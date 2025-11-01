AliExpress apre il mese di novembre con una nuova e potenziata edizione del Mega Choice Day, la promozione mensile che anticipa il Black Friday offrendo sconti davvero eccezionali su migliaia di prodotti. L’iniziativa è attiva dall’1 al 7 novembre 2025 e include ribassi fino al 70%, una lunga lista di coupon sconto esclusivi e l’ulteriore possibilità di ottenere 10€ di sconto con PayPal semplicemente selezionando questo metodo di pagamento al momento del checkout.

Tra le tante categorie coinvolte, spiccano le CPU AMD Ryzen, che tornano protagoniste con prezzi al minimo storico. Parliamo di soluzioni ideali sia per chi vuole assemblare un PC da gaming di fascia media o alta, sia per chi lavora in ambito creativo o produttivo e cerca la potenza multicore dei modelli top di gamma. Tutte le offerte riportate qui sotto sono idonee ai coupon e beneficiano dello sconto PayPal, rendendo queste CPU tra le occasioni più interessanti del periodo.

Inoltre, se entrate nel nostro Team Up & Cashback di AliExpress ricevete un rimborso del 3% (a salire in base a quanti siamo e quanto compriamo) da spendere entro 30 giorni.

Abbiamo raccolto per voi le migliori offerte su processori AMD, ordinate per prezzo e con indicazioni su coupon e sconti disponibili:

AMD Ryzen 5 7500F — 96,95€ invece di 159€

Coupon: CDIT12 o TUTTOA12 + sconto PayPal di 10€

Perfetto per PC da gaming economici o build entry-level dalle ottime prestazioni.

CDIT12 o TUTTOA12 + di 10€ Perfetto per PC da gaming economici o build entry-level dalle ottime prestazioni. AMD Ryzen 7 7700 — 137,99€ invece di 259€

Coupon: CDIT20 o TUTTOA20 + sconto PayPal di 10€

Ideale per chi cerca un processore bilanciato per gaming e produttività, con 8 core e prestazioni solide a tutto tondo.

CDIT20 o TUTTOA20 + di 10€ Ideale per chi cerca un processore bilanciato per gaming e produttività, con 8 core e prestazioni solide a tutto tondo. AMD Ryzen 5 9600X — 144,99€ invece di 210€

Coupon: CDIT20 o TUTTOA20 + sconto PayPal di 10€

Una CPU moderna e performante per chi vuole aggiornare il proprio sistema AM5 senza spendere troppo.

CDIT20 o TUTTOA20 + di 10€ Una CPU moderna e performante per chi vuole aggiornare il proprio sistema AM5 senza spendere troppo. AMD Ryzen 7 9700X — 196,50€ invece di 297€

Coupon: CDIT20 o TUTTOA20 + sconto PayPal di 10€

Pensato per gamer esigenti e creator: alte frequenze e consumi contenuti per un’esperienza fluida in ogni contesto.

CDIT20 o TUTTOA20 + di 10€ Pensato per gamer esigenti e creator: alte frequenze e consumi contenuti per un’esperienza fluida in ogni contesto. AMD Ryzen 7 7800X3D — 220,43€ invece di 399€

Coupon: IFP6RTIS + sconto PayPal di 10€

Il processore da gaming per eccellenza: grazie alla tecnologia 3D V-Cache garantisce frame rate elevatissimi e prestazioni top nei giochi.

IFP6RTIS + di 10€ Il processore da gaming per eccellenza: grazie alla tecnologia 3D V-Cache garantisce frame rate elevatissimi e prestazioni top nei giochi. AMD Ryzen 9 9900X — 292,01€ invece di 391€

Coupon: IFPORJPK + sconto PayPal di 10€

Perfetto per i professionisti del multitasking e per chi utilizza software di rendering o editing pesante.

+ di 10€ Perfetto per i professionisti del multitasking e per chi utilizza software di rendering o editing pesante. AMD Ryzen 7 9800X3D — 343,81€ invece di 463€

Coupon: IFPU6JU7 + sconto PayPal di 10€

L’ultimo gioiello AMD per i gamer più esigenti: le prestazioni migliori in assoluto nei titoli competitivi.

Qualora i coupon risultassero non più funzionante (sono disponibili fino ad esaurimento), potete usare questi coupon alternativi:

Coupon IFPRDVYJ – 1€ di sconto su acquisti di almeno 13€

– 1€ di sconto su acquisti di almeno 13€ Coupon IFPOLBGJ – 3€ di sconto su acquisti di almeno 20€

– 3€ di sconto su acquisti di almeno 20€ Coupon IFPVK3VE – 5€ di sconto su acquisti di almeno 43€

– 5€ di sconto su acquisti di almeno 43€ Coupon IFPNN1BI – 9€ di sconto su acquisti di almeno 77€

– 9€ di sconto su acquisti di almeno 77€ Coupon IFPBHBEG – 13€ di sconto su acquisti di almeno 129€

– 13€ di sconto su acquisti di almeno 129€ Coupon IFP5E8XN – 17€ di sconto su acquisti di almeno 137€

– 17€ di sconto su acquisti di almeno 137€ Coupon IFPPXRB0 – 20€ di sconto su acquisti di almeno 172€

– 20€ di sconto su acquisti di almeno 172€ Coupon IFP6RTIS – 25€ di sconto su acquisti di almeno 232€

– 25€ di sconto su acquisti di almeno 232€ Coupon IFPZAOOD – 30€ di sconto su acquisti di almeno 240€

– 30€ di sconto su acquisti di almeno 240€ Coupon IFPORJPK – 38€ di sconto su acquisti di almeno 318€

– 38€ di sconto su acquisti di almeno 318€ Coupon IFPU6JU7 – 46€ di sconto su acquisti di almeno 387€

– 46€ di sconto su acquisti di almeno 387€ Coupon IFPQXISG – 59€ di sconto su acquisti di almeno 490€

Come massimizzare il risparmio

Applica i coupon “ TUTTOA ” o “ CDIT ” direttamente nel carrello prima del pagamento.

” o “ ” direttamente nel carrello prima del pagamento. Seleziona PayPal come metodo di pagamento per ricevere lo sconto immediato di 10€ .

come metodo di pagamento per ricevere lo . Attiva il cashback Team Up per ottenere fino al 12% di rimborso sugli ordini idonei.

per ottenere fino al 12% di rimborso sugli ordini idonei. I coupon sono limitati e potrebbero esaurirsi o tornare disponibili nei giorni successivi.

Ricordiamo che AliExpress offre spedizioni rapide da magazzini europei, resi gratuiti e la possibilità di pagare in 3 rate senza interessi con PayPal. Tutte le informazioni aggiornate su spedizioni, metodi di pagamento e resi sono disponibili nella pagina dedicata di AliExpress.

Nota: prezzi, disponibilità e coupon possono variare nel corso della settimana promozionale. Si consiglia di completare l’acquisto appena possibile per non perdere le migliori offerte.