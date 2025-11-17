Con l’arrivo del Black Friday, Insta360 propone un ventaglio di promozioni che rappresentano una vera opportunità per chi vuole migliorare la propria attrezzatura video o avvicinarsi al mondo della videocamera 360°. Dal 20 novembre al 7 dicembre, molti dei modelli più apprezzati del brand saranno disponibili a prezzi ribassati, permettendo di risparmiare fino a 151 euro su alcuni prodotti.

Black Friday 2025 Insta360: come funziona?

Il Black Friday di Insta360 per il 2025 prende il via ufficialmente il 20 novembre e si estende fino al 7 dicembre, ma per chi si registra in anticipo sul sito ufficiale è disponibile un vantaggio esclusivo.

BLACK FRIDAY 💰 QUI per ISCRIVERSI e ricevere in OMAGGIO il Selfie Stick Invisibile + Treppiede

Iscrivendosi prima dell’inizio delle promozioni, infatti, si ha diritto a ricevere coupon speciali e regali extra, come accessori gratuiti dal valore consistente, che rendono l’acquisto ancora più vantaggioso.

Dopo il 20 novembre, le offerte diventano accessibili a tutti gli utenti, ma i coupon e i doni extra rimangono riservati a chi ha effettuato la pre-registrazione, permettendo così un risparmio e un valore aggiuntivo maggiore rispetto all’acquisto standard. Le promozioni coprono un’ampia gamma di prodotti, dalle camere 360 alle action cam, fino agli stabilizzatori e webcam AI per lo streaming. Ecco tutte le offerte.

Insta360 X5 e X4: la potenza delle videocamere 360 a prezzo ridotto

Al vertice dell’offerta troviamo la nuovissima Insta360 X5, una videocamera iper tecnologica che si distingue per una qualità video di fascia alta, con risoluzioni fino a 8K a 30 fps a 360 gradi. Un modello che integra un processore triplo chip che moltiplica le capacità di elaborazione, consentendo di avere flussi video multipli e ottimizzati con intelligenza artificiale, oltre a modalità avanzate come il controllo vocale e gestuale. La X5 è impermeabile fino a 15 metri e dispone della stabilizzazione FlowState, perfetta per riprese fluide anche nelle situazioni più impegnative. Durante il Black Friday, la X5 scende a 459 euro, un prezzo che rappresenta un’occasione unica rispetto al valore di listino e alla sua sofisticata tecnologia.

Anche la Insta360 X4, già molto apprezzata per il suo equilibrio tra qualità e compattezza, viene proposta con uno sconto fino a 126 euro, partendo da 349 euro. Un’ottima scelta per chi desidera riprese a 360 gradi con una qualità eccellente, facile da trasportare e con una buona durata della batteria.

La serie Ace: compattezza e qualità video

Per chi cerca una camera più tradizionale, leggera e versatile, la serie Ace offre registrazioni di alta qualità in formati più classici. L’Ace Pro, in promozione a 249 euro, e la Ace Pro 2, disponibile a partire da 359 euro, sono videocamere che uniscono ergonomia e prestazioni video solide, ideali per vlog e riprese in movimento senza rinunciare all’alta definizione.

Mini-cam e action cam per ogni avventura

I modelli di Insta360 GO 3S e GO Ultra, molto apprezzati tra i content creator per la loro dimensione ridotta ma funzionalità avanzate, sono scontati rispettivamente a partire da 259 euro e 389 euro. Perfetti per chi vuole portare sempre con sé una mini-camera pronta a catturare ogni momento con alta qualità video, offrono un’ottima resa e una buona versatilità grazie anche a funzioni smart integrate.

Gimbal smart e webcam AI in promozione

Non mancano le offerte sugli stabilizzatori smart Flow 2, disponibili da 79 euro, con le versioni Pro e AI Tracking che raggiungono i 149 euro, garantendo riprese più stabili e professionali con tecnologia di tracking avanzata grazie all’intelligenza artificiale.

Per lo streaming e le videoconferenze, prodotti come la Link cala sono scontati di oltre 220 euro, scendendo a 149 euro. Anche la Link 2, la Link 2C e la WaveLink vedono sconti corposi, rendendo accessibile la tecnologia AI per chi ha bisogno di strumenti performanti per il lavoro da remoto o la creazione di contenuti live.

Perché approfittare ora?

Questo Black Friday Insta360 rappresenta un’occasione ideale per chiunque, dal videomaker professionista all’appassionato, di mettere le mani su attrezzatura di qualità a prezzi molto competitivi. Nel passato recente, modelli come la X4 si sono dimostrati ottimi compagni di viaggio e creazione, e la nuova X5 ne estende le possibilità grazie all’hardware e software di ultima generazione. Se stai valutando un upgrade o cerchi un regalo tech innovativo e utile, questa è la finestra giusta per agire con vantaggi reali.

Tutte le offerte sono disponibili ufficialmente sul sito Insta360, inclusi bundle esclusivi con omaggi come supporti, protezioni e selfie stick invisibili, un valore aggiunto molto apprezzato dagli utenti più esigenti.

Le offerte si concludono il 7 dicembre, quindi non perdere tempo per esplorare l’intero catalogo e scegliere il prodotto Insta360 più adatto alle tue esigenze creative.