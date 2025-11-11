Novembre è ormai sinonimo di Black Friday, l’evento dedicato allo shopping atteso in tutto il mondo. Godeal24, store online specializzato in licenze software, gioca d’anticipo e lancia le proprie offerte per il Black Friday, con sconti che raggiungono il 90%. Parliamo di licenze di prodotti molto popolari, come Microsoft Office o Windows 11 (ma chi lo preferisce può trovare ancora licenze di Windows 10), proposti a prezzi scontatissimi rispetto a quelli ufficiali.
I prezzi mostrati, salvo diverse indicazioni, sono quelli finali, che andrete a pagare una volta confermato il carrello. I codici di attivazione vi arriveranno via mail insieme al link per scaricare il file di installazione, originale e aggiornato, così da velocizzare e rendere perfettamente sicura l’operazione.
La collaborazione è sempre più importante sul posto di lavoro perché spesso porta a maggiore comunicazione tra colleghi e aumento della produttività. Microsoft Office 2021 Professional migliora significativamente la collaborazione di team integrando strumenti di co-authoring in tempo reale direttamente nelle sue applicazioni principali. In occasione della Black Friday Sale di GoDeal24, senza costi di abbonamento ricorrenti, Microsoft Office 2021 Pro è disponibile a poco più di 30 euro per un periodo limitato. Questa suite fornisce tutti gli strumenti essenziali di cui avete bisogno per lavoro o progetti personali con oltre il 90% di sconto sul prezzo standard. Potete approfittare dell’offerta finché disponibile.
Scopriamo insieme le migliori proposte di questo Black Friday:
Le migliori offerte per pacchetti Office
- Office 2021 Pro Plus Key – 1 PC – 30,11€
- Office 2021 Pro Plus Key – 2 chiavi – 58,22€ (29,11€/chiave)
- Office 2021 Pro Plus Key – 3 chiavi – 81,33€ (27,11€/chiave)
- Office 2021 Pro Plus Key – 5 chiavi – 127,55€ (25,51€/chiave)
- Office 2019 Pro Plus Key – 1 PC – 24,75€
- Office 2024 Home for PC/Mac – 139,99€
- Office 2024 H&B for PC/Mac – 149€
- Office 2021 H&B for Mac – 59,29€
- Office 2019 H&B for Mac – 39,29€
L’era di Windows 10 è giunta al termine, ed è il momento di passare a Windows 11. Le offerte di Godeal24 partono da poco più di 13 euro sia per la versione Pro che per la Home. E se volete continuare con Windows 10, c’è la versione Enterprise LTSC con supporto fino al 2027.
Tutte le versioni di Windows
- Win 11 Professional Key – 13,25€
- Win 11 Professional – 2 chiavi – 24,75€ (12,8€/chiave)
- Win 11 Professional – 3 chiavi – 34,45€ (11,48€/chiave)
- Win 11 Professional – 5 chiavi – 53.15€(10,63€ /chiave)
- Win 11 Home Key – 13,05€
- Win 11 Home – 2 chiavi – 24,25€ (12,13€/chiave)
- Win 10 Professional Key – 8.25€
- Win 10 Home Key – 8,15€
- Win 10 Enterprise 2021 LTSC – 1 PC – 12,25€
I bundle Windows – Office (coupon SGO62)
- Win 11 Pro + Office 2021 Pro Plus Bundle – 41,29€
- Win 11 Pro + Office 2019 Pro Plus Bundle – 36,54€
- Win 11 Home + Office 2021 Pro Plus Bundle – 40,99€
- Win 11 Home + Office 2019 Pro Plus Bundle – 36,24€
- Visio Professional 2021 – 1 PC – 22,97€
- Project Professional 2021 – 1 PC – 25,70€
Pacchetti multilicenxa per uffici e aziende
- Office 2021 Pro – 50 chiavi – 1250€ (25€/chiave)
- Office 2021 Pro – 100 chiavi – 2400€ (24€/chiave)
- Win 11 Pro – 50 chiavi – 400€ (8€/chiave)
- Win 11 Pro – 100 chiavi – 750€ (7,5€/chiave)
- Win 11 Home – 50 chiavi – 389€ (7,59€/chiave)
- Win 11 Home – 100 chiavi – 699€ (6,99€/chiave)
Gli strumenti migliori per i vostri computer
- Ashampoo PDF Pro 4 – 29,99€
- IObit Driver Booster 13 – 17,69€
- Adguard – 3 Devices – Lifetime – 32,74€
- Internet Download Manager – 1 PC / Lifetime –21,99€
- Ashampoo Backup Pro 26 – 9,99€
- SwifDoo PDF – 1 Month – 12,99€
Tutto questo con assistenza 24 ore su 24, 7 giorni su 7, tramite il servizio clienti che risponde a questo indirizzo email. Tutte le chiavi di attivazione sono originali e vi permetteranno di ottenere il supporto ufficiale insieme a tutti gli aggiornamenti che saranno rilasciati nel corso del tempo dai rispettivi produttori.
Informazione Pubblicitaria
