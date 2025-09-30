A una settimana dall’evento Festa delle Offerte Prime del 7-8 ottobre, Amazon anticipa i tempi con una promozione eccezionale sul Roborock QV 35S, il robot aspirapolvere di ultima generazione che raggiunge il suo prezzo più basso di sempre sulla piattaforma. Con uno sconto di oltre 200€, questo dispositivo rappresenta un’opportunità imperdibile per chi cerca una soluzione di pulizia domestica avanzata e completamente automatizzata. Il modello QV 35S combina potenza di aspirazione da 10.000Pa e tecnologie innovative come l’autolavaggio e l’asciugatura ad aria, caratteristiche che lo posizionano tra i modelli più completi della categoria.

Roborock QV 35S: potenza e innovazione per la pulizia domestica

Roborock QV 35S si distingue immediatamente per la sua potenza di aspirazione da 10.000Pa HyperForce, una specifica tecnica che garantisce prestazioni eccezionali su qualsiasi tipo di superficie. Questa forza di aspirazione elevata permette di rimuovere efficacemente polvere, detriti e peli di animali domestici anche dai tappeti più spessi.

Tra le caratteristiche più innovative spicca la tecnologia anti-groviglio applicata alla spazzola laterale, che riduce drasticamente l’accumulo di capelli e peli, problema comune nei robot aspirapolvere tradizionali. Il sistema di panno sollevabile ottimizza la pulizia su superfici miste, sollevando automaticamente il panno quando il robot passa dai pavimenti duri ai tappeti.

La stazione tutto in uno rappresenta il vero punto di forza del dispositivo, integrando funzioni di:

Autolavaggio del panno per mantenere sempre ottimale l’efficacia della pulizia

per mantenere sempre ottimale l’efficacia della pulizia Asciugatura ad aria fredda che previene cattivi odori e formazione di batteri

che previene cattivi odori e formazione di batteri Svuotamento automatico del contenitore della polvere

del contenitore della polvere Ricarica automatica della batteria

Il sistema di navigazione intelligente con evitamento ostacoli permette al robot di muoversi agilmente tra mobili e oggetti, mentre le strategie specifiche per la pulizia dei tappeti adattano automaticamente potenza di aspirazione e percorso in base al tipo di superficie rilevata. La compatibilità con assistenti vocali di terze parti completa un quadro tecnologico avanzato e user-friendly.

Offerta Amazon: risparmio di ben 240€

Roborock QV 35S è attualmente disponibile su Amazon attraverso il venditore ufficiale Roborock Official EU al prezzo speciale di 450€ (con coupon da applicare), contro il prezzo originale di 689,99€. Questo rappresenta un risparmio di circa 240€ che porta il dispositivo al suo minimo storico sulla piattaforma.

L’offerta arriva in perfetto timing, precedendo di una settimana l’evento Offerte Prime di ottobre e permettendo agli utenti di accedere a questo prezzo vantaggioso senza dover attendere le promozioni ufficiali. Il prodotto è venduto e spedito dal negozio ufficiale Roborock, garantendo autenticità del prodotto e pieno supporto della garanzia del produttore.

La disponibilità è immediata e il dispositivo può essere ordinato nella colorazione nera, l’unica attualmente disponibile per questa promozione. Considerando che si tratta di un modello lanciato nel 2025 con tecnologie all’avanguardia, il prezzo attuale lo rende estremamente competitivo rispetto ai robot aspirapolvere di fascia alta della concorrenza.

