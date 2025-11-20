Il colosso dell’e-commerce AliExpress punta a fare la voce grossa anche nel “piatto forte” del mese di novembre, una delle più grandi occasioni per lo shopping di fine anno (e in vista del periodo natalizio), ovvero il Black Friday, divenuto ormai un appuntamento fisso con le offerte anche dalle nostre parti.

Per l’occasione, il colosso dell’e-commerce ha lanciato offerte uniche con la promozione Black Friday, attiva dalla mezzanotte di giovedì 20 novembre 2025 fino alle 23:59 di domenica 30 novembre 2025, che prevede sconti fino all’80% su tantissimi prodotti e, soprattutto, coupon sconto esclusivi che permettono di risparmiare ulteriormente sul singolo ordine: questi coupon non sono illimitati, quindi conviene cercare di essere veloci! Andiamo a scoprire tutti i dettagli e come risparmiare ulteriormente sfruttando la promo Team Up & Cashback già attiva sul portale e un’altra iniziativa.

AliExpress, promo Black Friday 2025: tutti i dettagli

Già dalla mezzanotte di giovedì 20 novembre 2025 e fino alle 23:59 di domenica 30 novembre 2025, sul portale di AliExpress è attiva un’interessantissima promozione, messa in piedi dall’e-commerce cinese per celebrare il periodo di shopping più pazzo dell’anno, ovvero il Black Friday.

Questa campagna promozionale, chiamata senza troppi fronzoli Black Friday, prevede sconti fino all’80% su tantissimi di prodotti (inclusi svariati smartwatch, console e mini PC anche di marchi molto noti), alcuni coupon sconto esclusivi (da aggiungere nella pagina del carrello) che vi permetteranno di risparmiare tra i 3 e i 70 euro sul totale dell’ordine e un’altra iniziativa limitata a due date specifiche.

I coupon sono disponibili fino a esaurimento e possono essere applicati solo agli ordini idonei del periodo promozionale. Ecco, di seguito, la lista con tutti i coupon disponibili:

Coupon TUTTOABF3 | ITBF03 – per ottenere 3 euro di sconto su un ordine minimo di 18 euro

| – per ottenere su un ordine minimo di 18 euro Coupon TUTTOABF4 | ITBF04 – per ottenere 4 euro di sconto su un ordine minimo di 26 euro

| – per ottenere su un ordine minimo di 26 euro Coupon TUTTOABF9 | ITBF09 – per ottenere 9 euro di sconto su un ordine minimo di 59 euro

| – per ottenere su un ordine minimo di 59 euro Coupon TUTTOABF15 | ITBF15 – per ottenere 15 euro di sconto su un ordine minimo di 89 euro

| – per ottenere su un ordine minimo di 89 euro Coupon TUTTOABF20 | ITBF20 – per ottenere 20 euro di sconto su un ordine minimo di 139 euro

| – per ottenere su un ordine minimo di 139 euro Coupon TUTTOABF30 | ITBF30 – per ottenere 30 euro di sconto su un ordine minimo di 209 euro

| – per ottenere su un ordine minimo di 209 euro Coupon TUTTOABF40 | ITBF40 – per ottenere 40 euro di sconto su un ordine minimo di 279 euro

| – per ottenere su un ordine minimo di 279 euro Coupon TUTTOABF50 | ITBF50 – per ottenere 50 euro di sconto su un ordine minimo di 329 euro

| – per ottenere su un ordine minimo di 329 euro Coupon TUTTOABF70 | ITBF70 – per ottenere 70 euro di sconto su un ordine minimo di 499 euro

| – per ottenere su un ordine minimo di 499 euro Coupon BFIT120 – per ottenere 120 euro di sconto su un ordine minimo di 659 euro (solo in app)

Come anticipato, segnaliamo che i coupon sono in quantità limitata e funzionano a prenotazione: pertanto potrebbero terminare prima della scadenza della promozione; inoltre, alcuni potrebbero risultare non più disponibili ma ritornare nei prossimi giorni.

In aggiunta, pagando con PayPal il 20 e il 27 novembre, è possibile usufruire di altri due sconti cumulabili col resto delle offerte: 9 euro di sconto su un acquisto minimo di 80 euro; 18 euro sconto su un acquisto minimo di 150 euro.

Tutte le offerte della promo Black Friday 2025 di AliExpress

Continua a leggere, non perderti il cashback e l’ulteriore sconto PayPal

Termini e condizioni della promo “Black Friday”

AliExpress informa che la promozione Black Friday – Fino all’80% di sconto, attiva dalla mezzanotte di giovedì 20 novembre 2025 fino alle 23:59 di domenica 30 novembre 2025, prevede alcuni termini e condizioni:

Ogni codice può essere utilizzato una volta per utente e si applica a tutti gli ordini spediti in Italia.

I codici non sono validi per i prodotti virtuali.

I codici non possono essere utilizzati in combinazione con altre promozioni.

I codici hanno un importo massimo di riscatto e possono esaurirsi.

I coupon possono essere applicati ai prodotti della categoria telefonia (esclusi gli iPhone).

I vantaggi su AliExpress non finiscono qua

Come anticipato, la promo Black Friday – Fino all’80% di sconto consente di risparmiare sul prezzo d’acquisto di tantissimi prodotti tra cui alcuni smartwatch, alcuni smartphone (anche di brand blasonati) e molto molto altro.

Le sorprese però non finiscono qui: sul portale di AliExpress è infatti possibile usufruire di un’altra interessantissima promozione, attualmente nella sua prima fase, chiamata Team Up & Cashback di cui vi abbiamo parlato in un articolo dedicato.

Questa promozione consente di ricevere un cashback sugli ordini effettuati che cresce (su più livelli, fino al 12%) a seconda del numero di membri che fanno parte della nostra squadra e a seconda degli acquisti effettuati dai membri della nostra squadra.

Alla mezzanotte del 20 novembre 2025 è iniziata la seconda fase dell’iniziativa e si sono azzerati i punti ma, grazie alla Cashback Challenge, il cashback sarà del 5% e non del 3% ma solo in due giorni (20 novembre e 28 novembre) e solo nella fascia oraria da mezzanotte fino alle 12 (definita Rush Hour).

Ricordiamo infine che con AliExpress è possibile usufruire dei resi gratuiti con rimborso, delle spedizioni di merce da magazzini in Europa per consegne più veloci, della possibilità di pagare i beni acquistati con PayPal (anche in 3 rate, senza interessi) e di tantissime iniziative interessanti nell’app.

Il tutto, condito con i prezzi super competitivi e il risparmio garantito dalle promo che mette in piedi il colosso dell’e-commerce. Per maggiori informazioni, potete visitare la sezione dedicata a spedizioni, resi, consegne e metodi di pagamento sul sito di AliExpress.