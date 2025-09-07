Nel corso di una chiacchierata informale, svoltasi sul palco del Dream Stage a IFA 205 e moderato da Ferry van Saalbach, è stato delineato il futuro dell’archiviazione intelligente. Protagonisti UGREEN, per cui è intervenuto il Business Development Manager DACH Jannes Günther, Intel con l’Head of NAS Business Gordon Sylin e Adobe con Matt Christensen, Senior Software QE, che in trenta minuti hanno illustrato la visione del futuro, in realtà è già presente, dell’archiviazione.

NAS e intelligenza artificiale

I NAS (Network Attached Storage) non sono certo una novità visto che da anni sono protagonisti nel settore dell’archiviazione digitale ma con la crescita costante dello spazio disponibile crescono anche le difficoltà di gestione dei contenuti. Immaginate di avere un NAS dotato di 4-8 TB, se non di più dove magari avete archiviato qualche migliaio di foto, centinaia di video, ma anche referti medici, bollette e tanto altro.

Per quanto possiate essere ordinati, creando cartelle e sottocartelle e assegnando nomi chiari a ogni file, diventa sempre più complicato trovare quello di cui si ha bisogno. Immaginate di voler cercare tutte le foto che avete fatto col vostro miglior amico, o con la famiglia, oppure i referti delle analisi del sangue di un determinato periodo.

Se siete fortunati magari trovate quello che cercate in pochi minuti, ma se ad esempio volete sapere quante volte un determinato valore del sangue era inferiore a una determinata soglia, la cosa potrebbe diventare decisamente complicata e lunga. Ecco che entra in gioco l’intelligenza artificiale, grazie alle soluzioni hardware di Intel, che fornice i Core Ultra che animano i più recenti NAS targati UGREEN.

Più che la CPU è la NPU (Neural Processing Unit) a sobbarcarsi il grosso del lavoro, andando a scansionare il contenuto dei dischi e a creare un indice da consultare al momento del bisogno. Il tutto, seguendo una routine alla quale ormai siamo abituati, utilizzando il linguaggio naturale come ” Trovami tutte le foto in cui avevo la maglietta bianca dell’Hard Rock Cafe di Barcellona”, oppure “Mostrami i video dove c’è un cane col pelo marrone”.

Il tutto con una velocità impensabile per la mente umana e con una precisione decisamente elevata. Un notevole passo avanti non solo per gli utilizzi personali ma anche per chi crea contenti, in particolare quelli video. Trovare le clip giuste tra le migliaia legate a un determinato evento è un gioco da ragazzi, risparmiando un sacco di tempo che può essere dedicato ad altre attività.

Un altro aspetto da non sottovalutare è quello legato alla sicurezza, con l’intelligenza artificiale che può essere utilizzata per tenere sotto controllo gli accessi non autorizzati. In un periodo storico dove impazzano i ransomware, quei “virus” informatici che criptano i dati dell’utente rendendone impossibile l’accesso da parte del legittimo proprietario se non dopo il pagamento di un riscatto.

Anche in ambienti produttivi, dove i progetti sono portati avanti da diverse persone, l’intelligenza artificiale nei NAS può semplificare la gestione dei flussi di lavoro, velocizzando i compiti ripetitivi e aumentando notevolmente la produttività.

Tutto questo senza che sia necessario creare una struttura di cartelle, nomi di file particolare o metadati. Tutte operazioni che finora potevano aiutare a semplificare le ricerche, ma che ora sono inutili (con un risparmio in termini di tempo notevoli) per l’intelligenza artificiale che riesce a trovare qualsiasi contenuto. Il tutto ovviamente in locale, senza che alcun dato venga caricato sul cloud, una bella notizia per chi è attento alla sicurezza e alla privacy dei propri dati.

Non parliamo di futuro, ma di realtà che può già essere acquistabile, la serie NASync iDX ne è un chiaro esempio, con processori Core Ultra 5 e Core Ultra 7, 32 o 64 GB di RAM e fino a 196 TB di spazio di archiviazione, utilizzando gli 8 slot disponibili. Si tratta dei primi NAS con intelligenza artificiale a integrare anche un modello linguistico di larghe dimensioni (LLM) in locale.