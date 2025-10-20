Buone notizie dal fronte della mobilità elettrica: la nuova generazione della BMW iX3 sembra aver già conquistato il pubblico europeo.

A poche settimane dal debutto, il SUV elettrico della casa di Monaco ha superato nelle vendite la versione a benzina, registrando oltre 3000 ordini in Germania. Un dato che conferma come la strategia elettrica della Casa bavarese stia iniziando a dare i suoi frutti, almeno sul mercato interno, e offre segnali positivi per un futuro sempre meno dipendente dai motori termici.

I primi esemplari della nuova iX3 arriveranno sulle strade europee nella primavera del 2026, seguiti dal debutto negli Stati Uniti durante l’estate. Come afferma l’azienda stessa, è un modello importante, non solo per i numeri, ma anche perché rappresenta il primo SUV basato sulla piattaforma Neue Klasse, sviluppata ad hoc per la nuova generazione di veicoli elettrici del marchio.

BMW iX3 segna l’inizo di una nuova era per la casa tedesca

La iX3 sarà il primo modello a essere costruito nel nuovo stabilimento di Debrecen, in Ungheria, una fabbrica nata da zero e interamente dedicata ai veicoli elettrici. L’impianto ha una capacità produttiva annua di 150.000 unità e segna un passo decisivo nella strategia di elettrificazione del gruppo.

Questa nuova organizzazione industriale permette a BMW di concentrarsi sulla produzione modulare di modelli elettrici; in tal senso, l’azienda ha già annunciato che la piattaforma Neue Klasse farà da base anche per altre vetture, tra cui la futura Serie 3 elettrica.

La domanda però sta superando le previsioni iniziali; infatti, secondo la rivista tedesca Automobilwoche, l’interesse per la iX3 è stato tale da costringere la Casa a rivedere le tempistiche di produzione per riuscire a soddisfare gli ordini.

Prestazioni e autonomia da prima della classe

Al momento, BMW ha mostrato una sola versione della nuova iX3: la iX3 50 xDrive, con due motori elettrici che sviluppano una potenza complessiva di 463 cavalli e 475 lb-ft di coppia (circa 644 Nm). Lo scatto da 0 a 100 km/h avviene in 4,9 secondi, un tempo in linea con i principali SUV sportivi della categoria.

Ma il dato più impressionante è l’autonomia dichiarata: fino a 805 km nel ciclo WLTP, grazie a una batteria da 108 kWh.

Questo risultato, fa sapere l’azienda tedesca, è frutto del lavoro congiunto tra i reparti di ricerca BMW e le nuove tecnologie sviluppate internamente per celle, elettronica di potenza e sistemi di recupero energetico.

Design nuovo, ma sempre in perfetto stile BMW

Esteticamente, la nuova iX3 segna un’evoluzione decisa rispetto al modello precedente. Il frontale adotta linee più nette e proporzioni più massicce, mentre la calandra chiusa e i gruppi ottici sottili richiamano il linguaggio stilistico che vedremo su tutta la gamma Neue Klasse.

Durante una presentazione locale in Romania, la vettura è stata mostrata per la prima volta dal vivo e ha suscitato impressioni positive per merito del design pulito, interni rifiniti con materiali di alta qualità e un’impostazione moderna ma non eccessiva.

All’interno spicca il display panoramico avvolgente, posizionato subito sotto il parabrezza, che unisce strumentazione e infotainment in un’unica fascia curva; si tratta di una soluzione che differenzia la iX3 dalle altre elettriche in commercio e anticipa la direzione futura dei cruscotti BMW.

Un altro elemento fondante per BMW è la dinamica di guida, e l’iX3 non fa eccezione. Il nuovo telaio, le sospensioni adattive e la distribuzione del peso ottimizzata permettono al SUV di mantenere il comportamento tipico delle vetture della Casa.

Alcuni prototipi sono già stati avvistati durante i collaudi sulle strade di montagna del Passo Gavia, in Italia. Secondo chi li ha osservati da vicino, come un giornalista del portale InsideEvs, le vetture venivano guidate con impostazioni sportive e controlli elettronici disattivati.

Prezzi e versioni in arrivo

Per ora, l’iX3 50 xDrive è l’unica variante annunciata, ma non è escluso che in futuro arrivino versioni più accessibili con un solo motore e una batteria di capacità ridotta.

Il prezzo in Germania parte da 68.900 euro, mentre un allestimento completo può superare gli 80.000 euro. Negli Stati Uniti, dove il debutto è previsto nell’estate del 2026, il listino dovrebbe partire da poco più di 60.000 dollari, includendo dazi e tasse locali.

BMW sta anche valutando la possibilità di produrre la iX3 in Messico, per servire il mercato americano e ridurre i costi logistici, ma al momento la decisione definitiva non è stata comunicata.

Dunque, la risposta del pubblico tedesco mostra come l’interesse verso i SUV elettrici premium sia in costante crescita grazie alle cifre promettenti dei preordini e l’0attenzione generale dei media. In fin dei conti, l’iX3 rappresenta un’ottima sintesi tra tradizione e innovazione riuscendo a coniugare il carattere sportivo tipico di BMW al contesto attuale e futuro in cui efficienza e sostenibilità saranno sempre più centrali e indispensabili.