Nintendo Switch 2 appare su AliExpress in un bundle semplicemente imperdibile con il nuovo Mario Kart World, e lo fa con un’offerta che ha del clamoroso: uno sconto di oltre 150€ che porta il prezzo a una cifra mai vista per un debutto così atteso. Questa è senza dubbio un’opportunità eccezionale per tutti i videogiocatori che desiderano assicurarsi la prossima generazione del gaming portatile e casalingo a un prezzo d’eccezione, anticipando la grande richiesta. Analizziamo nel dettaglio le caratteristiche di questo attesissimo pacchetto e i termini di questa promozione a tempo.

Acquista Nintendo Switch 2 + Mario Kart World su AliExpress a 355€ invece di 509€ Usa il coupon: D11IT60 / IT60 / SDTUTTOA60 Paga con PayPal

💰Ottieni un cashback del 7% su questo acquisto unendoti prima al TEAM CashBack AliExpress di PrezziTech: più siamo (e più compriamo), più salirà il cashback (fino a massimo 12%)

Nintendo Switch 2: display a 120Hz, 4K e i nuovi Joy-con 2

La nuova Nintendo Switch 2 si propone come un salto generazionale significativo, progettata per offrire un’esperienza di gioco più immersiva e performante. Il cuore pulsante del nuovo hardware è il suo display: un ampio pannello LCD da 7.9 pollici con gamma cromatica estesa e una risoluzione nativa di 1920×1080 pixel. La vera novità, però, risiede nel supporto alla tecnologia HDR10 e, soprattutto, a un Variable Refresh Rate (VRR) fino a 120 Hz, che garantirà una fluidità visiva senza precedenti in modalità portatile.

Sotto la scocca, un processore custom realizzato da NVIDIA promette di spingere le prestazioni a un nuovo livello, consentendo alla console di raggiungere una risoluzione fino a 4K a 60 fps in TV Mode. Questo upgrade grafico è supportato da una dotazione di memoria interna da 256 GB di tipo UFS, molto più veloce della precedente, e ulteriormente espandibile tramite schede microSD Express fino a 2 TB. Anche la connettività fa un balzo in avanti con l’integrazione del Wi-Fi 6 per un online gaming stabile e veloce.

A completare il pacchetto ci sono i nuovi controller Joy-Con 2, dotati di un sistema di vibrazione avanzato HD Rumble 2 e controlli di movimento perfezionati. In questo bundle è incluso anche Mario Kart World, titolo di lancio che promette di rivoluzionare la serie con piste dinamiche e un comparto multiplayer che supporterà fino a 24 giocatori online.

Display : LCD 7.9″ 1920x1080p, HDR10, VRR fino a 120 Hz

: LCD 7.9″ 1920x1080p, HDR10, VRR fino a 120 Hz Processore : Custom NVIDIA

: Custom NVIDIA Risoluzione TV Mode : Fino a 4K @ 60 fps

: Fino a 4K @ 60 fps Storage : 256 GB UFS (espandibile fino a 2 TB)

: 256 GB UFS (espandibile fino a 2 TB) Controller : Joy-Con 2 con HD Rumble 2

: Joy-Con 2 con HD Rumble 2 Connettività : Wi-Fi 6, Bluetooth, 2 porte USB-C

: Wi-Fi 6, Bluetooth, 2 porte USB-C Gioco incluso: Mario Kart World

L’offerta su AliExpress: come ottenerla

Questa eccezionale promozione è disponibile su AliExpress e permette di acquistare il bundle con Nintendo Switch 2 e Mario Kart World a un prezzo di lancio estremamente aggressivo. Il prezzo di riferimento indicato è di 509€, ma grazie a un’offerta combinata è possibile ottenerlo a soli 355€. Il risparmio netto è di ben 154€, che corrisponde a uno sconto di circa il 30% sul prezzo iniziale.

Per raggiungere questa cifra è necessario applicare al carrello uno dei seguenti codici coupon: D11IT60, IT60 o SDTUTTOA60. Questi codici garantiscono uno sconto immediato di 60€. Inoltre, è segnalata la possibilità di ottenere un ulteriore ribasso effettuando il pagamento tramite PayPal, riducendo ulteriormente il costo finale. Trattandosi di un’offerta di lancio su un prodotto così atteso, è molto probabile che le scorte siano limitate. Si consiglia quindi agli interessati di procedere rapidamente per non perdere questa incredibile opportunità.

Acquista Nintendo Switch 2 + Mario Kart World su AliExpress a 355€ invece di 509€ Usa il coupon: D11IT60 / IT60 / SDTUTTOA60 Paga con PayPal

💰Ottieni un cashback del 7% su questo acquisto unendoti prima al TEAM CashBack AliExpress di PrezziTech: più siamo (e più compriamo), più salirà il cashback (fino a massimo 12%)

Iscrivetevi al nostro canale Telegram PrezziTech per ricevere in tempo reale le migliori offerte sulla tecnologia https://t.me/prezzitech e a ErroriBomba https://t.me/erroribomba per errori di prezzo o sconti incredibili su qualsiasi prodotto.