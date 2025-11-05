NIU Technologies ha trasformato l’EICMA in una vetrina per il futuro della mobilità elettrica a due ruote, svelando una gamma prodotti 2026 che promette di ridefinire gli standard del settore. Il costruttore cinese, forte del successo della serie NQiX nel mercato europeo, ha presentato un’offerta articolata che spazia dagli aggiornamenti tecnologici alle nuove piattaforme di design, fino all’espansione nel segmento off-road.

Serie NQiX: l’evoluzione continua

La serie NQiX si conferma il fiore all’occhiello di NIU, consolidando la sua posizione nelle categorie L1e e L3e europee. Per il 2026, l’azienda ha pianificato significativi aggiornamenti software e hardware che includono l’integrazione di Google Maps per la navigazione e miglioramenti sostanziali all’efficienza di batteria e motore.

Il vero protagonista della gamma è il nuovo NQiX 1000, un modello che alza decisamente l’asticella delle prestazioni. Con una potenza di picco di 15.500 W e una velocità massima di 125 km/h, questo scooter elettrico offre un’autonomia superiore ai 100 km grazie a tre batterie rimovibili da 72 V / 28 Ah. La configurazione multi-batteria non solo supporta viaggi prolungati, ma garantisce anche una ricarica flessibile adatta alle esigenze urbane più diverse. Il prezzo di partenza di 6.499 € lo posiziona nel segmento premium, con disponibilità prevista per il terzo trimestre 2026.

FQiX: nuovo linguaggio per la città

La piattaforma FQiX rappresenta una svolta stilistica per NIU, introducendo un linguaggio di design completamente rinnovato. Caratterizzata da elementi di illuminazione distintivi e una carrozzeria aerodinamica, questa serie si rivolge specificamente ai motociclisti urbani che cercano il perfetto equilibrio tra praticità quotidiana e innovazione tecnologica.

Dal punto di vista tecnologico, ogni modello FQiX integra un display TFT da 5 pollici e un radar posteriore per aumentare la consapevolezza del conducente. L’interfaccia NIU Link Crown combina funzioni di navigazione, multimediali e di sicurezza in un’unica soluzione integrata. La versatilità d’uso si riflette anche nei metodi di sblocco: Bluetooth, NFC, app NIU o codice di accesso offrono massima praticità d’uso.

Disponibile nelle versioni FQiX 150 (L1e) e FQiX 300 (L3e), la serie presenta prezzi accessibili a partire da 2.399 €, con arrivo sul mercato programmato per il terzo trimestre 2026.

XQi: l’espansione off-road

NIU ha ufficialmente debuttato nel segmento fuoristrada con i modelli XQi 400 e XQi 500, testimoniando l’evoluzione strategica dell’azienda verso nuovi territori di mercato. Il modello di punta è la XQi 500 Street, una moto elettrica da cross omologata per uso stradale (L3e) che eroga 28,8 kW di potenza massima e raggiunge i 110 km/h.

Con un telaio particolarmente leggero di soli 92 kg, questo modello è progettato per motociclisti che non vogliono rinunciare alle prestazioni elevate né su strada né fuoristrada. L’arrivo sui mercati europei è programmato per la seconda metà del 2026, mentre l’attuale piattaforma XQi3 verrà aggiornata e rilanciata come XQi 300 con miglioramenti significativi in termini di prestazioni e funzionalità.

Connettività e servizi digitali

Per supportare l’ecosistema digitale in continua espansione, NIU ha introdotto nuovi piani di abbonamento per la NIU Smart App. Tutti i veicoli di nuova immatricolazione includono tre anni di accesso gratuito, dopo i quali i clienti possono scegliere tra tre opzioni di abbonamento a partire da 2,50 € al mese. Questi piani garantiscono l’accesso continuativo a funzionalità connesse come navigazione, localizzazione del veicolo e diagnostica intelligente, mantenendo l’integrazione tra veicoli e piattaforma digitale nel lungo termine.