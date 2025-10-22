Mattinata difficile per molti utenti Fastweb: a partire dalle 10:30 circa, in tutta Italia si stanno registrando diffusi disservizi alla rete fissa e mobile dell’operatore. Le segnalazioni arrivano da numerose città, da Nord a Sud, e riguardano sia l’impossibilità di connettersi a Internet (fibra e mobile), sia problemi con le chiamate e gli SMS.
Fastweb down oggi 22 ottobre: cosa sta succedendo
Il malfunzionamento sembra coinvolgere contemporaneamente la rete fissa domestica e la rete mobile Fastweb, impedendo a molti utenti di navigare o telefonare. Su DownDetector, le segnalazioni di Fastweb down sono in rapido aumento, con picchi nelle principali città come Milano, Roma, Torino, Napoli, Bologna e Palermo. Anche sui social, in particolare su X (Twitter), centinaia di utenti che segnalano l’impossibilità di utilizzare i servizi.
Fastweb down: cosa fare?
In caso di down nazionale come questo, non è possibile intervenire direttamente per risolvere il problema: sarà necessario attendere il ripristino da parte di Fastweb. Nel frattempo, si possono provare alcune operazioni di base, giusto per scongiurare che il problema non sia effettivamente vostro:
- Riavviare il modem/router (per chi usa la rete fissa);
- Riavviare lo smartphone o reinserire la SIM (per chi usa la rete mobile);
- Verificare che non sia attiva la modalità aereo e che la connessione dati sia abilitata;
- Aggiornare questa pagina in attesa di novità, aggiorneremo nel caso l’articolo.
Insomma, non resta che attendere sperando che la risoluzione arrivi in fretta da parte dell’operatore.
Aggiornamento ore 13.04: grazie alla segnalazione di Flavio c’è una soluzione, almeno momentanea; è sufficiente impostare i DNS di Google sulla connessione, ovvero: 1.1.1.1 oppure 8.8.8.8, per tornare operativi. Per farlo dovete accedere alle impostazioni della vostra rete internet.
In sviluppo…
