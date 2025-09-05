BMW iX3 è uno Sport Activity Vehicle (SAV) completamente elettrico che, a dire del popolare brand automobilistico, dà il via a quella che può essere considerata una nuova era.

La nuova auto elettrica di BMW, forte della tecnologia eDrive di sesta generazione, è in grado di garantire un’autonomia fino a 805 chilometri, il tutto con una potenza di ricarica massima di 400 kW.

Le principali caratteristiche di BMW iX3

Il primo modello della Neue Klasse sarà prodotto nel nuovo stabilimento del BMW Group a Debrecen, in Ungheria e la prima variante che uscirà dalla linea di produzione a partire dall’autunno 2025 sarà la BMW iX3 50 xDrive, con una potenza di 345 kW/469 CV e trazione integrale elettrica mentre a seguire verranno lanciate altre varianti completamente elettriche, tra cui un modello entry-level.

BMW ci tiene a mettere in evidenza che questa auto rappresenta anche una pietra miliare nel processo di trasformazione verso l’elettrificazione, la digitalizzazione e la circolarità, offrendo ai clienti le innovazioni più recenti in termini di design e tecnologia, che andranno a plasmare l’intera gamma dei modelli dell’azienda in futuro.

Il produttore precisa che BMW Intelligent Personal Assistant è stato notevolmente migliorato e ora include due nuove voci, una nuova interfaccia per il BMW Panoramic Vision e assistenza aggiuntiva per il guidatore tramite suggerimenti proattivi e routine personalizzabili, aggiungendo che in futuro sarà introdotta la tecnologia Large Language Model (LLM), in modo da consentire agli utenti un’interazione vocale ancora più intuitiva.

A dire di BMW la tecnologia eDrive di sesta generazione comprende motori elettrici altamente efficienti e la BMW iX3 50 xDrive è in grado di accelerare da 0 a 100 km/h in 4,9 secondi, raggiungendo una velocità massima di 210 km/h, il tutto con una riduzione delle perdite di energia del 40% rispetto alla precedente generazione.

Tra le altre caratteristiche della nuova BMW iX3 troviamo l’unità di controllo Heart of Joy, che gestisce la trazione e le dinamiche di guida, un computer ad alte prestazioni per tutte le funzioni di guida automatizzata e di parcheggio, la tecnologia Symbiotic Drive e ampie possibilità di personalizzazione.

L’esordio sul mercato della nuova BMW iX3 in Europa è in programma per la primavera del 2026.