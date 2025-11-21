Anche per Netatmo, una delle aziende leader nella realizzazione di dispositivi per la smart home, prende parte al Black Friday 2025 con la promozione Black Friday Connesso, attiva fino all’1 dicembre 2025 (giorno in cui ricorrerà il Cyber Monday).

Le offerte sono disponibili sul sito ufficiale dell’azienda francese, su Amazon e sui canali di vendita delle principali catene dell’elettronica di consumo e puntano a catturare l’attenzione degli appassionati di tecnologia connessa e smart home con sconti fino al 50%. Andiamo a scoprire tutti i dettagli.

Offerta
Casa più smart, prezzo più basso: ecco le promozioni Netatmo per il Black Friday 2025 1

Apple MacBook Air 13'', M4 (2025)

849€ invece di 1149€
-26%
Amazon 🛒

Netatmo: ecco le offerte per il Black Friday 2025

La francese Netatmo ha già da qualche giorno lanciato le sue offerte per il Black Friday 2025 con l’obiettivo di aiutare gli appassionati a rendere più smart le loro case grazie a un catalogo che propone svariate tipologie di dispositivi.

In questo periodo i prodotti diventano decisamente più allettanti grazie a sconti fino al 50% sul prezzo di listino, parte della promo Black Friday Connesso che sarà attiva fino all’1 dicembre 2025.

Di seguito, proponiamo le proposte più interessanti, prelevate da un elenco molto corposo (dato che le offerte investono tutte le linee di prodotto dell’azienda).

Dispositivi per il riscaldamento e la climatizzazione

  • Netatmo Termostato Wifi Intelligente – Controlla il Riscaldamento da Remoto tramite App – Per caldaia individuale, NTH01-AMZ a 99,99 euro invece di 152,99 euro su Amazon
  • Netatmo Starter Pack Valvole Smart Wifi per Radiatore, Controllo remoto, Risparmio energetico, Pacchetto riscaldamento collettivo, Compatibile con Amazon Alexa, Apple e Google NVP-AMZ a 119,99 euro invece di 199,99 euro su Amazon
  • Netatmo Valvola Termostatica WiFi, Controllo Remoto, Risparmio Energetico, Accessorio per Termostati Intelligenti, Compatibile con Alexa e HomeKit, Installazione Facile, NAV-AMZ a 49,99 euro invece di 89,99 euro su Amazon
  • Netatmo Controllo Intelligente di Climatizzazione, Impianto di Climatizzazione per l’ondata di calore, Compatibile con Condizionatori, WI-FI, Risparmio energetico, Alexa, Google, Siri, NAC-IT a 69,99 euro invece di 90 euro su Amazon

Stazioni meteo e sensori

Dispositivi per la sicurezza interna

Dispositivi per la sicurezza esterna

Tutte le offerte del Black Friday Connesso di Netatmo su Amazon

Siamo già nel cuore del Black Friday 2025

Questa promozione sui prodotti Netatmo è solo una delle tantissime promozioni che sono attive in occasione del Black Friday, un periodo che (come previsto) si sta rivelando veramente ricco di offerte: per non perdervi nemmeno un’offerta in questo periodo, vi suggeriamo di iscrivervi al nostro canale Telegram Prezzi.tech o al nostro canale WhatsApp PrezziTech.

