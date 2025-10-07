In occasione della Festa delle Offerte Prime, Amazon sta scontando un sacco di prodotti di vario genere, alcuni dei quali acquistabili a prezzi niente male. Qui ci soffermiamo sui dispositivi della smart home in offerta, dicendovi quali vale la pena prendere in considerazione.
Smart home in sconto per la Festa delle Offerte Prime 2025
Putacaso non ve ne foste già accorti, la Festa delle Offerte Prime è già partita oggi, martedì 7 ottobre, una promozione di Amazon che sarà in vigore fino alle ore 23:59 di domani, 8 ottobre. Potreste non sapere però che gli sconti sono accessibile esclusivamente ai clienti abbonati ad Amazon Prime, proprio come succede per il più famoso Prime Day, da cui questa promozione trae ispirazione. C’è tuttavia la possibilità di approfittarne iscrivendosi ad Amazon Prime subito, iscrizione che fra l’altro è gratuita per i primi trenta giorni.
Detto questo, passiamo subito agli sconti, visto che, pur essendo ufficialmente in vigore fino a domani, non escludiamo siano disponibili per poco, per motivi legati all’eventuale esaurimento delle scorte. I prezzi dei prodotti elencati potrebbero subire delle variazioni, per inciso.
Dispositivi smart home a meno di 100 euro
- SwitchBot Relay Switch 2PM, Doppio Controllo Luci con Misurazione dei Consumi,Ripetitore Bluetooth Integrato,Wi-Fi(Solo 2,4GHz). Compatibile con Alexa/Apple Home/Google Home/Matter(Richiede Hub a 15,99 euro invece di 28,99 euro su Amazon
- SwitchBot 3 Pieces Outdoor Hygrometer Thermometer, 100 m Bluetooth Range, Indoor Thermohygrometer, Dew/VPD/Absolute Humidity Sensor, Free Data Export a 27,99 euro invece di 39,99 euro su Amazon
- Meross Ciabatta Italiana Smart Alexa Multipresa WiFi Intelligente con 3 Prese AC 4 Porte USB, Protezione da Sovraccarico Compatibile con Meross App, Smartthings e Google Assistant a 36,54 euro su Amazon
- SwitchBot Allarme di Sicurezza Personale, Sirena Potente da 130dB con Luce LED Stroboscopica, Portachiavi di Autodifesa IP65 con Avvisi di Posizione, Perfetto per Donne, Bambini e Anziani, Nero a 27,99 euro invece di 39,99 euro su Amazon
- Ring videocamera interna (Indoor Camera 2ª gen.) | Telecamera di sorveglianza per animali domestici | Audio bidirezionale, copertura per la privacy, fai-da-te | Ring Protect: 30 gg. prova gratuita a 29,99 euro invece di 49,99 euro su Amazon
- SwitchBot RGBICWW Striscia LED 5M, 72 LEDs/m Matter Luci LED Compatibili con Apple Home, Alexa, Google Home, 16 Milioni di Colori, Sincronizzazione Musicale, Smart Luci LED Camera da Letto, Cucina a 32,99 euro invece di 49,99 euro su Amazon
- Videocamera interna inclinabile Ring (Pan-Tilt Indoor Camera) | Videocamera di sicurezza plug-in | Panoramica 360°, inclinazione 169° | Ring Protect: 30 gg. prova gratuita a 34,99 euro invece di 69,99 euro su Amazon
- Ring Intercom di Amazon | Trasforma il tuo citofono in un sistema intelligente con apertura a distanza, audio bidirezionale, accesso per gli ospiti | Facile da installare | Compatibile con Alexa a 35,99 euro invece di 99,99 euro su Amazon
- Meross Presa Smart Esterna Matter Simple Setup con Monitoraggio Consumi, Presa WiFi Esterno Impermeabile IP44 Compatibile con HomeKit, Amazon Alexa, Google Home, Cavo di 1,5M a 36,1 euro su Amazon
- Meross Presa Smart WiFi, Presa Smart HomeKit con Monitoraggio Energia, Presa Intelligente Compatibile con Apple HomeKit, Alexa e Google Home, Controllo Vocale e Remoto, 16A, 2,4GHz, 4 Pezzi a 39,99 euro invece di 49,99 euro su Amazon
- Meross Interruttore WiFi Matter MSS815, 4 Pcs | Filo Neutro Richiesto | Controllo Luce e Monitoraggio Consumi Elettrici | Configurazione Rapida | Compatibile con Apple HomeKit, Alexa e Google Home a 39,99 euro invece di 54,99 euro su Amazon
- meross Lampadina LED E27 Smart per HomeKit, Lampada WiFi Multicolore Dimmerabile RGBWW Compatibile con Alexa, Google Home e SmartThings, 2700k-6500k, 4 Pezzi a 42,49 euro invece di 53,99 euro su Amazon
- Meross Termostato WiFi, smart Termostato Caldaia WiFi, Termostat Smart per il Riscaldamento dell’acqua a Pavimento, Compatibile con Alexa e Google Home, LED Digitale Vetro Touchscreen a 42,49 euro invece di 59,99 euro su Amazon
- Ring videocamera esterna a batteria (Stick Up Cam) | Telecamera di sorveglianza wifi senza fili per esterno con 1080p HD video, audio bidirezionale, fai-da-te | Ring Home: 30 gg. prova gratuita a 44,99 euro invece di 79,99 euro su Amazon
- Aqara Fotocamera E1 per Interni 2K, Panoramica e Inclinabile, HomeKit Secure Video, Audio Bidirezionale, Tracciamento delle Persone, Wi-Fi 6, Supporta HomeKit, Alexa, Google Home e IFTTT a 44,99 euro invece di 59,99 euro su Amazon
- SwitchBot rilevatore di CO2, termometro ambiente interno con sensore CO2, ampio display, tester di qualità dell’aria Bluetooth, igrometro umidità casa a 49,99 euro invece di 69,99 euro su Amazon
- SwitchBot Matter RGBICWW Lampada da Terra, Luce Calda/Fredda, Piantana Lampada da Terra LED funziona con Apple Home, Alexa, Google Home, 16 Mln Colori, Sincronizzazione Musicale, Modalità Scena a 52,99 euro invece di 89,99 euro su Amazon
- Netatmo Valvola Termostatica WiFi, Controllo Remoto, Risparmio Energetico, Accessorio per Termostati Intelligenti, Compatibile con Alexa e HomeKit, Installazione Facile, NAV-AMZ a 54,99 euro invece di 89,99 euro su Amazon
- Laifen Wave Spazzolino elettrico, Spazzolino Elettrico Oscillante e Vibrante per Adulti con 3 Testine, IPX7 Impermeabile, Spazzolino Magnetico Ricaricabile(ABS) a 59,99 euro invece di 79,99 euro su Amazon
- SwitchBot Apri Tende Intelligente – Telecomando Bluetooth con App/Timer, Aggiornamento delle Prestazioni, Aggiungi SwitchBot Hub per farlo funzionare con Alexa, Google Home, HomeKit (Curtain 3, Rod) a 74,99 euro invece di 99,99 euro su Amazon
- Laifen Wave Spazzolino Elettrico, Spazzolino Sonico Con Tecnologia a Oscillazione e Vibrazione Con 3 Testine, Certificazione IPX7 Impermeabile, Ricarica Magnetica, Compatto Da Viaggio (Alluminio) a 75,99 euro invece di 99,99 euro su Amazon
- Laifen Wave Special Spazzolino Elettrico Sonico con Oscillazione & Vibrazione Dotato di App, 2 Testine di Ricambio, IP68 Impermeabile, Ideale per Viaggi(Bianco) a 75,99 euro invece di 89,99 euro su Amazon
- Laifen Wave Special Spazzolino Elettrico Sonico con Oscillazione & Vibrazione Dotato di App, 2 Testine di Ricambio, IP68 Impermeabile, Ideale per Viaggi(Verde) a 75,99 euro invece di 89,99 euro su Amazon
- Laifen Wave Spazzolino Elettrico, Spazzolino Elettrico Sonico a Oscillazione e Vibrazione Con 3 Testine, Spazzolino Da Viaggio Magnetico Ricaricabile Impermeabile IPX7 (Acciaio Inossidabile) a 79,99 euro invece di 99,99 euro su Amazon
- eufy Security telecamera wi-fi esterno S220 SoloCam 2-Pack, Risoluzione 2K, Forever Power, Telecamera wifi esterno senza fili solare, Wi-Fi 2,4 GHz a 88,99 euro invece di 149,99 euro su Amazon
- Aqara Hub M3 per la Domotica, Matter Controller, Router di Confine Thread, Funzionalità Zigbee, Bluetooth, Wi-Fi, PoE, IR, Supporta Alexa, Assistente Google, Apple HomeKit, SmartThings, IFTTT a 99,99 euro invece di 129,99 euro su Amazon
Dispositivi smart home fra 100 e 200 euro
- Laifen Mini asciugacapelli, asciugacapelli agli ioni negativi con motore brushless da 110.000 giri/min, asciugatura rapida, asciugacapelli silenzioso ad alta velocità (verde) a 103,99 euro invece di 129,99 euro su Amazon
- Aqara 2K Video Campanello G410 con Suoneria, HomeKit Secure Video, Hub Matter Integrato, Wireless/Cablato, Compatibile con Apple Home, Alexa, Google, Home Assistant, Wi-Fi 2.4 G/5GHz, Nero a 103,99 euro invece di 129,99 euro su Amazon
- SwitchBot Hub 3, Centro Domotica Intelligente con Termometro WiFi e Igrometro, Supporta Matter, Telecomando Universale IR/Bluetooth, Controllo a Distanza, Supporta con Alexa/HomeKit/Google Home/IFTTT a 103,99 euro invece di 129,99 euro su Amazon
- SwitchBot Videocitofono WiFi con Schermo a Colori da 4,3”, 2K Video Campanello con grandangolo di 165°, Citofono Senza fili da Esterno, 5000 mAh, Audio Bidirezionale, Compatibile Alexa a 109,99 euro invece di 159,99 euro su Amazon
- Netatmo Stazione Meteo con Sensore Esterno Wireless con supporto a parete, Termometro, Igrometro, Barometro, Sonometro, Qualità dell’aria, Compatibile con Amazon Alexa, Apple e Google, NWS-AMZ a 109,99 euro invece di 149,99 euro su Amazon
- Netatmo Termostato Wifi Intelligente – Controlla il Riscaldamento da Remoto tramite App – Per caldaia individuale, NTH01-AMZ a 109,99 euro invece di 152,99 euro su Amazon
- eufy Security SoloCam S340 3K telecamera pannello solare, telecamera wi-fi esterno senza fili, sorveglianza a 360°, Wi-Fi a 2,4 GHz, nessun costo mensile, compatibile con HomeBase 3 a 119 euro invece di 164,99 euro su Amazon
- SwitchBot Purificatore D’aria Con App E Luce Notturna, CADR 400m³/h Fino A 83㎡, Filtro HEPA Rimuove 99.97% Di Muffa, Polvere, Polline, Modalità Sonno 20dB, Modalità Animali Per Famiglie Con Animali a 119,99 euro invece di 239,99 euro su Amazon
- Netatmo Starter Pack Valvole Smart Wifi per Radiatore, Controllo remoto, Risparmio energetico, Pacchetto riscaldamento collettivo, Compatibile con Amazon Alexa, Apple e Google NVP-AMZ a 129,99 euro invece di 189,99 euro su Amazon
- Aqara Camera Hub G5 Pro (WiFi) 4MP Esterna, Visione Notturna a Colori, WiFi 2.4/5 GHz, HomeKit Secure Video, Thread Border Router,AI Rilevamento, Thread/Zigbee, Compatibile con Alexa, Google, Grigio a 134,99 euro invece di 179,99 euro su Amazon
- Laifen T1 Pro Rasoio Elettrico, Regolabarba Uomo con Motori ad Alta Velocità Proprietari, 12.000 tagli/min, 3 Trimmer per peli lunghi, Durata della Batteria di 120 Minuti, Impermeabilità IPX7（Grigio) a 135,99 euro invece di 159,99 euro su Amazon
- eufy Security eufyCam 2C Kit 3 telecamera wifi esterno senza fili, 180 giorni di durata della batteria, HD 1080p, impermeabilità IP65, visione notturna, compatibile con Alexa, nessun costo mensile a 139,99 euro invece di 179,99 euro su Amazon
- Aqara Serratura Smart U200 (Tastiera Fingerprint Inclusa), Matter over Thread, Apple Home Key e Batteria Ricaricabile, Supporta Apple Homekit, Google Home, Alexa e SmartThings, Argento a 169,99 euro invece di 269,99 euro su Amazon
- roborock Q7 M5 Set Robot Aspirapolvere Lavapavimenti con Mappatura, 10.000 Pa, Anti-groviglio, Quantità d’acqua Regolabile per il Lavaggio, Auto Boost sui Tappeti, Controllo APP, Nero a 179,99 euro invece di 249,99 euro su Amazon
- SwitchBot WiFi Smart Lock Ultra Con Tastierino Touchscreen, Serratura Smart Con Impronte Digitali, Serratura Elettronica Con Batteria Ricaricabile, Adatta A Porte Europee, Matter/Alexa/Google a 189,99 euro invece di 249,99 euro su Amazon
- Kit Ring Alarm L + videocamera interna (Indoor Camera 2ª gen.) | Sistema di allarme per la sicurezza della tua casa con abbonamento Ring Home (venduto separatamente) a 199,99 euro invece di 450,92 euro su Amazon
Dispositivi smart home oltre 200 euro
- roborock F25 GT Aspirapolvere e Lavapavimenti Senza Filo con Lavaggio a 90°C, Auto-Pulizia e Asciugatura Automatica, Doppia Spazzola Rotante, Design Ultra-Piatto (180°), 20 kPa Aspirazione, Leggero a 217 euro invece di 299 euro su Amazon
- roborock Q7 L5+ Set Robot Aspirapolvere con Stazione Svuotamento Automatico, 8.000 Pa, Quantità d’acqua Regolabile per il Lavaggio, Doppio Anti-groviglio, Auto Boost sui Tappeti, Nero a 219,99 euro invece di 399,99 euro su Amazon
- DREAME R20 Aspirapolvere senza fili, Aspirazione Potente 190AW, Autonomia 90min, Individuazione Sporco, Schermo LED, Luci LED Blu, Anti-Groviglio, Pulizia Casa, Peli di Animali Domestici, Tappeti a 228,99 euro invece di 279 euro su Amazon
- NARWAL Freo S Robot Aspirapolvere Lavapavimenti, 8000Pa, Pulizia Efficace a 8N, Stazione di Svuotamento Automatica da 3.5L, Navigazione Laser LDS e Mappatura 3D, Controllo Remoto via APP a 229 euro invece di 299 euro su Amazon
- SwitchBot WiFi Smart Lock Ultra con Tastierino e Riconoscimento Facciale 3D, Serratura Smart con Impronte Digitali, Serratura Elettronica con Batteria Ricaricabile, Adatta a Matter, Alexa, Google a 239,99 euro invece di 299,99 euro su Amazon
- roborock F25 LT Aspirapolvere e Lavapavimenti Senza Fili, 20000 Pa, Autopulizia a 90°C, Design Piatto 180°, Zero Grovigli,Pulizia Bordi su Due Lati, Doppio serbatoio, Ideale per Pavimenti Duri a 284,99 euro invece di 349,99 euro su Amazon
- DREAME D20 Pro Plus Robot Aspirapolvere, Aspirazione da 13.000 Pa, Doppia Spazzola per Peli di Animali, Pulizia Degli Angoli, Svuotamento Automatico, Navigazione LDS e Rilevamento Laser a 309 euro invece di 349 euro su Amazon
- DREAME Z30 Aspirapolvere Senza Fili, Scopa Elettrica Senza Fili, Aspirazione da 310 AW, Autonomia 90 Min, Rilevamento Automatico Sporcizia, Regolazione Automatica dell’aspirazione a 328,99 euro invece di 399 euro su Amazon
- DREAME H12 Pro FlexReach Aspirapolvere Lavapavimenti, Design Piatto a 180°, 5 Min di Asciugatura, Aspirazione da 18.000 Pa, Pulizia a caldo a 90 °C, 50 Min di pulizia continua a 349 euro invece di 399 euro su Amazon
- DREAME H14 Pro Lavapavimenti Senza Filo, Design Piatto a 180°, Cura Della Spazzola a 60 °C, Aspirazione da 18 kPa,Asciugatura in 5 min, Dosaggio Automatico del Detergente, Controllo Tramite App a 349 euro invece di 499 euro su Amazon
- Kit Ring Alarm – XL con sirena per esterni | Sistema di allarme per la sicurezza della tua casa con monitoraggio assistito opzionale – Senza vincoli di lunga durata – Compatibile con Alexa a 369,99 euro invece di 531,91 euro su Amazon
- roborock QV 35S Set Robot Aspirapolvere, 10.000Pa, Antigroviglio, Panno Sollevabile, Autolavaggio, Asciugatura ad Aria, Stazione Tutto in Uno, Evitare Ostacoli, Strategie Pulizia dei Tappeti, Nero a 379,99 euro invece di 699,99 euro su Amazon
- DREAME H15 Pro Aspirapolvere Lavapavimenti, Braccio robotico AI DescendReach GapFree, Aspirazione da 21 kPa, 0 grovigli, Lavaggio spazzola a immersione a 100 °C, Asciugatura in 5 min a 90°C a 426 euro invece di 599 euro su Amazon
- NARWAL Freo X Ultra Robot Lavapavimenti e Aspirapolvere, Autopulente, 8200 Pa, Zero-Grovigli, DirtSense™, Stazione Base tutto-in-uno, Sensori Laser Robot Aspirapolvere a 429 euro invece di 649 euro su Amazon
- DREAME L10s Ultra Gen 2 Robot Aspirapolvere e Lavapavimenti con MopExtend RoboSwing, Aspirazione 10.000 Pa, Stazione Base Automatica, 32 Livelli di Acqua,Batteria da 240 Min a 429 euro invece di 499 euro su Amazon
- ECOVACS DEEBOT T50 PRO OMNI Gen2 Robot Aspirapolvere Lavapavimenti, (Migliorato da T30 PRO), 21000 Pa, Spazzola Laterale Estensibile e Lavapavimenti, Aggiunta Automatica Soluzione Detergente, Nero a 439 euro invece di 899 euro su Amazon
- eufy X10 Pro Omni aspirapolvere lavapavimenti con mappatura con Stazione All-in-One, 8.000 Pa, Auto-Svuotamento e Riempimento, 2 Auto-Lift-Mops, Evita Gli Ostacoli(Nero) a 449 euro invece di 799 euro su Amazon
- NARWAL Freo X10 Pro Smart Robot Aspirapolvere e Mocio, Aspirapolvere 11000Pa, Base di Ricarica Autopulente con Funzione di Asciugatura, Sistema di Spazzole Anti-Groviglio a 499 euro invece di 599 euro su Amazon
- SwitchBot S20 Robot Aspirapolvere Lavapavimenti, Evitamento Degli Ostacoli AI, 10000 Pa, Auto-Svuotamento e Riempimento, Lava e Asciuga Autopulizia Supporto Matter e Apple Home a 519,99 euro invece di 799,99 euro su Amazon
- DREAME H15 Pro Heat Aspirapolvere Lavapavimenti, Lavaggio 85 °C, Braccio Robotico IA GapFree, RGB, Aspirazione 22 kPa, 0 Grovigli, Lavaggio Spazzola 100 °C, Asciugatura 5 min 90 °C, Navigazione e App a 549 euro invece di 699 euro su Amazon
- NARWAL Freo Z Ultra Robot Aspirapolvere e Lavapavimenti con Doppi Chip AI e Twin AI Dodge, Evitamento degli ostacoli AI Ultra-Preciso, Aspirazione 12000 Pa, Spazzola a Rullo Avvolgente Anti-pelo 2.0 a 549 euro invece di 949 euro su Amazon
- DREAME L40 Ultra AE Robot Aspirapolvere Lavapavimenti, Aspirazione 19.000 Pa, Auto-Pulizia dei Moci con Acqua Calda a 75°C, Diverse Spazzole e Moci Flessibili, Svuotamento Automatico a 555,05 euro invece di 699 euro su Amazon
- NARWAL Freo Z10 Robot Aspirapolvere e Lavapavimenti con sistema anti-groviglio, 15.000Pa, Lavaggio 75°C, Asciugatura, Sollevamento auto, Autosvuotamento, Evita ostacoli, Per peli animali a 599 euro invece di 899 euro su Amazon
- roborock Qrevo Curv S5X Set Robot Aspirapolvere, Doppio Antigroviglio, Spazzola Laterale e Mocio FlexiArm, 18.500 Pa, 10 mm Sollevamento Automatico dei Moci, Evitare gli Ostacoli, Dock Tutto in Uno a 649,99 euro invece di 999,99 euro su Amazon
- NARWAL Freo Z10 Ultra,Robot Aspirapolvere,potenza di aspirazione 18000 Pa,estensione mocio dinamica,sistema anti-aggrovigliamento,pulizia intelligente con separazione umido e secco,Argento a 749 euro invece di 1299 euro su Amazon
- ECOVACS DEEBOT X9 PRO OMNI Robot Aspirapolvere Lavapavimenti, 16600 Pa, Tecnologia BLAST, Autopulizia Istantanea OZMO ROLLER, Sistema Triple Lift, ZeroTangle 3.0, Lavaggio Mocio con Acqua Calda, Nero a 799 euro invece di 1099 euro su Amazon
- DREAME L50 Pro Ultra Robot Aspirapolvere Lavapavimenti, Auto-svuotamento e Pulizia dei Moci, Rilevamento ostacoli, Navigazione a 360°, Aspirazione da 19.500 Pa, Doppia spazzola Antigroviglio a 849 euro invece di 999 euro su Amazon
- DREAME X50 Ultra Complete Robot Aspirapolvere, Rilevamento Degli Ostacoli con IA e Navigazione a 360°, Superare l’ostacolo di 6CM, Aspirazione Fino a 20000 Pa, Doppia Spazzola Antigroviglio a 999 euro invece di 1499 euro su Amazon
- NARWAL Flow Aspirapolvere Lavapavimenti All-in-one Standard FlowWash Autopulizia, Aspirazione 22000Pa, Fotocamera AI, Pulizia Tappeti Autosvuotamento, Acqua 45-80°C e Asciugatura a 999 euro invece di 1299 euro su Amazon
- roborock Saros 10R Robot Aspirapolvere, 7,98 cm, Antigroviglio, Telaio AdaptiLift, Rimozione Automatica dei Moci, Pulizia degli Angoli e dei Bordi, Stazione Multifunzionale 4.0, Hello Rocky a 1049,99 euro invece di 1499,99 euro su Amazon
- ECOVACS X11 OMNICYCLONE Robot Aspirapolvere Lavapavimenti, BLAST e 19.500 Pa, Boost di Potenza Ultrarapido, OZMO ROLLER 2.0, Altezza Massima di Salita di 4 cm, Rullo Esteso, Svuotamento Automatico a 1199 euro invece di 1299 euro su Amazon
- DREAME Aqua10 Ultra Roller Complete Robot Aspirapolvere, Autopulizia Rullo, Supera Ostacoli da 8cm, Auto-Svuotamento, Aspirazione 30.000 Pa, Evita Oltre 240 Oggetti, Controllo Vocale Intelligente a 1199 euro invece di 1499 euro su Amazon
- NARWAL Flow Aspirapolvere Lavapavimenti All-in-one Compatto FlowWash Autopulizia, Aspirazione 22000Pa, Fotocamera AI, Pulizia Tappeti Autosvuotamento, Acqua 45-80°C e Asciugatura a 1199 euro invece di 1499 euro su Amazon
Queste erano solo alcune delle offerte sui dispositivi smart home scontati su Amazon per la Festa delle Offerte Prime 2025, promozione che è in vigore fino alle 23:59 di domani, mercoledì 8 ottobre 2025, di cui trovate tutto nel link qui sotto.
