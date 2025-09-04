Registrare video in formato ProRes su iPhone è una funzionalità straordinaria per i videomaker, ma lo spazio di archiviazione interno si esaurisce con una velocità impressionante. Trovare una soluzione esterna che sia al tempo stesso veloce, compatta e pratica da usare in mobilità non è affatto semplice. L’SSD ORICO K20 Mini è stato progettato proprio per risolvere questo problema, e oggi si trasforma in un acquisto quasi obbligato grazie a un’offerta che ne porta il prezzo a un minimo storico. Questo SSD esterno non solo offre prestazioni elevate, ma si distingue per una caratteristica unica: l’aggancio magnetico, che lo rende il compagno perfetto per chi gira video con il proprio smartphone. Analizziamo nel dettaglio le sue caratteristiche e i termini della promozione.

Orico K20 mini: archiviazione magnetica ad alta velocità

Il punto di forza dell’ORICO K20 Mini è senza dubbio il suo design intelligente. Grazie ai magneti N52 integrati, questo SSD si aggancia saldamente al retro degli iPhone compatibili (dal 12 in poi), eliminando la necessità di supporti esterni e garantendo una praticità d’uso senza pari durante le riprese. La sua vera potenza, però, risiede nelle prestazioni: con una velocità di trasferimento dati che raggiunge i 2000 MB/s, è in grado di gestire senza problemi la registrazione di video in 4K a 120Hz in formato ProRes HDR, direttamente dall’iPhone all’unità esterna.

Dal punto di vista costruttivo, il dispositivo non delude. La scocca è realizzata interamente in lega di alluminio, che non solo conferisce un aspetto premium ma aiuta anche nella dissipazione del calore. Le dimensioni sono estremamente contenute: con uno spessore di appena 7,5 mm e un peso di circa 45 grammi, risulta quasi impercettibile una volta collegato allo smartphone. Le specifiche principali includono:

Velocità di trasferimento: Fino a 2000 MB/s per lettura e scrittura.

Fino a 2000 MB/s per lettura e scrittura. Supporto video: Ideale per la registrazione 4K 120Hz ProRes HDR.

Ideale per la registrazione 4K 120Hz ProRes HDR. Design: Spessore di 7,5 mm e peso di 45 grammi.

Spessore di 7,5 mm e peso di 45 grammi. Materiali: Scocca resistente in lega di alluminio.

Scocca resistente in lega di alluminio. Connettività: Interfaccia USB 3.2 per la massima velocità.

L’offerta su AliExpress: come ottenerlo a prezzo minimo

Questa soluzione di archiviazione, solitamente venduta a un prezzo di listino di 69,99€, è attualmente disponibile su AliExpress a un prezzo già scontato di 42,34€. Il vero affare, però, si concretizza utilizzando uno dei codici sconto disponibili. Inserendo il coupon TTANDROID05 oppure CDIT05 al momento del checkout, il prezzo finale scende a soli 37,34€. Si tratta di un risparmio di oltre il 45% rispetto al prezzo originale, una cifra che rende questo SSD esterno un best-buy assoluto per chiunque crei contenuti video con il proprio iPhone. L’offerta è soggetta alla disponibilità delle scorte e alla validità dei codici coupon, quindi è consigliabile approfittarne rapidamente.

Iscrivetevi al nostro canale Telegram PrezziTech per ricevere in tempo reale le migliori offerte sulla tecnologia https://t.me/prezzitech e a ErroriBomba https://t.me/erroribomba per errori di prezzo o sconti incredibili su qualsiasi prodotto.