Sono ormai passati 41 anni dal debutto dei Gremlins al cinema (nonché 35 anni dal secondo film della saga), uno dei classici più apprezzati dal pubblico degli anni ’80, e proprio nelle ultime ore Warner Bros. ha confermato ufficialmente il ritorno della serie con un film completamente inedito: scopriamone insieme tutti i dettagli.

Gremlins 3: cosa sappiamo sul nuovo film in uscita

Nel corso di una riunione con gli investitori, Warner Bros. (attraverso David Zaslav, CEO e presidente della compagnia) ha confermato ufficialmente l’arrivo di un nuovo film live-action sui Gremlins per il 2027. Il nuovo film verrà diretto da Chris Columbus, che in precedenza ha già lavorato alla saga cinematografica di Harry Potter (oltre alla sceneggiatura del primo film sui Gremlins), e vedrà Steven Spielberg in veste di produttore esecutivo, mentre la sceneggiatura verrà affidata rispettivamente a Zach Lipovsky e Adam Stein.

Per chi non fosse a conoscenza della trama del film originale, quest’ultimo vedeva come protagonista un “mogwai”, una particolare creatura che viene data in dono al giovane Billy con la raccomandazione di tre semplici regole, che – puntualmente – non verranno rispettate, con tutte le conseguenze del caso annesse. La nuova pellicola firmata Warner Bros. unirà dunque due target completamente diversi tra di loro, composti rispettivamente dai fan di vecchia data (ormai diventati più che adulti) e le nuove generazioni.

La decisione di girare un nuovo film segue ad un periodo particolarmente florido e “rigoglioso” per la stessa Warner Bros., che ha registrato risultati decisamente eccellenti al botteghino, tra cui figurano in particolare Minecraft – Il Film, Sinners, Weapons e The Conjuring: Last Rites, con incassi che hanno superato spesso e volentieri i 40 milioni di dollari.

Il nuovo film sui Gremlins uscirà nelle sale di tutto il mondo a novembre 2027: al momento non conosciamo ulteriori dettagli in merito alla trama del nuovo capitolo, pertanto non ci resta che attendere ulteriori aggiornamenti a tal proposito direttamente da Warner Bros., che siamo certi non tarderanno ad arrivare nel corso delle prossime settimane o mesi, eventualmente in concomitanza con la pubblicazione di un teaser trailer dedicato.