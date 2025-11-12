Insta360 è entusiasta di presentare tre nuovi pack per la videografia  per Insta360 Ace Pro 2, co-progettata con Leica. Questi kit sono basati sulle necessità reali dei creatori di contenuti: configurazione veloce, estetica riconoscibile e strumenti che non distraggono dalla creatività.

“Con l’aiuto di Leica, abbiamo rivoluzionato il significato di action cam. Non è più solo uno mezzo per catturare emozionanti sport d’azione, ma uno strumento creativo per la fotografia professionale.” Max Richter, co-fondatore e VP marketing

Insta360 Ace Pro 2: ecco tutti i kit fotografici

Negli ultimi cinque anni, la collaborazione tra Insta360 e Leica è cresciuta insieme a una community globale di creatori di contenuti. Un numero incredibile di vlogger urbani, registi amanti della montagna, documentaristi di festival e storyteller in erba hanno usato Insta360 Ace Pro 2 per trasformare scene quotidiane in momenti da condividere.

Insta360 Ace Pro 2 Pack Videografia

I nuovi pack partono proprio dai feedback che ci hanno fornito, e offrono un controllo professionale, la tecnologia del colore Leica integrata nella videocamera e accessori adatti ai flussi di lavoro reali.

Quali sono le novità di Insta360 per Ace Pro 2?

  • Kit Impugnatura Xplorer pro: un’impugnatura migliorata con funzioni di zoom scorrevole 1-2×, controllo dell’esposizione, cambio di modalità rapido e una batteria integrata per creare riprese più a lungo.
  • Stampante portatile: questa stampante portatile, compatibile con Insta360 Ace Pro 2, è la prima realizzata per action cam ed è lo strumento perfetto per creare ricordi istantanei e memorabili dei tuoi momenti.
  • Lenti e filtri premium: scopri le novità, ossia la lente Cinematografica, la lenteUltra grandangolare e la lente per Primi piani, tre versatili accessori adatti a fotografia urbana, di ritratti, paesaggistica e macro. Alla gamma si aggiungono due nuovi filtri: il filtro Effetto black mist e il Filtro stellare.

Insta360 Ace Pro 2 Pack Videografia

  • Nuovi profili colore Leica: goditi i nuovi profili Leica Eternal e Leica B&W High Contrast, oltre a quelli già esistenti Leica Natural e Leica Vivid.
  • Estetica cinematografica: prova i nuovi filtri integrati Neon retrò e Vacanza vintage e crea riprese dallo stile unico senza un’eccessiva gradazione del colore.
  • Aggiornamento firmware per tutti gli utenti: con l’ultimo aggiornamento (2.0.3), i nuovi profili colore Leica e ai filtri cinematografici sono a disposizione di tutti i possessori di Insta360 Ace Pro 2.). È possibile scaricarlo dal sito web ufficiale o tramite l’app Insta360.

Ecco tutti i pack di Insta360 Ace Pro 2 in arrivo

Pack Istantanee: per stampare i momenti al volo, ovunque

Un pack pensato per i giovani creativi e per i trend setter che vogliono creare contenuti in modo semplice e veloce, senza configurazioni pesanti. Include la prima Stampante portatile per action cam, che permette di stampare e condividere in un istante le tue foto con filigrana Leica direttamente dalla Insta360 Ace Pro 2 o tramite il Kit Impugnatura Xplorer pro per un controllo più preciso.

Grazie alla tecnologia di imaging Leica e agli eleganti accessori in dotazione, questo pack fornisce un modo interattivo e flessibile di immortalare e condividere la storia quando arriva l’ispirazione.

Cosa include? Insta360 Ace Pro 2, Kit Impugnatura Xplorer pro, Stampante portatile, Coperchio del touchscreen direzionale e Custodia classica in pelle

Prezzo: 629,00€ 

Pack Videografia in edizione limitata

Un pack pensato per chi ama l’arte, l’estetica classica e configurazioni pratiche. Con il suo packaging personalizzato su misura, combina esclusività, prestigio professionale e approccio minimalista. Il pack include una Lente cinematografica e un filtro effetto Black Mist, che donano alle riprese un’estetica da film senza bisogno di editing. Una lente e un filtro, nient’altro: semplice, raffinato e facile da trasportare, perfetto per chi ama raccontare in modo creativo e cerca uno stile e un’atmosfera unici senza bisogno di attrezzatura ingombrante.

Cosa include? Insta360 Ace Pro 2, Kit Impugnatura Xplorer pro, Coperchio del touchscreen direzionale, Lente cinematografica e filtro effetto Black Mist

Prezzo: 649,00€

Pack Videografia Ultimate: professionale e completo

Per tutti quei creativi che cercano un kit completo e versatile adatto a qualsiasi progetto: questo è il pack che fa per voi. Con tre lenti di alta qualità e due filtri, questo pack aumenta esponenzialmente le possibilità creative con la action cam Insta360 Ace Pro 2. Ogni lente è pensata per uno stile di ripresa in particolare, per fornirti strade creative sempre nuove. Grazie all’esperienza e agli avanzati profili colore di Leica, questo pack ti sprona a scoprire nuove prospettive, creare riprese degne di un film e raccontare in modi mai esplorati prima.

Cosa include? Insta360 Ace Pro 2, Kit Impugnatura Xplorer pro, Coperchio del touchscreen direzionale, Lente cinematografica, Lente per primi piani, Lente ultra grandangolare, filtro effetto Black mist e Filtro stellare

Prezzo: 839,00€

I tre nuovi Pack Videografia saranno disponibili da oggi 12 novembre in esclusiva solo su Insta360 Store.

