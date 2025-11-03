Il Mega Choice Day di AliExpress è entrato nel vivo e le offerte messe in campo sono davvero tante oltre che molto vantaggiose. L’edizione 2025 del Mega Choice Day, che come ogni anno precede il tanto atteso Black Friday, prevede infatti sconti fino al 70% su numerosi prodotti, oltre a tanti coupon sconto e altre iniziative di contorno da non sottovalutare, in primis i 10 euro di sconto se pagate con PayPal (qui trovate tutti i dettagli).

Le promozioni, attive ricordiamo dalla mezzanotte di sabato 1 novembre 2025 e fino alle 23:59 di venerdì 7 novembre 2025, riguardano tutte le tipologie di prodotti e articoli presenti sulla piattaforma, comprese ovviamente le componenti PC e tutto quello che ha a che fare con la tecnologia, l’informatica, il mondo mobile e chi ne ha più ne metta.

Per l’occasione abbiamo compilato per voi una selezione dei migliori prodotti che potete acquistare per il vostro PC, che sia un aggiornamento o una nuova build poco importa, il nostro obiettivo è portare a case un’offerta valida e risparmiare qualche soldino da investire in altro.

Migliori prodotti PC in offerta su AliExpress per il Mega Choice Day

Come anticipato sopra, i prodotti in offerta su AliExpress sono tanti, quindi cerchiamo di rimanere su quelli secondo noi più validi, oltre che con un rapporto qualità/prezzo di rilievo (vedi brand). La nostra selezione parte coi processori, ma prevede anche opzioni per lo storage SSD, il raffreddamento, tastiere e monitor.

Inutile quasi ribadire che mai come in questi casi, il tempo è denaro e i coupon riscattabili non durano in eterno. Per questo motivo vi lasciamo in aggiunta una serie di coupon esclusivi, per i quali ovviamente vale la stessa regola.

ITCD02 2,00 EUR di sconto su un acquisto minimo di 12,00 EUR

ITCD04 4,00 EUR di sconto su un acquisto minimo di 23,00 EUR

ITCD07 7,00 EUR di sconto su un acquisto minimo di 49,00 EUR

ITCD12 12,00 EUR di sconto su un acquisto minimo di 89,00 EUR

ITCD20 20,00 EUR di sconto su un acquisto minimo di 159,00 EUR

ITCD35 35,00 EUR di sconto su un acquisto minimo di 279,00 EUR

ITCD45 45,00 EUR di sconto su un acquisto minimo di 369,00 EUR

ITCD55 55,00 EUR di sconto su un acquisto minimo di 449,00 EUR

ITCD70 70,00 EUR di sconto su un acquisto minimo di 569,00 EUR

Vi segnaliamo inoltre che se entrate nel nostro Team Up & Cashback di AliExpress ricevete un rimborso del 3% (a salire in base a quanti siamo e quanto compriamo) da spendere entro 30 giorni.

Termini e condizioni della promozione “Mega Choice Day – Fino al 70% di sconto”

AliExpress informa che la promozione Mega Choice Day – Fino al 70% di sconto, attiva dalla mezzanotte di sabato 1 novembre 2025 fino alle 23:59 di venerdì 7 novembre 2025, prevede alcuni termini e condizioni:

Ogni coupon sconto può essere utilizzato una volta per utente e si applica a tutti gli ordini spediti in Italia.

I coupon sconto non sono validi per i prodotti virtuali.

I coupon sconto non possono essere utilizzati in combinazione con altre promozioni.

I coupon sconto sono limitati e possono esaurirsi.

I coupon possono essere applicati ai prodotti della categoria telefonia (esclusi gli iPhone).

Nota: prezzi, disponibilità e coupon possono variare nel corso della settimana promozionale. Si consiglia di completare l’acquisto appena possibile per non perdere le migliori offerte.