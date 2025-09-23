I nuovi Huawei GT 6 e GT 6 Pro puntano a conquistare il mercato: gli smartwatch di Huawei hanno tutte le carte in regola per ritagliarsi uno spazio da protagonisti, grazie anche a un rapporto qualità/prezzo ottimo. Sfruttando la promo lancio in corso su Amazon (e relativa alle unità vendute e spedite da Amazon) è possibile ottenere un triplo sconto, risparmiando fino a oltre 100 euro sul prezzo. Andiamo a scoprire tutti i dettagli:

Cosa prevede l’offerta di Amazon

Con la promozione in corso su Amazon è possibile combinare gli sconti e acquistare i nuovi smartwatch di Huawei con un prezzo decisamente interessante. Le promozioni da sfruttare sono tre:

30 euro di sconto al check-out , ottenibile semplicemente aggiungendo il prodotto in offerta al carrello

, ottenibile semplicemente aggiungendo il prodotto in offerta al carrello sconto aggiuntivo con il coupon HUAWEIIT10 , da inserire al momento del completamento dell’ordine, premendo su Usa un buono regalo, un voucher o un codice promozionale

con il coupon , da inserire al momento del completamento dell’ordine, premendo su Usa un buono regalo, un voucher o un codice promozionale sconto aggiuntivo del 10% con Prime Student (servizio disponibile per gli studenti universitari in prova gratuita)

Sfruttando le promozioni, quindi, è possibile acquistare:

Huawei Watch GT 6 41 mm con un prezzo scontato di 181 euro (anziché 249 euro) oppure a 162 euro con Prime Student

con un prezzo scontato di (anziché 249 euro) oppure a con Huawei Watch GT 6 46 mm con un prezzo scontato di 181 euro (anziché 249 euro) oppure a 162 euro con Prime Student

con un prezzo scontato di (anziché 249 euro) oppure a con Huawei Watch GT 6 Pro 46 mm con un prezzo scontato di 292 euro (anziché 379 euro) oppure a 262 euro con Prime Student

Da segnalare anche la possibilità di effettuare il pagamento in 5 rate mensili.

Per accedere alle promozioni è possibile seguire il link qui di sotto.

Per approfondire prima dell’acquisto potete dare un’occhiata alla recensione completa disponbile anche in video: