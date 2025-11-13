Il periodo del Black Friday è iniziato e anche sullo store di GRID è possibile accedere a diversi sconti davvero interessanti, sia su prodotti selezionati, per cui sono attive promo dedicate, che su tutto il catalogo del sito, grazie all’utilizzo di un codice sconto. In questo modo è possibile acquistare una delle opere d’arte a tema tech (realizzate utilizzando dispositivi iconici per il settore dell’elettronica di consumo) da esporre in casa o in ufficio. Andiamo a scoprire i dettagli completi in merito alla promozione e come fare a sfruttare le offerte.

Parte il Black Friday di GRID

Con l’offerta del Black Friday di GRID è possibile accedere a sconti molto interessanti. Sfruttando il codice BF20, da aggiungere al momento del pagamento, lo store mette a disposizione uno sconto del 20% su tutto il catalogo, garantendo un risparmio reale sulle sue opere d’arte e i prodotti da collezione disponibili.

Ci sono, però, alcuni SPECIAL DEALS che garantiscono un risparmio aggiuntivo, come ad esempio GRID Game Boy, GRID 4 e 4S (dedicati agli iPhone 4 e 4S), GRID Nokia 3310 e GRID SUPER FAMICON. In questo modo è possibile ottenere un risparmio fino al 40% e, quindi, dare un taglio netto al costo del prodotto desiderato.

Tutti i prodotti possono essere acquistati anche con PayPal, per pagare in 3 rate senza interessi in modo rapido. Le promozioni in corso sono valide fino alla fine del mese di novembre. Per accedere a tutte le promozioni basta raggiungere lo store qui di sotto:

>> Scopri le offerte del Black Friday di GRID <<