Roborock celebra i suoi primi 11 anni di attività con una serie di offerte, garantendo agli utenti la possibilità di acquistare un nuovo prodotto per la pulizia di casa con un prezzo scontato. Tra le promozioni disponibili in questo momento c’è spazio per Roborock Saros 10R, uno dei modelli più interessanti della gamma di robot aspirapolvere del brand, pensato per soddisfare appieno anche gli utenti più esigenti. Andiamo a scoprire i dettagli della promozione, disponibile solo fino al prossimo 31 agosto.

Roborock Saros 10R: un’offerta da cogliere al volo

La nuova promozione con cui Roborock celebra i suoi primi 11 anni rappresenta l’occasione giusta per acquistare un robot aspirapolvere di fascia alta con un prezzo scontato. La promo dedicata al Saros 10R, infatti, è un’opportunità da cogliere al volo. Con lo sconto di 200 euro, il modello è ora disponibile con un prezzo ridotto fino a 1.249,99 euro.

Il Roborock Saros 10R è un robot aspirapolvere con design ultra-sottile e un‘altezza da terra inferiore a 8 cm, pensato per garantire una pulizia completa ed efficace per la propria casa. Il modello è abbinato alla Stazione multifunzione 4.0 con 10 funzioni in 1, con possibilità di sfruttare il lavaggio del panno con acqua calda a 80 °C.

La stazione include anche funzioni come rilevamento intelligente dello sporco, riempimento automatico del serbatoio dell’acqua di bordo, erogatore automatico di detersivo, svuotamento automatico del contenitore della polvere integrato e asciugatura ad aria calda dei panni di lavaggio.

Il robot è dotato del sistema autonomo StarSight 2.0, per la navigazione e il riconoscimento degli ostacoli e degli animali domestici, oltre a un sistema anti-groviglio che caratterizza sia la spazzola principale che quella laterale.

C’è anche il sistema di aspirazione HyperForce, per eliminare lo sporco e la polvere in modo efficace, su diversi tipi di pavimenti e tappeti grazie a una potenza di aspirazione di 22.000 Pa. Per raggiungere gli angoli, i bordi e pulire sotto i mobili, invece, è possibile ricorrere alla tecnologia FlexiArm, con doppi bracci robotici per spazzola e panno laterale. Si tratta, quindi, di una configurazione pensata per offrire una pulizia completa, in ogni angolo di casa, con risultati sempre ottimali.

Da segnalare anche la modalità SmartPlan che permette di sfruttare la pulizia automatizzata, guidata dall’AI, e il ricorso all’assistente vocale con il comando Hello Rocky, che rende ancora più agevole l’uso del robot, affiancandosi al controllo tramite l’app. C’è anche la compatibilità con il protocollo Matter (in arrivo tramite un aggiornamento software) per un’integrazione più profonda nell’ecosistema Smart Home.

Con l’offerta in corso in questo momento, Roborock Saros 10R è ora disponibile con un prezzo ridotto a 1.249,99 euro, con 200 euro di sconto rispetto al prezzo consigliato. L’acquisto può avvenire anche in 3 rate senza interessi con PayPal e, per tutti gli utenti, c’è la spedizione gratuita oltre al reso gratuito. La promozione è disponibile di seguito e resterà attiva fino al prossimo 31 agosto 2025. Oltre a Saros 10R, sono disponibili in promo anche diversi altri prodotti della gamma Roborock sullo store ufficiale.