La sicurezza stradale è sempre più legata alla possibilità di documentare ogni evento. Le dash cam di 70mai offrono un’ampia gamma di soluzioni che combinano alta risoluzione e funzionalità smart per garantire la massima tranquillità alla guida e in sosta. Dalla conveniente A410 con doppia registrazione 2.5K/1080P, al modello top di gamma 4K Omni che elimina gli angoli ciechi grazie alla rotazione a 360°, passando per le eccellenti A800SE e A810 che sfruttano la qualità del 4K e i sensori Sony STARVIS, in questa panoramica, vi proponiamo oggi quattro eccellenti modelli di dash cam 70mai, con offerte pensate per tutte le tasche. Osserviamo le caratteristiche chiave, le tecnologie di visione notturna (come HDR, Super Night Vision e il sensore Sony Starvis 2) e le funzionalità intelligenti (tra cui ADAS, GPS e Modalità Parcheggio 24H), per aiutarti a trovare la soluzione perfetta per il monitoraggio e la sicurezza del tuo veicolo, a prescindere dal budget.

DashCam per tutte le tasche

70mai A410

La 70mai Dash Cam A410 offre un pacchetto di sicurezza solido, caratterizzato dalla doppia registrazione. La fotocamera anteriore riprende in 2.5K con dettagli nitidi, mentre quella posteriore copre il veicolo in Full HD 1080P. La qualità video eccellente è garantita anche di notte grazie all’ampia apertura F1.55, alla tecnologia HDR e alla funzione Super Night Vision, che assicurano filmati chiari in ogni condizione. Per la sicurezza in movimento e da fermo, il G-Sensor rileva impatti salvando i file in modo protetto, e la Modalità Parcheggio 24H (richiede kit separato) monitora l’auto. La gestione è semplice grazie al WiFi integrato per scaricare i video su smartphone e al GPS per tracciare percorso e velocità. Le specifiche principali includono: Risoluzione Anteriore 2.5K / Posteriore 1080P, Ottica F1.55, tecnologie HDR e Super Night Vision, G-Sensor per il rilevamento delle collisioni, GPS, Connettività WiFi e Archiviazione su Scheda SD da 64 GB inclusa con registrazione in loop.

70mai A800SE

La 70mai A800SE si distingue nel mercato delle dash cam per un equilibrio quasi perfetto tra qualità video, funzionalità e affidabilità. Il cuore del sistema è il sensore in grado di registrare video con una risoluzione 4K (3840×2160 pixel) per la telecamera frontale, garantendo una nitidezza straordinaria che permette di cogliere dettagli cruciali come le targhe dei veicoli anche a distanza. La telecamera posteriore, inclusa in questo kit, registra in Full HD 1080p, offrendo una copertura completa di ciò che accade dietro al veicolo. L’apertura dell’obiettivo F1.55 e la tecnologia HDR (High Dynamic Range) lavorano in sinergia per produrre filmati chiari e ben bilanciati sia di giorno che di notte, riducendo le zone sovraesposte o sottoesposte. Oltre alla qualità video, il vero valore aggiunto risiede nelle sue funzionalità smart. Il GPS integrato registra dati precisi su posizione e velocità, informazioni fondamentali in caso di sinistro. Il sistema ADAS (Advanced Driver-Assistance Systems) funge da copilota attento, fornendo avvisi in caso di superamento della corsia (Lane Departure Warning) o di rischio di collisione frontale (Forward Collision Alert). La connettività Wi-Fi permette di collegare la dash cam allo smartphone tramite l’app 70mai, consentendo di visualizzare i filmati in tempo reale, scaricare i video e modificare le impostazioni con estrema facilità. Infine, la modalità di sorveglianza parcheggio 24/7 rileva automaticamente urti o movimenti sospetti a veicolo fermo, avviando la registrazione per documentare l’accaduto. Il pacchetto è reso ancora più conveniente dalla scheda microSD da 128GB inclusa, che permette di iniziare a usare il dispositivo fin da subito, con la possibilità di espandere la memoria fino a 512GB.

70mai A810

Il cuore pulsante della 70mai A810 è il sensore d’immagine Sony Starvis 2 IMX678, che assicura una qualità video eccezionale, specialmente nelle riprese notturne, dove garantisce nitidezza e colori fedeli con rumore digitale ridotto, catturando dettagli cruciali come le targhe. La configurazione a doppia camera è un punto di forza: la frontale registra in risoluzione 4K UHD, mentre la posteriore acquisisce filmati in 1080p, offrendo una copertura completa del veicolo. Le funzionalità avanzate rendono questa dash cam un assistente alla guida completo. Dispone di GPS per registrare localizzazione e velocità, e di WiFi integrato per la gestione e il download dei filmati tramite l’app per smartphone, eliminando la necessità di rimuovere la scheda SD. Per la sorveglianza da fermo, la Modalità Parcheggio 24H attiva automaticamente la registrazione in caso di urti o movimenti sospetti. Inoltre, il supporto ADAS (Sistemi Avanzati di Assistenza alla Guida) fornisce avvisi sonori per la sicurezza, segnalando l’allontanamento dalla corsia o il rischio di collisione frontale. A differenza di molti competitor, la A810 include una Scheda SD da 128GB nella confezione, permettendo di iniziare a registrare immediatamente. L’assenza di un display integrato è una scelta di design che ne favorisce la compattezza e la discrezione, delegando il controllo all’applicazione per smartphone.

70mai 4K Omni 360°

La 70mai Dash Cam 4K Omni si distingue per il suo design motorizzato a 360 gradi, che elimina ogni angolo cieco e garantisce una copertura totale del veicolo, sia in movimento che in sosta. Il cuore del sistema è il sensore Sony STARVIS 2 che, unito alla tecnologia HDR, assicura riprese video in risoluzione 4K Ultra HD nitide e dettagliate, anche di notte, rendendo distinguibili targhe e dettagli cruciali. A livello di funzionalità intelligenti, quando è attiva la Modalità Parcheggio 24H, il dispositivo utilizza il Rilevamento Movimento basato su IA 2.0 per identificare e seguire figure umane sospette, registrando l’evento e inviando notifiche all’utente tramite l’app. La connettività è rapida e stabile grazie al WiFi6 a 5GHz per il trasferimento dei file e al GPS integrato per la registrazione di coordinate e velocità. Le specifiche tecniche principali includono: risoluzione Video 4K UHD, Sensore Sony STARVIS 2, Copertura motorizzata a 360°, Rilevamento movimento AI 2.0, Connettività WiFi6 5GHz e GPS integrati, e supporta schede microSD fino a 512GB.

Prezzi a partire da meno di 100€ su Amazon

Se cercate un’ottima soluzione per iniziare a un prezzo contenuto, la A410 con la sua doppia registrazione 2.5K è la scelta ideale. Per chi desidera la massima qualità video, i modelli A800SE e A810 (quest’ultima con il sensore avanzato Sony Starvis 2) offrono il 4K e un pacchetto di assistenza alla guida completo con ADAS e GPS. Infine, la 4K Omni 360° si posiziona come il top di gamma, eliminando ogni preoccupazione per gli angoli ciechi grazie alla sua rotazione motorizzata e all’IA per il monitoraggio in parcheggio

In definitiva, investire in una dash cam 70mai significa dotare il proprio veicolo di un testimone affidabile 24 ore su 24. Scegliendo il modello che meglio si adatta alle tue esigenze e al tuo budget, approfittando delle offerte disponibili, potrai guidare e parcheggiare con una tranquillità nettamente superiore.

