è possibile ottenere un ribasso immediato e molto significativo su tutta la gamma. Per approfittarne basta aggiungere il modello desiderato al carrello e inserire il codice PSPRCYBER25 al momento del checkout: lo sconto verrà applicato automaticamente, rendendo l’acquisto di un top di gamma Apple più conveniente che mai.

