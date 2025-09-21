Dopo mesi e mesi di attesa, lo scorso 19 settembre il nuovo iPhone Air ha fatto ufficialmente il suo debutto su gran parte dei mercati di tutto il mondo. Tra le caratteristiche salienti che saltano subito all’occhio c’è sicuramente il suo spessore decisamente ridotto, forte dei suoi 5,6 millimetri che danno filo da torcere al concorrente Samsung Galaxy S25 Edge, uscito già da qualche mese sul mercato. In particolare, un recente teardown del portale iFixit avrebbe svelato tutti i segreti dietro lo spessore e la componentistica del nuovo smartphone ultrasottile di Apple: scopriamone insieme ogni dettaglio.

iPhone Air: il teardown di iFixit nel dettaglio

Nell’analizzare il teardown del portale iFixit, partiamo prima di tutto da uno dei compromessi fondamentali che Apple ha dovuto fronteggiare per raggiungere un tale spessore: il comparto fotocamere, relegato in questo caso ad un unico sensore. La compagnia di Cupertino ha infatti optato per la creazione di un vero e proprio “plateau” dedicato al modulo fotocamere in corrispondenza della parte superiore del lato posteriore, che ospita anche parte della scheda logica (che comprende al suo interno il modem C1X, il chip Wi-Fi N1 e il chip A19 Pro), così da riservare lo spazio necessario a tutti gli altri componenti interni del dispositivo. Sarebbe la stessa posizione del plateau ad assicurare la massima resistenza alla piega di iPhone Air, così come evidenziato dai recenti test apparsi in Rete.

Una volta rimossi diversi componenti interni di iPhone Air, iFixit avrebbe notato un leggero calo nella resistenza alla piega del dispositivo: questo sarebbe in gran parte imputabile ai “punti deboli” della scocca realizzati in plastica, al contrario del telaio che rimane comunque il materiale principale.

Malgrado il suo spessore decisamente ridotto rispetto ad altri modelli presenti sul mercato, iFixit avrebbe evidenziato una certa semplicità nell’ipotetico processo di riparazione di iPhone Air: spiccano in questo caso il display e la parte posteriore in vetro, che ne permettono una facile rimozione e sostituzione senza particolari problemi strutturali. Oltre a questo, Apple ha usato altri espedienti per raggiungere uno spessore simile, prima tra tutti la porta USB-C stampata in 3D, che ne ha così permesso l’inserimento all’interno di un dispositivo così sottile.

Sulla base di tutte queste informazioni, iFixit ha così deciso di assegnare ad iPhone Air un punteggio temporaneo di riparabilità pari a 7 punti su 10, complice anche la facilità di rimozione della batteria, che ha da sempre rappresentato uno dei principali talloni d’Achille dei modelli precedenti: la condivisione della batteria con il MagSafe Battery Pack (con una capacità energetica di 12,6 Wh), emersa negli scorsi giorni, darebbe infatti la possibilità di utilizzarla senza problemi per la sostituzione all’interno del dispositivo.