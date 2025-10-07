Nel corso delle ultime ore stiamo assistendo ad un vero e proprio “botta e risposta” tra continui rumor e indiscrezioni riguardanti la console next-gen di Xbox. La stessa Microsoft ha infatti recentemente confermato che la nuova console portatile proprietaria si farà, ma diversi rumor emersi in Rete negli scorsi giorni suggerivano alcuni “contrasti” con AMD in merito al chip che verrà implementato al suo interno: scopriamone insieme tutti i dettagli.

Nuova Xbox: i dubbi sulla collaborazione con AMD

Secondo quanto riportato da una fonte interna all’industria, Microsoft potrebbe aver cancellato il progetto per la realizzazione di una sua console portatile proprietaria (rispetto alle recentissime console portatili ROG Ally realizzate in collaborazione con ASUS), a seguito della richiesta, da parte di AMD, di un ordine minimo di 10 milioni di unità, in modo tale da giustificare la produzione di un processore personalizzato.

Ad avvalorare questa versione ci sarebbero stati i recenti (sostanziali) aumenti di Xbox Game Pass, il piano d’abbonamento della compagnia, che potrebbe suggerire un progressivo allontanamento della compagnia dal mercato hardware in un futuro non ben precisato.

A fare da contraltare a questi rumor ci sarebbero però le recenti smentite ufficiali da parte di Microsoft, la quale avrebbe dichiarato di non aver abbandonato i piani per i suoi prossimi hardware, suggerendo dunque il presunto mantenimento del progetto per la nuova console e confermando la collaborazione con AMD, annunciata lo scorso giugno dalla presidente Sarah Bond.

Si tratterebbe dunque di versioni estremamente contrastanti e in conflitto tra loro: come al solito vi raccomandiamo di prendere con cautela tali informazioni, trattandosi di indiscrezioni ancora preliminari e distanti dall’effettiva uscita del nuovo hardware, che dovranno trovare una conferma (o eventuale smentita) da parte della compagnia di Redmond. Attendiamo dunque ulteriori delucidazioni ufficiali in merito da Microsoft e AMD, che potrebbero arrivare nel corso dei prossimi mesi.