Continuiamo a seguire con grande interesse il lavoro senza sosta del team di sviluppatori di WhatsApp volto al miglioramento di questo popolare servizio di messaggistica istantanea, ciò attraverso l’introduzione di nuove funzioni e la risoluzione dei bug riscontrati dagli utenti, il tutto con l’obiettivo di garantire loro un’esperienza che possa essere sempre più piacevole e ricca di possibilità di personalizzazione.

E così nelle scorse ore è stato dato il via al rilascio di una nuova beta dell’applicazione dedicata ai dispositivi basati su iOS: stiamo parlando della versione 25.32.10.70.

WhatsApp Beta per iOS lavora ai nomi utente

Negli ultimi mesi è emerso che tra le novità più importanti in lavorazione vi è quella che prevede l’introduzione dei nomi utente, con la possibilità per gli utenti di cercare e connettersi con altri attraverso un apposito username, senza quindi la necessità dei loro numeri di telefono.

Il sistema basato sui nomi utente sarà completamente facoltativo e, pertanto, sarà possibile continuare a fare affidamento sui propri numeri di telefono.

Grazie alla versione 25.32.10.70 beta per iOS scopriamo che gli sviluppatori stanno ancora perfezionando il sistema di ricerca dei nomi utente.

Una volta che il nuovo sistema sarà disponibile, gli utenti noteranno che sarà possibile cercare gli username direttamente nella scheda delle Chiamate. Questa novità finirà per rendere più semplice per gli utenti effettuare chiamate vocali e video senza la necessità di condividere i propri numeri di telefono.

Sarà possibile chiamare i contatti con nome utente solo se si ha già una chat attiva con loro o se la loro chiave per l’username non è abilitata (si tratta di una funzionalità di sicurezza opzionale che svolge il compito di codice di accesso richiesto per le prime interazioni).

Al momento non si sa quando tale novità sarà implementata per tutti gli utenti.

