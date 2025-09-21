La Serie A sta per tornare in campo per la quarta giornata e DAZN rilancia una promo flash davvero interessante. Ultime ore per attivare il piano Full (ex Standard) a 19,99€ al mese invece di 34,99€ per i primi 6 mesi, con un risparmio totale di 90€ sull’anno. L’offerta è riservata agli ex abbonati oppure a chi ha un account DAZN ma non ha mai attivato un abbonamento. Ecco i dettagli.

Ultime ore: DAZN Full scontato con il piano annuale

La promo è quella già vista in passato, ma scade tra poche ore. Il piano Full, che dà accesso all’intero catalogo di DAZN, è attivabile a 19,99 euro al mese per 6 mesi; poi, per i successivi 6 mesi, il costo torna a 34,99 euro al mese.

Lo sconto riguarda il piano annuale con pagamento mensile (serve mantenere l’abbonamento attivo per 12 mesi). Il vantaggio è di 15€ al mese per 6 mesi, per un risparmio complessivo di 90€.

Con il piano Full puoi seguire tutte le partite di Serie A e tutti gli altri contenuti di DAZN. L’offerta è attivabile anche come piano mensile senza vincoli (34,99€/mese) oppure come piano annuale a 359€.

Questa promo esclusiva è valida fino al 21 settembre e sta per terminare: se ti interessa, conviene attivarla subito dal link qui sotto.