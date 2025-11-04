WhatsApp Web ha smesso di funzionare all’improvviso? Non è un problema del vostro smartphone o del vostro PC, potete stare tranquilli. Da qualche minuto infatti, oggi 4 novembre 2025, il client desktop del famoso servizio di messaggistica istantanea WhatsApp risulta non essere più funzionante da computer.

WhatsApp Web non funziona, cosa sta succedendo

Il problema si sta verificando a chi da qualche minuto sta provando ad aprire una nuova scheda di WhatsApp Web. Il servizio sembra caricare tutti gli elementi e la grafica, tuttavia le chat non appaiono, nemmeno dopo svariati minuti. Il problema dunque sembra essere proprio qui, nella connessione tra lo smartphone e il client Desktop.

Si tratta dunque di un disservizio dei sistemi di WhatsApp e probabilmente i tecnici saranno già al lavoro per arginare il problema. Le uniche strade che potete tentare, ogni tanto, sono:

aggiornare la pagina del browser dove avete WhatsApp Web (possibilmente con CTRL + R su Windows o CMD + Shift + R su Mac per pulire anche la cache);

scollegare e ricollegare WhatsApp.

Quando tornerà a funzionare WhatsApp?

Vi terremo informati al riguardo aggiornando questo articolo con le ultime novità, ma fateci sapere nei commenti se anche voi state riscontrando problemi e da quanto tempo, nel caso, non riuscite più a inviare e scaricare i messaggi. Il down pare assai esteso e interessare tutti, per cui potrebbe non essere un problema di poco conto.

In aggiornamento…