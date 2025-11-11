Novembre è ormai sinonimo di Black Friday, l’evento dedicato allo shopping atteso in tutto il mondo. Godeal24, store online specializzato in licenze software, gioca d’anticipo e lancia le proprie offerte per il Black Friday, con sconti che raggiungono il 90%. Parliamo di licenze di prodotti molto popolari, come Microsoft Office o Windows 11 (ma chi lo preferisce può trovare ancora licenze di Windows 10), proposti a prezzi scontatissimi rispetto a quelli ufficiali.

I prezzi mostrati, salvo diverse indicazioni, sono quelli finali, che andrete a pagare una volta confermato il carrello. I codici di attivazione vi arriveranno via mail insieme al link per scaricare il file di installazione, originale e aggiornato, così da velocizzare e rendere perfettamente sicura l’operazione.

La collaborazione è sempre più importante sul posto di lavoro perché spesso porta a maggiore comunicazione tra colleghi e aumento della produttività. Microsoft Office 2021 Professional migliora significativamente la collaborazione di team integrando strumenti di co-authoring in tempo reale direttamente nelle sue applicazioni principali. In occasione della Black Friday Sale di GoDeal24, senza costi di abbonamento ricorrenti, Microsoft Office 2021 Pro è disponibile a poco più di 30 euro per un periodo limitato. Questa suite fornisce tutti gli strumenti essenziali di cui avete bisogno per lavoro o progetti personali con oltre il 90% di sconto sul prezzo standard. Potete approfittare dell’offerta finché disponibile.

Scopriamo insieme le migliori proposte di questo Black Friday:

Le migliori offerte per pacchetti Office

L’era di Windows 10 è giunta al termine, ed è il momento di passare a Windows 11. Le offerte di Godeal24 partono da poco più di 13 euro sia per la versione Pro che per la Home. E se volete continuare con Windows 10, c’è la versione Enterprise LTSC con supporto fino al 2027.

Tutte le versioni di Windows

I bundle Windows – Office (coupon SGO62)

Pacchetti multilicenxa per uffici e aziende

Gli strumenti migliori per i vostri computer

Tutto questo con assistenza 24 ore su 24, 7 giorni su 7, tramite il servizio clienti che risponde a questo indirizzo email. Tutte le chiavi di attivazione sono originali e vi permetteranno di ottenere il supporto ufficiale insieme a tutti gli aggiornamenti che saranno rilasciati nel corso del tempo dai rispettivi produttori.

Informazione Pubblicitaria