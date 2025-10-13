Situato a milioni di chilometri dalla Terra, Marte è stato recentemente teatro di un evento astronomico tanto raro quanto affascinante, le sonde Mars Express ed ExoMars Trace Gas Orbiter (TGO) dell’Agenzia Spaziale Europea (ESA) sono infatti riuscite a catturare le prime immagini mai ottenute di una cometa interstellare, la 3I/ATLAS, osservata da un altro pianeta del Sistema Solare; un risultato che, considerati i limiti tecnici delle sonde coinvolte, ha dell’incredibile.

La cometa interstellare 3I/ATLAS osservata da Marte grazie alle sonde dell’ESA

La cometa 3I/ATLAS, un visitatore proveniente dall’esterno del nostro Sistema Solare e in viaggio a oltre 60 chilometri al secondo, sta attraversando in queste settimane la nostra regione galattica, avvicinandosi progressivamente al Sole. Tuttavia, a causa della della sua distanza e della luminosità estremamente ridotta, i telescopi terrestri non erano in grado di osservarla in modo efficace, lasciando di fatto un vuoto osservativo che le sonde marziane hanno deciso di colmare.

La sfida era tutt’altro che semplice, le telecamere a bordo di Mars Express e di ExoMars TGO sono progettate per osservare oggetti entro un raggio massimo di circa 1.000 chilometri, mentre la cometa si trovava a ben 29 milioni di chilometri di distanza; a complicare ulteriormente le cose, 3I/ATLAS era 10.000 volte meno luminosa rispetto agli oggetti che queste sonde sono solite studiare.

Eppure, grazie a una serie di esposizioni combinate e all’uso del sofisticato sistema di imaging CaSSIS (Colour and Stereo Surface Imaging System), gli scienziati dell’ESA sono riusciti a ottenere un’immagine nitida della cometa, rivelando dettagli che fino ad oggi sembravano irraggiungibili per strumenti di questo tipo.

Nell’immagine ottenuta, 3I/ATLAS appare come un piccolo puntino bianco sfocato che si muove lentamente verso il centro del campo visivo, ma dietro quel semplice punto luminoso si nasconde un risultato enorme: è chiaramente visibile la chioma della cometa, ovvero l’atmosfera gassosa composta da polveri e ghiaccio che avvolge il nucleo roccioso.

È la prima volta che una cometa interstellare viene osservata così da vicino, relativamente parlando, da un copro celeste diverso dalla Terra; gli scienziati sottolineano come questa osservazione fornirà dati preziosi sulla composizione e sulla traiettoria di 3I/ATLAS, aiutando a comprendere meglio non solo le comete interstellari, ma anche la formazione dei sistemi planetari in generale.

L’osservazione però non si ferma qui, nelle prossime settimane sarà la missione JUICE a prendere il testimone, proseguendo le osservazioni mentre la cometa si avvicina al perielio, ossia il punto più vicino al Sole; è proprio in questa fase che 3I/ATLAS dovrebbe mostrare una maggiore attività, rilasciando gas e particelle di polvere che potrebbero essere analizzate con maggiore precisione.

Gli scienziati sperano che le nuove immagini consentano di determinare con esattezza la composizione chimica della cometa e, soprattutto, di chiarire l’origine del suo viaggio interstellare.

Il risultato ottenuto da Mars Express ed ExoMars TGO è una dimostrazione tangibile di quanto le missioni marziane dell’ESA continuino a superare i propri limiti, spingendo la ricerca scientifica oltre le frontiere per cui erano state originariamente concepite.

Marte si è dunque trasformato in un osservatorio privilegiato sul passaggio di un visitatore venuto da lontano, offrendo all’umanità una nuova prospettiva sul misterioso intreccio di polvere, ghiaccio e tempo che attraversa il nostro cielo.