Il periodo del Black Friday è iniziato e anche sullo store di GRID è possibile accedere a diversi sconti davvero interessanti, sia su prodotti selezionati, per cui sono attive promo dedicate, che su tutto il catalogo del sito, grazie all’utilizzo di un codice sconto. In questo modo è possibile acquistare una delle opere d’arte a tema tech (realizzate utilizzando dispositivi iconici per il settore dell’elettronica di consumo) da esporre in casa o in ufficio. Andiamo a scoprire i dettagli completi in merito alla promozione e come fare a sfruttare le offerte.
Apple MacBook Air 13'', M4 (2025), 16/512GB
Parte il Black Friday di GRID
Con l’offerta del Black Friday di GRID è possibile accedere a sconti molto interessanti. Sfruttando il codice BF20, da aggiungere al momento del pagamento, lo store mette a disposizione uno sconto del 20% su tutto il catalogo, garantendo un risparmio reale sulle sue opere d’arte e i prodotti da collezione disponibili.
Ci sono, però, alcuni SPECIAL DEALS che garantiscono un risparmio aggiuntivo, come ad esempio GRID Game Boy, GRID 4 e 4S (dedicati agli iPhone 4 e 4S), GRID Nokia 3310 e GRID SUPER FAMICON. In questo modo è possibile ottenere un risparmio fino al 40% e, quindi, dare un taglio netto al costo del prodotto desiderato.
Tutti i prodotti possono essere acquistati anche con PayPal, per pagare in 3 rate senza interessi in modo rapido. Le promozioni in corso sono valide fino alla fine del mese di novembre. Per accedere a tutte le promozioni basta raggiungere lo store qui di sotto:
>> Scopri le offerte del Black Friday di GRID <<
I nostri contenuti da non perdere:
- 🔝 Importante: Amazfit T-Rex 3 Pro vs Balance 2: due diverse filosofie, un unico ecosistema
- 💻 Scegli bene e punta al sodo: ecco le migliori offerte MSI notebook business Black Friday 2025
- 💰 Risparmia sulla tecnologia: segui Prezzi.Tech su Telegram, il miglior canale di offerte
- 🏡 Seguici anche sul canale Telegram Offerte.Casa per sconti su prodotti di largo consumo