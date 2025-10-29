La sicurezza domestica incontra la tecnologia smart con WELOCK smart lock in promozione speciale per Halloween. Se state cercando una soluzione moderna per proteggere la vostra casa senza rinunciare alla comodità, questa è l’occasione giusta per passare alle serrature intelligenti con sconti fino a 63 euro.

Le serrature tradizionali sono ormai destinate a essere soppiantate da quelle intelligenti e una soluzione come WELOCK permette di dire addio alle chiavi fisiche per abbracciare un sistema di accesso completamente digitale. La porta può infatti essere sbloccata tramite impronta digitale, PIN o con la voce, grazie all’integrazione con Amazon Alexa.

L’installazione di una serratura intelligente WELOCK è sorprendentemente semplice, non servono modifiche strutturali alla porta e chiunque è in grado di montarla in completa autonomia in pochissimi minuti. Tutto quello che vi serve è un cacciavite per rimuovere il cilindro esistente e installare quello integrato nella serratura, seguito da una rapida configurazione attraverso lo smartphone, operazioni alla portata anche degli utenti meno esperti.

In occasione di Halloween il brand ha deciso di lanciare una promozione che coinvolge diversi dispositivi, con sconti importanti che riguardano sia le serrature intelligenti sia il gateway, un dispositivo che vi permette di controllare la serratura anche da remoto, ricevere notifiche e gestirla attraverso gli assistenti vocali.

Le offerte di Halloween

Scopriamo nel dettaglio quali sono i prodotti in promozione, ricordando che tutti i prodotti vengono spediti dai magazzini europei, quindi non avrete costi aggiuntivi dovuti a tasse e dogana. Inoltre ciascun prodotto è coperto da 2 anni di garanzia, così potete dormire sonni tranquilli. I prodotti WELOCK rispettano gli standard di sicurezza europei e utilizzano protocolli di crittografia avanzati per proteggere i vostri dati. Le recensioni dei clienti confermano l’affidabilità nel tempo e la qualità costruttiva superiore rispetto alla concorrenza.

WELOCK TOUCH 41, il best seller

WELOCK smart lock TOUCH41 rappresenta il perfetto equilibrio tra funzionalità e prezzo. Durante la Halloween Sale lo trovate in offerta a soli €126 utilizzando il coupon VD63, con un risparmio di ben 63 euro. Dotato di lettore di impronte digitali capacitivo, tastiera numerica e connettività Bluetooth, questo modello garantisce un accesso rapido e sicuro. Potete aprirla anche con una schedina RFID, una soluzione perfetta per i più piccoli o per i meno avvezzi alla tecnologia.

Acquistate WELOCK TOUCH41 a 126 euro con il codice VD63

WELOCK TOUCA51, design e praticità

WELOCK smart lock TOUCA51 si distingue per il design elegante e compatto. A soli 119 euro con il coupon VD50 (risparmio di 50 euro sul listino), offre tutte le funzionalità essenziali in un formato minimal che si adatta a qualsiasi stile di porta. Perfetto per chi cerca discrezione senza compromettere la sicurezza. Dispone di un lettore di impronte digitali e tastierino, ma può essere aperta anche con una schedina RFID, ideale per gli anziani.

Acquistate WELOCK TOUCA51 a 119 euro con il codice VD50

WELOCK U81, la soluzione premium

Per chi non accetta compromessi e vuole il meglio della tecnologia, WELOCK smart lock U81 è la scelta top di gamma. A 199 euro con coupon VD50 (risparmio di 50 euro sul listino), integra tecnologie avanzate come la crittografia a livello bancario e modalità multiple di sblocco. La batteria a lunga durata garantisce mesi di utilizzo senza preoccupazioni.

L’apertura avviene con impronta digitale, codice di accesso, applicazione o schedina RFID, ma è presente anche una chiave meccanica di backup qualora doveste dimenticarvi di sostituire le batterie. Una soluzione perfetta per i più diffidenti e per gli anziani, che spesso sono a disagio con la tecnologia. E con il WIFIBOX potete gestire il tutto anche tramite il vostro server per la smart home o gli assistenti vocali.

Acquistate WELOCK U81 a 199 euro con il codice VD50

WELOCK PCB41 Plus, il giusto equilibrio

WELOCK smart lock PCB41 Plus offre caratteristiche premium a un prezzo accessibile. Durante la campagna Halloween lo trovate a 119 euro con il coupon VD30 (risparmio di 30 euro rispetto al prezzo standard). Include funzioni anti-panico, avvisi di batteria scarica e la possibilità di creare codici temporanei per ospiti.

È il modello più semplice del brand ma offre l’accesso con codici, una soluzione ideale ad esempio se avete un B&B. Potete infatti creare codici temporanei e cancellarli quando gli ospiti se ne vanno. L’accesso può avvenire anche con chiavetta RFID, smartphone e comandi vocali se utilizzate il WIFIBOX 3.

Potete acquistare WELOCK PCB41 Plus a 119 euro utilizzando il coupon VD30

Gateway WiFi, la connettività totale

Potete completare il vostro sistema con WELOCK WIFIBOX3, un ricevitore WiFi compatibile con Alexa e disponibile a soli €99. Questo accessorio trasforma la vostra serratura in un dispositivo completamente connesso, permettendovi di controllare gli accessi da remoto e ricevere notifiche in tempo reale sul vostro smartphone.

Il bridge vi permette inoltre di integrare le serrature di casa nel vostro sistema di gestione della smart home, come ad esempio Home Assistant, nonché di aprire la serratura anche da remoto o controllare gli accessi che vengono effettuati quando siete assenti. Va collegato alla rete di casa tramite WiFi o cavo, grazie alla porta RJ45. È compatibile con tutte le serrature del gruppo.

Prima di lasciarvi al link alla pagina delle offerte, vi ricordiamo ancora che i prodotti WELOCK vengono spediti gratuitamente dai magazzini europei, quindi non dovrete sostenere alcun costo aggiuntivo oltre a quello dei dispositivi. Potete provare i prodotti per 30 giorni con la garanzia di riavere i soldi spesi qualora non fosse all’altezza delle aspettative.

Inoltre i dispositivi WELOCK sono coperti da due anni di garanzia e da un servizio di supporto tecnico pronto a risolvere ogni eventuale problema.

Informazione Pubblicitaria