Octopus Energy ha recentemente abbassato i prezzi di luce e gas, rendendo la propria offerta ancora più competitiva, anzi attualmente la più competitiva. La combinazione di materia prima e costo di commercializzazione è infatti in questo momento tra le più convenienti del 2025, ed è disponibile sia per nuovi clienti sia per chi ha già attiva la fornitura con loro.

Siamo agli ultimi giorni di validità: l’offerta sarà disponibile solo fino al 5 novembre ed è quindi l’ultima occasione per risparmiare e bloccare questo super prezzo per 12 mesi. La cosa più interessante? Al di la del fatto che si tratta di energia green al 100%, se Octopus deciderà di fare una offerta ancor più conveniente nessun problema: potrete sempre chiedere il passaggio alla nuova tariffa gratuitamente, vi spieghiamo come.

Nuovi prezzi: calano sia il prezzo della materia prima che la commercializzazione

Il cambiamento più significativo riguarda il costo di commercializzazione annuale, che scende da 84€ a 72€ all’anno, come nell’offerta precedente scaduta il 22 ottobre 2025. Questo rappresenta un risparmio considerevole rispetto alla concorrenza, che generalmente propone tariffe tra i 120€ e i 144€ annui. Il vantaggio economico per i consumatori è evidente: parliamo di un risparmio compreso tra 48€ e 72€ all’anno rispetto agli operatori tradizionali, e di 12€ rispetto alla precedente tariffa Octopus.

Parallelamente però, nella nuova proposta in vigore dal 23 ottobre 2025 e fino al 5 novembre 2025, anche la tariffa fissa sulla materia prima ha subito una riduzione importante, passando da 0,1133€ a 0,099€ per kWh. Come detto questa diminuzione, unita al calo del costo fisso, crea una combinazione particolarmente vantaggiosa per chi vuole risparmiare. In entrambi i casi, i prezzi si intendono IVA e imposte escluse, così come vengono comunicate le promo luce e gas da parte di qualsiasi operatore.

Al tempo stesso per chi preferisce la tariffa Flex, questa prevede un costo PUN Mono + 0,0088€ al kWh e anche in questo caso oneri pari a 72€ all’anno.

Per quanto concerne il gas, anche in questo caso vediamo una riduzione di prezzo pari a 0,37€ / Smc mentre la tariffa Flex è proposta a PSVDAm + 0,08€ / Smc, in entrambi i casi con 84€ di costo di commercializzazione.

Passaggio gratuito anche per i clienti attuali

Una delle caratteristiche distintive di Octopus Energy è la flessibilità offerta ai propri clienti. Chi è già cliente dell’operatore può beneficiare immediatamente delle nuove condizioni più vantaggiose, semplicemente inviando un messaggio WhatsApp al numero ufficiale 02 3858 2776. Il passaggio alla nuova tariffa diventerà operativo dal primo giorno del mese successivo alla richiesta. Lo abbiamo verificato e raccontato più volte all’interno della nostra recensione di Octopus Energy.

Questa possibilità non è limitata nel tempo: anche durante la validità di un contratto a prezzo fisso, i clienti possono richiedere il passaggio alle condizioni più convenienti. Un approccio che dimostra l’attenzione dell’azienda verso la trasparenza e la soddisfazione del cliente, valori che l’operatore ha mantenuto fin dal suo ingresso nel mercato italiano nel 2022.

Offerta a tempo limitato

Va sottolineato che questa promozione particolarmente aggressiva è valida fino al 5 novembre, salvo eventuali modifiche che Octopus Energy potrebbe apportare nelle prossime 24 ore. La natura dinamica del mercato energetico può infatti portare a variazioni rapide delle condizioni commerciali, rendendo importante valutare tempestivamente questa opportunità.

Per i nuovi clienti, il passaggio rimane completamente gratuito e gestibile online, mentre per chi è già cliente basta utilizzare il canale WhatsApp che si è dimostrato particolarmente efficace, con risposte spesso nell’arco di poche ore.

