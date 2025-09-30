Nel corso delle ultime ore è stato presentato ufficialmente Logitech MX Master 4, il nuovo mouse con focus sulla produttività: scopriamone insieme le specifiche tecniche, le principali funzionalità e il relativo listino prezzi.

Logitech MX Master 4: specifiche tecniche e prezzi

Il nuovo modello di mouse Logitech è stato realizzato con l’intento di andare incontro alle esigenze quotidiane di produttività degli sviluppatori e content creator. Al centro di tutto troviamo la presenza del feedback aptico, in grado di restituire un riscontro immediato durante il suo utilizzo grazie a leggere vibrazioni, che possono essere completamente personalizzate sulla base delle preferenze del singolo utente.

La produttività è tra i valori in primo piano del nuovo Logitech MX Master 4 grazie all’introduzione della funzione Actions Ring, che consente di creare scorciatoie per qualsiasi applicazione (come per esempio Photoshop o Excel), in modo tale da velocizzare ogni possibile lavoro e risparmiare così tempo prezioso.

Tra le caratteristiche salienti della nuova periferica troviamo la funzionalità MagSpeed Scroll Wheel, che permette di raggiungere uno scorrimento pari a 1000 linee al secondo, così da aumentare al massimo la produttività e la rapidità nelle varie attività professionali. Il mouse offre un grado di precisione estremamente alto, grazie al sensore da 8000 DPI che assicura un tracciamento fluido su ogni tipologia di superficie a contatto.

L’antenna ottimizzata del nuovo modello garantisce una connettività superiore rispetto a quanto visto con le precedenti iterazioni del mouse: grazie al nuovo dongle USB-C è possibile abbinarlo a laptop, desktop, tablet e qualsiasi altro dispositivo compatibile, in modo semplice e veloce.

Il rumore, poi, è ridotto al minimo: il nuovo mouse genera infatti un rumore ridotto del 90% rispetto al precedente modello, risultando così una buona soluzione all’interno di contesti lavorativi condivisi. Anche l’autonomia rientra tra i punti forti del nuovo mouse di Logitech: con appena un minuto di ricarica, infatti, è in grado di assicurare fino a tre ore complessivo di utilizzo, mentre la ricarica completa permette di coprire fino a 70 giorni teorici.

La compagnia ha poi riservato un occhio di riguardo anche per la sostenibilità: il corpo nuovo mouse Logitech MX Master 4 è stato infatti realizzato con il 48% di plastica riciclata, mentre la batteria è integralmente composta da cobalto riciclato, permettendo di ridurre i possibili costi di smaltimento.

Per chi fosse interessato ad acquistarlo, il mouse Logitech MX Master 4 è già disponibile al prezzo consigliato di 129,99 euro sul mercato italiano nelle colorazioni Graphite Charcoal, Offwhite e Black, a cui si aggiungono le varianti Pale Grey e Space Black riservate invece agli utenti Mac. Compreso nel prezzo del mouse rientra anche un mese d’abbonamento gratuito alla suite Creative Cloud di Adobe, che comprende rispettivamente software come Photoshop, Premiere Pro e Lightroom. Da segnalare infine che la colorazione Black è invece disponibile esclusivamente su Amazon, mentre la variante “for Business” è disponibile sul sito ufficiale della compagnia allo stesso prezzo del modello standard.

Acquista il mouse Logitech MX Master 4 su Amazon a 129,99 euro