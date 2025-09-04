Da sempre IFA è un ottimo palcoscenico per le novità e anche l’edizione 2025 non ha deluso sotto questo punto di vista. La fiera che si svolge a Berlino ha visto la presentazione di alcuni dei prodotti che caratterizzeranno il nostro futuro secondo la visione di Dreame, brand specializzato in soluzioni robotiche per la pulizia della casa e del giardino. Il produttore asiatico ha mostrato come la tecnologia all’avanguardia possa rendere più semplici che mai le faccende quotidiane, trasformando in meglio la vita delle persone.

“La nostra missione è semplice. Ascoltiamo le esigenze degli utenti e trasformiamo le loro sfide in soluzioni facili e intuitive. Siamo entusiasti di presentare a IFA queste nuove tecnologie e speriamo che aiutino davvero i nostri consumatori, dando loro più tempo per concentrarsi su ciò che conta davvero. Che si tratti di salire le scale, gestire i capelli aggrovigliati o mantenere un prato su più zone, le innovazioni di Dreame rendono la vita quotidiana più facile, più pulita e più intelligente“

Queste le parole con Sean Chen, Managing Director di Dreame Technology Western Europe, ha commentato le novità presentate a IFA 2025. Arriva dunque la serie Dreame Cyber che rivoluziona completamente le pulizie di casa, mentre per la cura e la manutenzione del prato è stato creato Dreame A3 AWD, che integra le migliori soluzioni in questo campo.

Dreame Cyber X

Quante volte avete sognato un robot aspirapolvere in grado di pulire la vostra abitazione divisa in più piani, senza dover trasportare robot e stazione di ricarica da un piano all’altro? Il vostro sogno sta per diventare realtà con Dreame Cyber X, il primo sistema di aspirazione progettato per pulire autonomamente più piani.

La nuova soluzione è composta da tre elementi distinti: il robot aspirapolvere, la classica stazione base e Bionic QuadTrack, il cuore del dispositivo che permette transazioni fluide e sicure tra i piani. Quando il robot ha terminato la pulizia di un piano, va ad agganciarsi al Quad Track che funziona come un piccolo ascensore, trasportando il suo carico al piano successivo dove partirà la nuova pulizia. Lo stesso procedimento avviene al termine della pulizia o quando è necessario passare a un altro livello.

QuadTrack è in grado di salire scalini alti fino a 25 centimetri a una velocità di 0,2 m/s, adattandosi in maniera dinamica a gradini di diverse larghezze e con diverse geometrie, il tutto in maniera fluida, veloce e sicura. Tre sistemi di frenata indipendenti e robusti battistrada in gomma assicurano la massima stabilità e aderenza su qualsiasi superficie, dalle piastrelle al parquet passando per la moquette.

Le scale vengono mappate in tempo reale attraverso un laser a luce strutturata abbinato a una telecamera AI, in grado di calcolare profondità, angolo e altezza di ciascun gradino. Sia QuadTrack che il robot Cyber X dispongono di una batteria da 6.400 mAh che permette di coprire fino a cinque piani per ciascuna sessione di pulizia.

Dreame Cyber10 Ultra

Se Dreame Cyber X sembra provenire direttamente dal futuro, lo stesso si può dire anche per Dreame Cyber10 Ultra, alimentato dal sistema bionico CyberDex. Questo braccio robotico è in grado di raggiungere luoghi solitamente inaccessibili per un aspirapolvere robot, come lo spazio tra le gambe delle sedie, gli angoli più profondi o i mobili troppo bassi. È perfino in grado di raccogliere oggetti che pesano fino a 500 grammi per spostarli in caso di necessità.

Il suo nome completo è CyberDex Hyper-Flex, ed è un braccio capace di imitare i movimenti umani con quattro articolazioni e cinque gradi di libertà, estendendosi fino a 33 centimetri dal bordo del robottino. In questo modo è capace di spostare eventuali ostacoli presenti nel percorso di pulizia ma anche di raccogliere e organizzare gli oggetti sparsi per la casa. Il braccio è inoltre capace di azionare autonomamente diversi strumenti di pulizia come spazzole o bocchette di aspirazione, e grazie a una portata massima di 40 centimetri si assicura che nessun angolo venga trascurato.

Le telecamere binoculari montate sull’aspirapolvere creano una mappa 3D dell’abitazione, evitando eventuali ostacoli, mentre le telecamere RGB e a infrarossi montate sul braccio vanno a completare la visione a 360 º dell’ambiente circostante. I sensori laser infine evitano punti ciechi per garantire una navigazione fluida ed efficace.

Dreame A3 AWD

I robot tosaerba stanno prendendo sempre più piede nelle case di tutto il mondo, nonostante alcune limitazioni presenti nei primi modelli. Dreame A3 AWD rappresenta un significativo passo in avanti grazie a una lunga serie di novità, alcune delle quali prese dall’esperienza maturata con i robot aspirapolvere, per garantire una migliore qualità delle lavorazioni.

Omni Sense 3.0 è il sistema di navigazione più evoluto mai realizzato da Dreame e combina in LiDAR 3D ad alta precisione, con una portata di 70 metri e una accuratezza di 1 centimetro, a una visione binoculare a 360º assistita dall’intelligenza artificiale. In questo modo il tosaerba è in grado di creare una mappa tridimensionale in tempo reale, includendo il prato e le aree circostanti, per muoversi agevolmente attraverso passaggi stretti (fino a 1 metro), evitando gli ostacoli e adattandosi ad ambienti che sono in costante cambiamento. Il tutto di giorno così come di notte, grazie alla luce ausiliaria integrata.

L’intelligenza artificiale distingue oltre 300 tipologie di oggetti, dai giocattoli agli arredamenti da giardino, dagli attrezzi, ai piccoli animali come ricci e altro. E se avete due giardini separati Dreame A3 AWD è in grado di gestire due mappe distinte, così da coprire tutto il prato senza soluzioni di continuità.

L’efficienza di taglio raggiunge nuovi livelli grazie a EdgeMaster 2.0, la tecnologia che permette di tagliare l’erba fino a 1,5 centimetri dal bordo, con una finitura che il più delle volte non necessita di interventi manuali. La precisione è dovuta anche all’utilizzo di due dischi montati su piani separati che offrono una larghezza di taglio complessiva di 40 centimetri, per ridurre il numero di passaggi necessari al completamento delle operazioni. Il design flottante dei dischi permette loro di adattarsi a terreni irregolari, evitando differenze nell’altezza di taglio, che può essere regolata fra i 3 e i 10 centimetri.

Come lascia intendere il nome, Dreame A3 AWD è dotato di quattro potenti motori, uno per ruota, che offrono quindi una trazione integrale per superare pendenze fino all’80% (38,6º) e ostacoli verticali alti fino a 55 millimetri. Buche, sassi, irregolarità non rappresentano un problema per questo tosaerba che dispone di una combinazione unica di ruote omnidirezionali e fuoristrada, con una elevata precisione nelle sterzate e uniformità nella falciatura. Un sistema di sospensioni ammortizza anche i movimenti più bruschi mentre il paraurti rinforzato protegge il robot da urti imprevisti.

Oltre a tenere perfettamente curato il prato, il nuovo tosaerba Dreame svolge anche il compito di guardiano, utilizzando le sue telecamere integrate. La modalità di pattugliamento permette di far muovere costantemente il robot controllando eventuali punti critici e con la sua intelligenza artificiale è in grado di notificare all’utente l’eventuale presenza di attività sospette. La dotazione di serie include una eSIM 4G e un ricevitore GPS, per il tracciamento in tempo reale tramite Google Maps, con l’invio di avvisi immediati nel caso in cui il robot lasciasse l’area predefinita. La compatibilità con AirTag e gli avvisi di sollevamento offrono ulteriori protezioni contro furti o manipolazioni non autorizzate.

Dreame A3 AWD rispetta anche gli animali, inclusi quelli selvatici che potrebbero intrufolarsi nel giardino. Le zone di attività animale impediscono la falciatura nelle aree più a rischio, e una modalità a bassa velocità permette a piccoli animali, come ricci, di allontanarsi in tutta sicurezza. La modalità non disturbare infine evita che il robot lavori in determinati orari, per tutelare la tranquillità degli animali.

Prezzi e disponibilità

Sia Dreame Cyber10 Ultra che Dreame A3 AWD saranno in vendita nei primi mesi del 2026, a prezzi che non sono ancora stati comunicati. Non ci sono invece informazioni dettagliate in merito a Dreame Cyber X, ma vi aggiorneremo nel corso dei prossimi mesi.

