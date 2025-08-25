All’interno dell’industria degli smartphone, una delle novità più importanti è rappresentata senz’ombra di dubbio dai dispositivi pieghevoli, un segmento inedito fino a qualche anno fa che sta gradualmente conquistando fette sempre più consistenti di mercato, come abbiamo visto di recente con Samsung Galaxy Z Fold 7. Nel frattempo, nel corso delle ultime ore, nuovi rumor avrebbero svelato le possibili specifiche tecniche del primo modello di iPhone pieghevole, conosciuto ai più con il nome di “iPhone Fold“: scopriamone insieme tutti i dettagli.

iPhone Fold: quattro fotocamere, Touch ID e tanto altro

Stando alle parole del giornalista Mark Gurman di Bloomberg nel corso della sua newsletter PowerOn, il primo modello di iPhone pieghevole potrebbe dire (almeno temporaneamente) addio al sensore Face ID, tornando ad abbracciare il Touch ID, utilizzato ancor oggi in alcuni modelli recenti di iPad entry-level e iPad mini. Il nuovo iPhone Fold potrebbe poi far uso della seconda generazione del modem C2 proprietario per la connettività cellulare, al netto dell’assenza dello slot fisico per le SIM.

Nel caso del comparto fotocamere, il nuovo modello potrebbe essere provvisto di ben quattro sensori, divisi tra il modulo posteriore e anteriore. A detta di Gurman, il nuovo pieghevole di Apple dovrebbe presentare un’apertura a libro, con un display esterno da 5,5 pollici di diagonale e all’interno un display da 7,8 pollici di diagonale essenzialmente privo di pieghe. Per fare un rapido confronto con i modelli più recenti immessi sul mercato, Samsung Galaxy Z Fold7 offre dalla sua un display esterno da 6,5 pollici e un display interno da 8 pollici di diagonale, risultando dunque leggermente più grande.

Come sempre vi ricordiamo che si tratta al momento di pure e semplici indiscrezioni, che dovranno conoscere una conferma (o eventuale smentita) ufficiale da parte della compagnia produttrice di Cupertino. Attendiamo dunque ulteriori aggiornamenti a riguardo direttamente da Apple, che siamo certi non tarderanno ad arrivare nel corso dei prossimi mesi, in vista del lancio previsto per i primi mesi del 2026.