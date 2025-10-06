Mancano giusto poche ore all’inizio della Festa delle Offerte Prime di Amazon, ma sul sito sono già disponibili alcune proposte anticipate: tra queste spiccano quelle firmate Dreame, che riguardano diversi prodotti per la pulizia della casa e non solo. Gli sconti toccano Dreame H12 Pro FlexReach, X50 Ultra Complete, H15 Pro Heat e tanti altri prodotti, tra robot aspirapolvere e lavapavimenti, scope elettriche e prodotti per lo styling.

Dreame H12 Pro FlexReach, X50 Ultra Complete e H15 Pro Heat: che tris di offerte

La Festa delle Offerte Prime di Amazon parte tra poche ore, ma se state cercando un prodotto per la pulizia della casa potete già approfittare di numerose proposte firmate Dreame. Tra gli sconti più interessanti spiccano Dreame H12 Pro FlexReach, Dreame X50 Ultra Complete e Dreame H15 Pro Heat, un tris di prodotti pensati sia per aspirare sia per lavare i pavimenti.

Dreame H12 Pro FlexReach

Dreame H12 Pro FlexReach è un aspirapolvere e lavapavimenti senza fili che punta molto sul rapporto qualità-prezzo e che si distingue per la sua adattabilità e per le funzionalità ideate per una pulizia profonda e senza fatica.

Tra i suoi punti di forza spicca la sua capacità di adattarsi alle varie necessità di pulizia. È dotato di un design con snodo a 180°, che semplifica il raggiungimento degli spazi più angusti, come le zone sotto mobili o tavoli, senza doversi piegare. Grazie alla sua conformazione ottimizzata, la spazzola riesce a pulire rasente alle pareti, eliminando quel fastidioso alone di sporco che spesso rimane negli angoli più complicati.

Il sistema di aspirazione assicura la rimozione efficace di detriti, polvere e fluidi grazie alla potenza fino a 18.000 Pa. L’aspirazione e il lavaggio avvengono nello stesso momento, accorciando i tempi di pulizia. La spazzola rotante è stata concepita per catturare sia lo sporco asciutto che quello bagnato, e garantisce una copertura ideale e un lavaggio profondo su tante tipologie di pavimenti, dal parquet alle mattonelle. H12 Pro FlexReach include anche un sistema di autopulizia intelligente: basta collocare l’apparecchio sulla sua base per avviare un ciclo di pulizia della spazzola, che viene risciacquata e asciugata in automatico.

Dreame H12 Pro FlexReach viene proposto in offerta su Amazon a 259 euro invece di 449, ma solo fino all’8 ottobre 2025.

Dreame X50 Ultra Complete

Se avete bisogno di un nuovo robot aspirapolvere e lavapavimenti, l’offerta riguardante Dreame X50 Ultra Complete potrebbe fare al caso vostro. In questa configurazione completa, include una ricca fornitura di componenti di ricambio nella confezione, tra panni per i mop rotanti, filtri dell’aria, sacchetti per la polvere, detergente liquido, spazzole laterali e spazzole principali.

Offre una potenza di aspirazione fino a 20.000 Pa, la capacità di superare dislivelli e impedimenti alti fino a 6 cm, una torretta laser retrattile che gli consente di muoversi anche sotto i mobili più bassi, e può contare sull’intelligenza artificiale e su un sistema che gli permette di individuare ed evitare gli ostacoli.

Per approfondire: La nostra recensione di Dreame X50 Ultra Complete

Presenti la doppia spazzola centrale con sistema HyperStream, che impedisce la formazione di grovigli di peli e capelli, la tecnologia ProLeap, che solleva l’aspirapolvere e permette di superare le soglie, e AceClean DryBoard, vassoio per il lavaggio dei mop che si pulisce automaticamente.

Dreame X50 Ultra Complete ha un prezzo consigliato di 1499 euro, ma in queste ore potete acquistarlo in offerta su Amazon a 999 euro.

Dreame H15 Pro Heat

Torniamo sugli aspirapolvere con Dreame H15 Pro Heat, un modello che combina le funzionalità di un aspirapolvere per solidi e liquidi con l’efficacia del lavaggio a caldo (come suggerisce il nome), sempre senza fili. Si tratta del prodotto ideale per affrontare le macchie più tenaci e il grasso incrostato, assicurando una profonda sanificazione dei pavimenti.

Sfrutta l’acqua riscaldata fino a 85°C per la pulizia: questo consente di sciogliere con efficacia sporco e grasso, per un’azione pulente superiore rispetto ai modelli tradizionali. Oltre a questo, offre una potenza di aspirazione fino a 22.000 Pa e una spazzola rotante con tecnologia TangleCut (con lamelle che tagliano capelli e peli per evitare grovigli).

Per approfondire: La nostra recensione di Dreame H15 Pro Heat

Per raggiungere i punti più difficili può contare sull’estensione di 180° e sul braccio robotico AI GapFree DescendReach, che permette alla spazzola di raggiungere le zone più attaccate alle pareti. Offre un’autonomia fino a 70 minuti in modalità silenziosa e circa 20 minuti in modalità acqua calda. Dopo l’utilizzo, la base di ricarica effettua un lavaggio della spazzola con acqua a 100°C, assicurando una disinfezione profonda, facendogli seguire un ciclo di asciugatura rapida a 90°C (5 minuti).

Dreame H15 Pro Heat è disponibile in offerta su Amazon a 549 euro invece di 699.

Le altre offerte anticipate di Dreame su Amazon

Come anticipato, le offerte Dreame a disposizione su Amazon non si fermano al tris di prodotti visto qui sopra. Sul sito sono disponibili tanti altri sconti a cui vale la pena dare un’occhiata, che coinvolgono sia la gamma riguardante la pulizia della casa, sia lo styling.

