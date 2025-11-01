Il Black Friday 2025 di MediaWorld è ufficialmente iniziato. La catena italiana di elettronica ha dato il via alla sua campagna promozionale più importante dell’anno con l’Episodio 1, partito il 1° novembre e che durerà fino al 7 novembre. Quest’anno MediaWorld ha scelto un approccio graduale con diversi episodi che si susseguiranno per tutto il mese, portandoci fino al gran finale del 28 novembre.

Un Black Friday lungo un mese

Questo primo episodio della campagna “Black Friday” rappresenta il via ufficiale a quasi un mese di offerte e promozioni. MediaWorld sta proponendo sconti su praticamente tutte le categorie: smartphone, TV, notebook, elettrodomestici, console e accessori gaming. Le percentuali di sconto variano parecchio, non essendo stata applicata una filosofia uniforme per tutte le offerte.

In questa prima fase sono attive cinque diverse promozioni. Potete sfogliare il classico volantino con le migliori offerte, scoprire le offerte valide sia in negozio che online, ma avete anche una sezione dedicata esclusivamente alle offerte online. Completano il pacchetto l’iniziativa “Gioca al Roborun”, accessibile solo tramite l’app ufficiale di MediaWorld e valida solo per gli iscritti a MW Club, e il “Concorso X Factor”, che mette in palio la possibilità di partecipare alla finale del noto programma televisivo.

Fino al 7 novembre inoltre, quando terminerà questo primo episodio del Black Friday di MediaWorld, potrete ottenere un finanziamento a Tasso Zero su tutto il catalogo, a partire da 299 euro in 20 rate, un’ottima occasione per diluire nel tempo i pagamenti per acquisti particolarmente importanti.

Questo Episodio 1 che durerà fino al 7 novembre rappresenta l’inizio perfetto per chi vuole iniziare a guardarsi intorno senza la frenesia dell’ultima settimana. Le offerte sono già interessanti e nei prossimi episodi continueranno a migliorare man mano che ci si avvicina al 28 novembre. Se state pensando di rinnovare qualche dispositivo o fare regali di Natale in anticipo, questo è proprio il periodo giusto per dare un’occhiata e magari portarsi avanti. Qui sotto trovate il link che vi porta dritti alla pagina dell’evento.