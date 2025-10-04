Trovare un monitor da gaming che unisca una frequenza di aggiornamento elevata e un pannello di qualità sotto la soglia dei 100€ è già un’impresa. Il monitor KTC H24F8, nella sua versione aggiornata H24T09P, abbatte questa barriera con un’offerta su AliExpress a tempo limitato che lo porta a un prezzo semplicemente incredibile. Stiamo parlando di un display da 23.8 pollici Full HD con specifiche tecniche pensate per i videogiocatori più esigenti, che normalmente si trovano su modelli ben più costosi. L’attuale promozione, attivabile tramite codice sconto, rappresenta un’opportunità da non lasciarsi sfuggire per chiunque voglia allestire o aggiornare la propria postazione senza svuotare il portafoglio. Analizziamo nel dettaglio le caratteristiche che rendono questo monitor un vero best-buy al prezzo proposto.

Monitor KTC H24F8: fluidità a 180Hz e colori vibranti per il gaming

Questo monitor KTC ha una grandezza di 23.8 pollici con risoluzione Full HD (1920×1080 pixel), un formato ideale per il gaming competitivo dove la fluidità è prioritaria rispetto all’altissima definizione. Il suo punto di forza è senza dubbio il pannello Fast IPS, una tecnologia che garantisce non solo angoli di visione ottimali, ma soprattutto prestazioni di altissimo livello: una frequenza di aggiornamento di 180Hz e un tempo di risposta di appena 1ms. Questi due dati si traducono in un’esperienza di gioco estremamente fluida, reattiva e priva di fastidiosi effetti di motion blur o ghosting, un vantaggio cruciale in titoli frenetici come sparatutto, MOBA o giochi di corse.

La qualità visiva non è da meno. Il monitor vanta il supporto HDR400 e una copertura del 133% dello spazio colore sRGB, assicurando colori vividi, realistici e ben calibrati. Questo lo rende adatto non solo al gaming, ma anche alla fruizione di contenuti multimediali e a lavori di content creation leggeri. La dotazione tecnica è completata da una serie di caratteristiche che ne migliorano l’usabilità quotidiana e la compatibilità.

Connettività versatile : Sul retro trovano posto ben 2 porte HDMI e 1 DisplayPort , offrendo flessibilità per collegare PC, console e altri dispositivi contemporaneamente.

: Sul retro trovano posto ben e , offrendo flessibilità per collegare PC, console e altri dispositivi contemporaneamente. Tecnologia Adaptive Sync : Il supporto a questa tecnologia permette di sincronizzare il refresh rate del monitor con il frame rate della GPU, eliminando in modo efficace i problemi di screen tearing e stuttering.

: Il supporto a questa tecnologia permette di sincronizzare il refresh rate del monitor con il frame rate della GPU, eliminando in modo efficace i problemi di screen tearing e stuttering. Comfort visivo : È presente un filtro Low Blue Light integrato, pensato per ridurre l’affaticamento degli occhi durante le sessioni di gioco o di lavoro prolungate.

: È presente un filtro integrato, pensato per ridurre l’affaticamento degli occhi durante le sessioni di gioco o di lavoro prolungate. Design funzionale: Lo schermo con superficie opaca minimizza i riflessi e il design è moderno, con cornici ridotte su tre lati per un look più immersivo.

L’offerta da cogliere al volo su AliExpress

L’aspetto più straordinario di questa promozione è il prezzo finale. Il monitor KTC H24F8 è attualmente disponibile su AliExpress a un prezzo di listino già interessante, ma utilizzando uno dei codici sconto disponibili è possibile farlo proprio a una cifra irrisoria, che lo trasforma in un acquisto obbligato. Applicando il coupon TTANDROID10 oppure ITCD10 al momento del checkout, il prezzo finale scende a soli 66,28€. Si tratta di un’occasione più unica che rara per un monitor con queste caratteristiche, il cui valore di mercato si attesta solitamente su cifre ben superiori ai 150€.

L’offerta è valida per un periodo di tempo limitato e, come spesso accade in queste occasioni, è soggetta alla disponibilità delle scorte, che potrebbero esaurirsi rapidamente dato il prezzo aggressivo. Il consiglio, per chiunque fosse alla ricerca di un monitor da gaming performante ma economico, è di procedere all’acquisto senza esitazioni. Un risparmio netto che rende questo acquisto un vero e proprio affare, difficile da replicare su altri store o con altri modelli della stessa categoria.

