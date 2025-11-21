Anche per Netatmo, una delle aziende leader nella realizzazione di dispositivi per la smart home, prende parte al Black Friday 2025 con la promozione Black Friday Connesso, attiva fino all’1 dicembre 2025 (giorno in cui ricorrerà il Cyber Monday).
Le offerte sono disponibili sul sito ufficiale dell’azienda francese, su Amazon e sui canali di vendita delle principali catene dell’elettronica di consumo e puntano a catturare l’attenzione degli appassionati di tecnologia connessa e smart home con sconti fino al 50%. Andiamo a scoprire tutti i dettagli.
Apple MacBook Air 13'', M4 (2025)
Netatmo: ecco le offerte per il Black Friday 2025
La francese Netatmo ha già da qualche giorno lanciato le sue offerte per il Black Friday 2025 con l’obiettivo di aiutare gli appassionati a rendere più smart le loro case grazie a un catalogo che propone svariate tipologie di dispositivi.
In questo periodo i prodotti diventano decisamente più allettanti grazie a sconti fino al 50% sul prezzo di listino, parte della promo Black Friday Connesso che sarà attiva fino all’1 dicembre 2025.
Di seguito, proponiamo le proposte più interessanti, prelevate da un elenco molto corposo (dato che le offerte investono tutte le linee di prodotto dell’azienda).
Dispositivi per il riscaldamento e la climatizzazione
- Netatmo Termostato Wifi Intelligente – Controlla il Riscaldamento da Remoto tramite App – Per caldaia individuale, NTH01-AMZ a 99,99 euro invece di 152,99 euro su Amazon
- Netatmo Starter Pack Valvole Smart Wifi per Radiatore, Controllo remoto, Risparmio energetico, Pacchetto riscaldamento collettivo, Compatibile con Amazon Alexa, Apple e Google NVP-AMZ a 119,99 euro invece di 199,99 euro su Amazon
- Netatmo Valvola Termostatica WiFi, Controllo Remoto, Risparmio Energetico, Accessorio per Termostati Intelligenti, Compatibile con Alexa e HomeKit, Installazione Facile, NAV-AMZ a 49,99 euro invece di 89,99 euro su Amazon
- Netatmo Controllo Intelligente di Climatizzazione, Impianto di Climatizzazione per l’ondata di calore, Compatibile con Condizionatori, WI-FI, Risparmio energetico, Alexa, Google, Siri, NAC-IT a 69,99 euro invece di 90 euro su Amazon
Stazioni meteo e sensori
- Netatmo Stazione meteo intelligente: WiFi, wireless, sensore interno ed esterno, previsioni del tempo, Amazon Alexa e Apple HomeKit, igrometro, qualità dell’aria, NWS01-EC, nero a 99,99 euro invece di 149,99 euro su Amazon
- Netatmo Custodia protettiva funzionale per la stazione meteo intelligente, protezione per il modulo esterno della stazione meteo intelligente con connessione Wi-Fi, NRS-WW a 29,99 euro invece di 39,99 euro su Amazon
- Netatmo Modulo Aggiuntivo per la Stazione Meteo Netatmo, Temperatura, umidità, qualità dell’aria (CO2), dati di ogni ambiente in tempo reale, NIM01-WW a 49,99 euro invece di 79,99 euro su Amazon
- Netatmo Stazione Meteo con Sensore Esterno Wireless con supporto a parete, Termometro, Igrometro, Barometro, Sonometro, Qualità dell’aria, Compatibile con Amazon Alexa, Apple e Google, NWS-AMZ a 99,99 euro invece di 130,29 euro su Amazon
- Netatmo Wind Gauge – Anemometro Intelligente per Stazione Meteo Netatmo, NWA01-WW a 69,99 euro invece di 109,99 euro su Amazon
- Netatmo NRG01-WW Pluviometro Wireless per la Stazione Meteo, Nero a 49,99 euro invece di 69,99 euro su Amazon
- Netatmo Supporto Per Pluviometro O Anemometro, Nero, NWM01-WW a 19,99 euro invece di 29,99 euro su Amazon
Dispositivi per la sicurezza interna
- Netatmo Sensori Intelligenti Senza Fili per Porta e Finestra, Confezione da 3 Pezzi, Rilevamento Vibrazioni DTG-IT a 59,99 euro invece di 99,99 euro su Amazon
- Netatmo Sirena Interna Smart , Wireless, Wi-Fi, 110 dB, Attivazione/Disattivazione Automatica, Nessun Abbonamento, Alimentazione a Batteria, Accessorio – NIS01-IT a 59,99 euro invece di 79,99 euro su Amazon
- Netatmo Telecamera Wifi Interno con Supporto a Parete, 1080P, Videocamera di Sorveglianza, Sensore di Movimento, Visione Notturna, Senza Abbonamenti, Compatibile con Alexa, Google, Apple, NSC-AMZ a 109,89 euro invece di 199,99 euro su Amazon
Dispositivi per la sicurezza esterna
- Netatmo Pack 2 Telecamere per Esterni, Illuminazione Integrata, Rilevamento Persone, 1920p, Auto e Animali, Alluminio Nero, NBU-2-NOC-AMZ a 281,99 euro invece di 297,21 euro su Amazon
- Netatmo Telecamera WIFI Esterno, Luce Integrata 12W, Video HD 1080p 4MP, Rilevamento di Persone, Animali, Veicoli, Visione Notturna, Senza Abbonamenti, NOC-AMZ a 159,99 euro invece di 289,99 euro su Amazon
- Netatmo Telecamera WIFI Esterna Intelligente con Sirena da 105 dB, Luce Integrata 12W, Video HD 1080p 4MP, Rilevamento di persone/animali/veicoli, Visione Notturna, senza Abbonamenti, NOC-S-AMZ a 179,99 euro invece di 329,99 euro su Amazon
Tutte le offerte del Black Friday Connesso di Netatmo su Amazon
Siamo già nel cuore del Black Friday 2025
Questa promozione sui prodotti Netatmo è solo una delle tantissime promozioni che sono attive in occasione del Black Friday, un periodo che (come previsto) si sta rivelando veramente ricco di offerte: per non perdervi nemmeno un’offerta in questo periodo, vi suggeriamo di iscrivervi al nostro canale Telegram Prezzi.tech o al nostro canale WhatsApp PrezziTech.
Offerte per categoria
I nostri contenuti da non perdere:
- 🔝 Importante: Dove spendere il Bonus Elettrodomestici 2025? Vale anche su Amazon? Tutte le risposte
- 💻 Scegli bene e punta al sodo: ecco le migliori offerte MSI notebook business Black Friday 2025
- 💰 Risparmia sulla tecnologia: segui Prezzi.Tech su Telegram, il miglior canale di offerte
- 🏡 Seguici anche sul canale Telegram Offerte.Casa per sconti su prodotti di largo consumo