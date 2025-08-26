Trovare una stampante multifunzione completa per l’ufficio domestico, che sia wireless, con fronte/retro automatico e alimentatore di documenti, a meno di 50€ è già un’impresa. Canon PIXMA TR4756i oggi non solo infrange questa barriera, ma lo fa con un prezzo mai visto prima. Da un prezzo di lancio di 84,99€ e un minimo storico che non era mai sceso sotto i 49,99€, l’offerta attuale a 34,99€ su Amazon rappresenta un’opportunità eccezionale per chiunque cerchi un dispositivo versatile e affidabile senza svuotare il portafoglio. Analizziamo nel dettaglio le sue caratteristiche e i termini di questa promozione imperdibile.

Canon PIXMA TR4756i: l’efficienza 4-in-1 per la casa e l’ufficio

La Canon PIXMA TR4756i è stata progettata pensando alle esigenze di chi lavora da casa o gestisce un piccolo ufficio, concentrando in un design compatto ben quattro funzioni essenziali: stampa, scansione, copia e fax. Questa versatilità la rende un vero e proprio hub per la gestione documentale. Uno dei suoi punti di forza è l’alimentatore automatico di documenti (ADF) da 20 fogli, una caratteristica rara in questa fascia di prezzo, che permette di scansionare o copiare pile di documenti in modo rapido e senza intervento manuale.

La produttività è ulteriormente potenziata dalla funzione di stampa fronte/retro automatica, che consente di risparmiare carta e ridurre l’impatto ambientale. La connettività è garantita dal Wi-Fi integrato, che permette di lanciare stampe da PC, smartphone e tablet senza l’ingombro dei cavi, grazie anche a una configurazione semplificata tramite app. Sul fronte della qualità, la risoluzione di stampa di 4800 x 1200 DPI assicura testi nitidi e immagini dettagliate, con la possibilità di stampare anche foto senza bordi in formato 10×15 cm. Riassumendo le specifiche chiave:

Funzionalità : 4-in-1 (Stampa, Scansione, Copia, Fax)

: 4-in-1 (Stampa, Scansione, Copia, Fax) Connettività : Wireless (Wi-Fi)

: Wireless (Wi-Fi) Caratteristiche principali : Stampa fronte/retro automatica, ADF da 20 fogli

: Stampa fronte/retro automatica, ADF da 20 fogli Qualità di stampa : Fino a 4800 x 1200 DPI

: Fino a 4800 x 1200 DPI Compatibilità: Windows e macOS

Un prezzo mai visto prima: i dettagli dell’offerta

Questa promozione porta la Canon PIXMA TR4756i al suo prezzo minimo storico assoluto. Il prezzo di listino di 84,99€ viene letteralmente polverizzato, arrivando all’incredibile cifra di soli 34,99€. Si tratta di un risparmio netto di 50€, corrispondente a uno sconto di quasi il 60% sul prezzo originale. È un’occasione irripetibile per dotarsi di una stampante multifunzione completa pagandola meno di un modello base.

L’offerta è attualmente disponibile su Amazon. Considerato il prezzo eccezionalmente basso e le caratteristiche del prodotto, è molto probabile che le scorte disponibili a questa cifra siano limitate e destinate a esaurirsi in breve tempo. Non sono richiesti coupon o codici sconto: il prezzo visibile sulla pagina è quello finale.

