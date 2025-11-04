WhatsApp Web ha smesso di funzionare all’improvviso? Non è un problema del vostro smartphone o del vostro PC, potete stare tranquilli. Da qualche minuto infatti, oggi 4 novembre 2025, il client desktop del famoso servizio di messaggistica istantanea WhatsApp risulta non essere più funzionante da computer.

WhatsApp Web non funziona, problemi nel caricare le chat: cosa succede 1

WhatsApp Web non funziona, cosa sta succedendo

Il problema si sta verificando a chi da qualche minuto sta provando ad aprire una nuova scheda di WhatsApp Web. Il servizio sembra caricare tutti gli elementi e la grafica, tuttavia le chat non appaiono, nemmeno dopo svariati minuti. Il problema dunque sembra essere proprio qui, nella connessione tra lo smartphone e il client Desktop.

Si tratta dunque di un disservizio dei sistemi di WhatsApp e probabilmente i tecnici saranno già al lavoro per arginare il problema. Le uniche strade che potete tentare, ogni tanto, sono:

  • aggiornare la pagina del browser dove avete WhatsApp Web (possibilmente con CTRL + R su Windows o CMD + Shift + R su Mac per pulire anche la cache);
  • scollegare e ricollegare WhatsApp.

Quando tornerà a funzionare WhatsApp?

Vi terremo informati al riguardo aggiornando questo articolo con le ultime novità, ma fateci sapere nei commenti se anche voi state riscontrando problemi e da quanto tempo, nel caso, non riuscite più a inviare e scaricare i messaggi. Il down pare assai esteso e interessare tutti, per cui potrebbe non essere un problema di poco conto.

In aggiornamento…