Ad EICMA 2025, tra stand futuristici e anteprime mondiali, Cardo Systems si conferma tra i protagonisti assoluti del settore della comunicazione per motociclisti. L’azienda, già nota per dispositivi come il Packtalk Edge, ha scelto di presentare un progetto radicalmente diverso: non un semplice interfono, ma un casco integrale completo e sviluppato internamente.

Il nuovo Cardo Beyond, disponibile nelle versioni GT e GTS, segna un punto di svolta nell’integrazione tra casco e tecnologia di comunicazione, fonde design, connettività e comfort in un unico prodotto progettato per ridefinire l’esperienza di guida in moto.

Cardo Beyond: caratteristiche tecniche

Cardo Beyond nasce con l’obiettivo dichiarato di “andare oltre” il concetto tradizionale di casco, proponendosi come un sistema integrato che combina in modo organico protezione, estetica e connettività, e declinandosi in una versione GT con calotta in fibra di vetro e in una GTS che utilizza la fibra di carbonio per contenere il peso e incrementare la rigidità, con benefici tangibili in termini di risposta strutturale e comfort di marcia; entrambe condividono una visiera panoramica con campo visivo di 210 gradi e introducono, per la prima volta su un casco di questo tipo, il sistema antiappannamento Pinlock 200, capace di preservare la trasparenza fino a 200 secondi quando il veicolo è fermo.

La ventilazione è garantita da due prese d’aria regolabili e da interni traspiranti e antimicrobici con EPS a cinque densità differenziate, nel pieno rispetto delle omologazioni ECE 22.06 e DOT.

Dal punto di vista tecnologico, il casco integra la connettività Dynamic Mesh 2.0, con antenna incorporata nella calotta che estende il raggio di comunicazione fino a due chilometri, e abbina un sensore di prossimità in grado di rilevare la presenza del capo all’interno del casco così da attivare o disattivare automaticamente l’elettronica; inoltre, tutti i componenti principali (altoparlanti, microfono, batteria e centraline elettroniche) sono progettati per essere sostituiti dall’utente, favorendo interventi di manutenzione e aggiornamenti senza ricorrere all’assistenza.

A completare il quadro tecnologico, particolare attenzione è stata dedicata all’audio, sviluppato dal laboratorio tedesco Cardo Soundlab con altoparlanti da 53 mm di diametro che superano gli standard di settore garantendo una qualità sonora corposa e una risposta sui bassi di livello superiore, mentre la cancellazione attiva del rumore (disponibile sul modello GTS e installabile anche sul GT tramite scheda dedicata) opera in tempo reale per attenuare i disturbi generati dal vento e dalle turbolenze aerodinamiche.

A completare la dotazione intervengono la luce di stop posteriore a LED integrata con sensori di frenata e il sistema di batterie differenziate da 1000 o 2000 mAh, con ricarica anche wireless nel modello superiore.

Sicurezza intelligente e innovazioni integrate

Oltre alla protezione meccanica data dalla calotta e dall’imbottitura multipla a densità differenziate, Cardo Beyond introduce una serie di innovazioni hardware e software fino a oggi inedite, tra cui un sistema di monitoraggio dell’integrità del casco (“Helmet Health Monitoring”) capace di rilevare e segnalare in modo proattivo lo stato di usura o eventuali danni, così da consentire interventi di manutenzione preventiva e preservare la massima efficienza nel tempo.

In quest’ottica, il casco integra anche un sistema di rilevamento automatico degli impatti (Crash Detection) in grado di attivare chiamate di emergenza e inviare segnali di allarme ai contatti preimpostati quando necessario, mentre la luce di stop attiva posteriore, gestita da sensori dedicati, incrementa la visibilità nelle frenate offrendo un vantaggio cruciale per la sicurezza stradale.

Comfort, modularità e percezione di qualità

L’approccio costruttivo del Cardo Beyond si distingue per la modularità: praticamente ogni componente elettronico è aggiornabile, una filosofia che mira ad allungare la vita tecnica del casco oltre il consueto ciclo di cinque anni, anche grazie alla garanzia di pari durata.

Dal punto di vista del comfort, il design interno è stato dimensionato su quattro diverse calotte per sei taglie complessive, un accorgimento utile a garantire l’allineamento ottimale tra orecchie, guanciali e altoparlanti. L’attenzione alla disposizione interna dei componenti suggerisce un lavoro di ingegneria accurato, pensato per evitare i tipici compromessi ergonomici che emergono nei sistemi d’interfono installati a posteriori.

Le prime prove in galleria del vento durante la fiera hanno evidenziato una buona insonorizzazione di base e una cancellazione del rumore percepita come efficace, pur restando in attesa di test dinamici su strada per una valutazione completa.

Nel complesso, Cardo Beyond appare come un progetto ambizioso che porta la logica “all-in-one” nel mercato motociclistico, non già come un semplice casco con interfono integrato, bensì come un sistema pensato per evolvere nel tempo, in cui tecnologia e comfort si fondono in un’unica piattaforma destinata a fare scuola; in questa cornice, il debutto commerciale è fissato per l’estate 2026, con un listino che per la versione GT intorno a circa €949, mentre la versione GTS è prevista a circa €1.199.