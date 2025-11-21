Anche per Netatmo, una delle aziende leader nella realizzazione di dispositivi per la smart home, prende parte al Black Friday 2025 con la promozione Black Friday Connesso, attiva fino all’1 dicembre 2025 (giorno in cui ricorrerà il Cyber Monday).

Le offerte sono disponibili sul sito ufficiale dell’azienda francese, su Amazon e sui canali di vendita delle principali catene dell’elettronica di consumo e puntano a catturare l’attenzione degli appassionati di tecnologia connessa e smart home con sconti fino al 50%. Andiamo a scoprire tutti i dettagli.

Netatmo: ecco le offerte per il Black Friday 2025

La francese Netatmo ha già da qualche giorno lanciato le sue offerte per il Black Friday 2025 con l’obiettivo di aiutare gli appassionati a rendere più smart le loro case grazie a un catalogo che propone svariate tipologie di dispositivi.

In questo periodo i prodotti diventano decisamente più allettanti grazie a sconti fino al 50% sul prezzo di listino, parte della promo Black Friday Connesso che sarà attiva fino all’1 dicembre 2025.

Di seguito, proponiamo le proposte più interessanti, prelevate da un elenco molto corposo (dato che le offerte investono tutte le linee di prodotto dell’azienda).

Siamo già nel cuore del Black Friday 2025

