Dopo mesi e mesi di indiscrezioni, rumor e leak, nella giornata di ieri la nuova serie iPhone 17 (che comprende rispettivamente il modello standard, iPhone 17 Pro e iPhone 17 Pro Max) ha ufficialmente fatto il suo debutto sui mercati di tutto il mondo. In particolare, sembrerebbe che proprio il modello standard abbia registrato vendite decisamente al di sopra di quanto preventivato dalla compagnia di Cupertino: scopriamone insieme tutti i dettagli.

Segui APPLE Italia su Telegram, ricevi news e offerte per primo

Nuova serie iPhone 17: il modello standard supera le aspettative

In medio stat virtus: così dicevano un tempo i latini, e sembrerebbe avere valore ancor oggi con la nuova serie di iPhone 17. Stando ad un report del portale The Information, infatti, il modello standard della nuova serie, al netto di pochi cambiamenti apparentemente evidenti rispetto al modello precedente, avrebbe riscosso ampio successo tra i consumatori, con una domanda inaspettatamente alta rispetto all’offerta.

Alla luce di ciò, Apple avrebbe dunque deciso di aumentare la produzione su larga scala del modello standard: nello specifico, la compagnia avrebbe richiesto ai suoi principali fornitori un aumento del 30% della produzione del nuovo modello. Questo potrebbe riflettere, di contro, vendite sottotono per la controparte rappresentata da iPhone 17 Pro (e il suo fratello maggiore, iPhone 17 Pro Max), che potrebbero riflettersi in risultati non esaltanti per l’ultimo trimestre fiscale del 2025.

In concomitanza del lancio della nuova serie, Apple aveva infatti previsto un 25% della produzione riservata al modello standard, il 65% occupato dai modelli Pro (storicamente i più venduti dell’intera gamma) e infine un 10% destinata ad iPhone Air.

Tra le novità salienti del nuovo modello standard di iPhone 17 ricordiamo in particolare il tanto atteso aumento della frequenza d’aggiornamento del display, che passa così dai 60 Hz dei modelli precedenti ai 120 Hz, fino ad oggi esclusiva e confinati ai modelli Pro della gamma, oltre che l’aggiunta della funzionalità Always-On.

Rimangono invece ancora fumosi i primi risultati del modello inedito, iPhone Air, che ha dovuto fronteggiare diversi compromessi per il suo spessore ridotto ai minimi storici, tra cui un sensore singolo per la fotocamera e una batteria decisamente ridotta rispetto alle altre proposte.

Ricordiamo che in Italia, iPhone 17 viene venduto ad un prezzo di 979 euro, nella sua configurazione minima da 256 GB di memoria interna, con la possibilità di scegliere tra le colorazioni Lavanda, Salvia, Azzurro Nebbia, Bianco e Nero.