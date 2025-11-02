Nel corso delle ultime ore è stata presentata ufficialmente Dreame V3000 Aura, la nuova serie di TV 4K Mini LED con frequenza d’aggiornamento da 300 Hz (ideale soprattutto per il gaming) e altre funzionalità interessanti: scopriamole insieme nel dettaglio, assieme ai diversi tagli disponibili e al relativo listino prezzi.

Dreame V3000 Aura: specifiche tecniche e prezzi

Dreame V3000 Aura è a tutti gli effetti la prima serie di TV prodotta dal brand cinese, conosciuto maggiormente a livello globale per i suoi robot aspirapolvere, immessi già da anni sul mercato. Entrando nel merito dei dettagli tecnici, Dreame V3000 Aura è disponibile in diversi tagli in base alle preferenze del singolo utente, che spaziano rispettivamente in 55, 65, 75, 85 e infine 100 pollici di diagonale, per gli ambienti più ampi e sviluppati. Secondo quanto riportato dal listino della compagnia produttrice, poi, la TV presenta un picco di luminosità pari a 2200 nit, che arrivano fino a 2800 nit nel caso dei tagli più grandi.

Questa serie, in particolare, fa uso di una combinazione a metà tra le tecnologie Mini LED e QLED, riuscendo così a coprire con efficacia il 98% della gamma DCI-P3. A questi si vanno poi ad aggiungere il contrasto nativo 7000:1 e il supporto alla tecnologia IMAX Enhanced.

All’interno di Dreame V3000 troviamo il sistema operativo proprietario Atlas OS, che funge da vero e proprio hub multimediale per accedere alle più svariate app di streaming e non solo. Nessun problema anche per il gaming, dal momento che la frequenza d’aggiornamento del pannello può arrivare fino ad un massimo di 300 Hz, risultando ideale nel caso dei videogiochi più dinamici: a questo si aggiungono poi quattro porte HDMI con latenza pari a 5,3 millimetri, parametro molto importante soprattutto negli sparatutto online in prima persona, dove la reattività è fondamentale per portarsi a casa la vittoria. Oltre alle sopracitate porte HDMI, la serie Dreame V3000 Aura presenta porte USB-A 3.0, porte USB-A 2.0 e RJ45, oltre al supporto alla connettività Wi-Fi 6 e Bluetooth 5.4.

Attualmente, la serie Dreame V3000 è disponibile per il mercato cinese: si parte dai 3999 (circa euro) per il taglio da 55 pollici, fino ad arrivare ai 14’499 (circa euro) per il taglio da 100 pollici di diagonale. La compagnia non ha ancora riservato nessun dettaglio per il mercato occidentale, almeno per il momento: non ci resta a questo punto che attendere ulteriori aggiornamenti a tal proposito direttamente da Dreame, che siamo certi arriveranno nelle prossime settimane o mesi.